Quantic Dream možná pracuje na novém projektu z univerza Hvězdných válek

Studio Quantic Dream, zodpovědné za skvělé adventurní thrillery Heavy Rain, Beyond: Two Souls a Detroit: Become Human, se dost možná vydává na zajímavou cestu. Podle youtubera Guatoz totiž vývojáři po odchodu z pod křídel Sony podepsali novou smlouvu na spolupráci s gigantem Disney a chystají zbrusu nový projekt ze světa Star Wars.

Studio Quantic Dream se opět stává multiplatformním vývojářem

Podle dalšího insidera Toma Hendersona, který spekulaci potvrzuje, je projekt ve vývoji už 18 měsíců, i když více detailů známo není. Ostatně všemožné nové projekty z univerza Star Wars překvapivé nejsou. Po obnovení značky Lucasfilm se Disney začalo velmi aktivně angažovat v herní branži a na cestě je celá řada nových projektů i remaků. Počkejme si tedy na oficiální potvrzení.