Rainbow Six Siege si zahrajeme i na nových konzolích

Rainbow Six Siege je jeden z nejpopulárnějších "live service" titulů Ubisoftu a po lehce kostrbatém začátku se přetvořil na neuvěřitelně nabitý balíček taktické multiplayerové akce. Vydavatel nyní oznámil, že rozhodně hodlá přenést Siege také na novou generaci konzolí. Ba co více, chybět by neměl ani crossplay, aby hráči obou generací mohli hrát spolu.

Vedoucí projektu Leroy Athanassof prozatím nemůže prozradit konkrétní datum, kdy by se hra mohla dostat na PS5 a Xbox Series X, ale potvrdil, že tvůrci nechtějí rozdělovat komunitu a zážitek by tak měl být cca stejný napříč generacemi.

To samé platí i pro potenciální hraní nejen mezi generacemi stejné konzole, ale také mezi tábory PS a Xbox hráčů celkově. To je podle všeho jen otázkou času.