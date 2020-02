Původní vývojáři z BioWare založili nové studio a chystají sci-fi RPG titul

Pravděpodobně nejsme sami, kdo smutní ze současného stavu studia BioWare a jeho posledních herních titulů v čele s Anthem. Všem, kdo nostalgicky vzpomíná na staré dobré časy prvních dílů Dragon Age a Mass Effectů, ale možná svítá na lepší časy. Dva původní vývojáři z BioWare, James Ohlen a Chad Robertson, totiž založili nové studio Archetype Entertainment a pod pokličkou vydavatelského domu Wizards of the Coast již pracují na zbrusu novém příběhovém RPG ze sci-fi žánru.

"Archetype je pro nás šancí vytvořit takové příběhové RPG, které bychom chtěli sami hrát. Videohry jsou unikátní interaktivní médium, dávají možnost hráčům činit těžká rozhodnutí a čelit následkům během příběhu," řekl Ohlen. A toho se rozhodně vyplatí poslouchat, jelikož jako kreativní ředitel a vedoucí návrhář pracoval na takových hrách jako Baldur's Gate, Dragon Age Origins, Neverwinter Nights či SW: Knights of the Old Republic.

O hře studia prozatím nevíme skoro nic, jen to, že půjde o sci-fi příběhové RPG v nejlepších tradicích studia. A to nám do začátku rozhodně stačí.