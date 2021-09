Quake Remaster: popadněte hřebíky, legenda se vrací | Recenze

Co baví Znatelné zlepšení grafiky

Podpora vyšších rozlišení

Podpora online multiplayeru

Všechna DLC a nový obsah

Optimální cena Co vadí Na dnešní dobu zaostalé

Hratelnost na ovladači by chtěla ještě doladit 7 /10 Hodnocení

Ačkoli se nápad na titul Quake zrodil ještě předtím, než studio id Software vytvořilo klasiky jako Doom nebo Wolfenstein, kvůli nejrůznějším komplikacím vyšla hra v roce 1996. Prapůvodní nápad byl vytvořit Quake jako 2D plošinovku, ale následně mělo studio až příliš jiné práce. Ostatně celá historie Quake je plná experimentování a změn a poté, co se studiu nezamlouvalo udělat z Quake RPG nebo hororovou hru, udělali to, co umí nejlépe – střílečku.

Doom Eternal: brutální pekelná genocida | Recenze

Quake se stal legendou a také posledním projektem, na kterém společně spolupracovali geniální programátor John Carmack a level designer John Romero. Remaster nám dává možnost si jejich poslední počin připomenout, a to v nejlepší možné kvalitě. Lepší textury, lepší zvuky, více obsahu. Otázkou jen zůstává, zda dokáže zabavit i moderní hráče.

Technologie jde stále dál

Řekněme si nejdřív o technickém pokroku. Quake byl na svou dobu menším technologickým zázrakem a trochu přeskočil dobu, přesto stáří je na něm opravdu znát. Nutno říct, že se nejedná o remake jako v případě Mafie, ale o pouhý remaster. Vývojáři mu naštěstí stále věnovali hodně péče. Jeho modernizaci provedlo Nightdive Studios pomocí enginu Kex.



V době vydání roku 1996 byl Quake technologickým zázrakem

Ten dokázal Quake velmi spolehlivě vylepšit. Textury jsou ostřejší, hra světla a stínu je mnohem příjemnější a hra podporuje až 4K rozlišení. Osobně jsem testoval verzi pro Xbox One a Quake vypadal velmi dobře i na 65palcové televizi. Přesto, výsledek primárně zpříjemnil spouštění hry na moderních systémech. Grafika stále vypadá „staře“ a udělá radost hlavně nostalgikům.

Textury jsou ostřejší, hra světla a stínu je mnohem příjemnější a hra podporuje až 4K rozlišení

Důležitá je podpora multiplayeru. Hra dostala dedikované servery a online si můžete zahrát až v 8 lidech. K dispozici je navíc split-screen až pro čtyři hráče, což je ideální pro hraní s přáteli. Hra vskutku nabízí lepší servis, než co nabízela před lety. Audio je trochu vylepšené, ale stále obsahuje původní legendární soundtrack od Trenta Reznora.



Remaster nepůsobí jako nová hra, nicméně textury jsou ostřejší a hra světla a stínu baví

Obsahem také nabobtnala a vedle základní hry obsahuje všechna DLC a zcela novou expanzi nazvanou Dimensions of the Machine. Tu vytvořilo studio MachineGames, které můžete znát díky novému Wolfensteinovi.

Je hra nadčasová?

Tohle je otázka, na kterou je těžší odpovědět. Přiznám se, že nemám ke Quakovi až tak velkou nostalgii. Hrál jsem ho až roky po vydání a ačkoli mě bavil, v té době už mě tolik nevtáhl. Nostalgií byl pro mě vždy hlavně Doom. Celkovým provedením je mu Quake dost podobný. Zabíjíte vše, co se hýbe, sbíráte klíče a proplétáte se mezi promyšlenými chodbičkami. A to vše je provedeno velmi dobře.



I v dnešní době může hra zabavit, ale hodně věcí budete postrádat

Quake je založený na rychlosti, a to táhne pořád. Nutnost poznat prostředí, být připraven na náhlé útoky a vědět, jak zareagovat na odlišné nepřátele. Zbraňový arzenál je dostatečně uspokojivý. Brokovnice, raketomet, legendární „střílna šroubů“ nebo můj oblíbený granátomet. Hra navíc díky krvavým efektům stále potěší kdejakého masochistu.

Remaster dostanou vlastníci původní verze hry zdarma, pro ostatní stojí 300 Kč nebo členství v Xbox Game Pass

Přesto mám pocit, že ji mohu doporučit pouze pamětníkům nebo těm, co se vyžívají ve starších střílečkách a chtějí si doplnit resty. Geniální level design a spousta menších nápadů jsou znát. Nepřátelé jsou pořád zajímaví a pestří, musíte se jim přizpůsobit, a hra dokáže vtáhnout. Na dnešní dobu je však hra zaostalá ve všem možném.



Velkým bonusem je nový obsah a oficiální podpora multiplayeru

Starší UI, horší animace, absence zajímavějšího příběhu, a hlavně lepšího vyprávění. Hratelnost na ovladači navíc není ideální a musíte si na to zvyknout. Quake tohle všechno postrádá, ale na druhou stranu remaster dostanou vlastníci původní verze hry zdarma, pro ostatní stojí 300 Kč nebo členství v Xbox Game Pass a za tu cenu se to rozhodně vyplatí! Remaster Quake se překvapivě finančně začlenil do velmi standardní pozice.

Ve výsledku je to skvělý remaster, který přináší mnohem víc než původní hra. Vypadá lépe, nabízí vše, co byste chtěli a je prodáván za skvělou cenu. V dnešní době asi nebudete ze hry ohromeni, nicméně o kvalitní kousek se stále jedná.