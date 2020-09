Rainbow Six Siege si zahrajete i na Playstation 5 a Xbox Series X

Většina velkých her této generace, především tedy které sledují obchodní model "hry jako služby" se očividně přesouvají i na konzole nové generace a další velká značka Ubisoftu na tom nebude jinak. Už dříve se mluvilo o tom, že Rainbow Six Siege bude k mání i na nových konzolích a nyní to máme oficiálně černé na bílém.

Hra dorazí na Playstation 5 a Xbox Series X koncem letošního roku, tedy ihned po vydání konzolí samotných. Hra si podle všeho udrží i současnou cenovku a pro všechny majitele současných verzí hry bude skok do nové generace zcela zdarma. A co je nejdůležitější, ve stejné rodině konzolí budete moci hrát napříč generacemi.

Hra mimo jiné poběží v rozlišení 4K při 120FPS.