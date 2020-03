Rallye závody WRC 9 mají datum vydání, dorazí i na nové konzole

WRC 9, nejnovější přírustek do herní rodiny FIA ​​World Rally Championship, má oficiální datum vydání pro PC, PS4 a Xbox One. Vývojáři ale mají v plánu i verzi pro PlayStation 5, Xbox Series X či také Nintendo Switch.

Vývojáři z KT Racing kladou za cíl poskytnout fanouškům rallye „vylepšené herní mechaniky, více událostí a také realističtější nahlédnutí do toho, co mistři světa po celý rok dělají“. Budete si moci zajezdit v Keni, Japonsku či na Novém Zélandu spolu s více než 50 oficiálními týmy z jiných her s podtitulem WRC. V nové hře bude navíc 15 nových aut a WRC 9 „posune autentičnost na další úroveň“ ve zlepšeném chování vozidel, fyzice automobilů a zvuku.

Vydavatel Nacon také s potěšením oznamuje, že jeho partnerství s WRC Promoter pokračuje a prý bude vydání her WRC 10 a WRC 11 pokračovat až do roku 2022. V plánu mají verzi pro PlayStation 5, Xbox Series X a Switch, ale podrobnější informace prý odhalí v pravý čas.