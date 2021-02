Rainbow Six Quarantine dorazí do konce září, možná ale změní jméno

Po menším odkladu se očekávaná taktická akce Rainbow Six Quarantine má dočkat data vydání už v letošním roce a Ubisoft nám slibuje, že se tak má stát do 30. září tohoto roku. To samé by mělo platit i o Far Cry 6, takže je fajn vědět, že se obě hry opravdu plánují ještě na letošní rok.

Zdržení nakonec nemine ani Far Cry 6 a Rainbow Six Quarantine

O hře samotné toho bohužel moc nevíme, vzhledem k událostem ve světě ale existuje pravděpodobnost, že titul nakonec zcela změní jméno. Potvrdil to sám šéf Ubisoftu Yves Guillemot a dodal, že se situace v tuto chvíli řeší.