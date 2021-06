Rainbow Six Quarantine mění název na Extraction, odhalí se o víkendu

Zavirovaný spin-off série Rainbow Six měl trnitou cestu. Po několika únicích se měnil i název hry a nyní to vypadá, že už se vše chystá k oficiálnímu odhalení hry. Ta se bude ve finále jmenovat Rainbow Six Extraction a pořádně se představí už o víkendu, 12. června letošního roku, na akci Ubisoft Forward.

Spolu s oznámením dorazil také krátký teaser, který láká na temnou atmosféru a nebezpečnou nákazu, se kterou budete muset v sehraném týmu bojovat.