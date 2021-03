Ratchet & Clank dostanou v dubnu na PS5 menší upgrade

Fanoušci Ratcheta & Clanka se mohou radovat z dalších dobrých zpráv. Nová generace konzolí Playstation totiž čerstvě bude svého výkonu naplno využívat i u zatím poslední hry série. S novým updatem se totiž u hry z roku 2016 dočkáme šedesáti snímků za vteřinu. Tento update bude k dispozici už během dubna. Vývojáři z Insomniac Games se však zatím nezmiňují o žádném konkrétním datu.

Tato zpráva vás může potěšit i za předpokladu, že zatím hru nevlastníte. Sony ji totiž momentálně nabízí zdarma jako jeden z devítit titulů spadajících pod iniciativu Play at Home. Nepotřebujete tedy ani předplatné PS Plus. Jde navíc o skvělou přípravu před chystaným pokračováním pro PS5, které ponese podtitul Rift Apart a má vyjít 11. června letošního roku.