Ratchet & Clank: Rift Apart - ten pravý nextgen nás teprve čeká

Nová generace konzolí je venku už pěkných pár měsíců, ale ani tak na ní stále není moc co hrát. Většina her jsou totiž mezigenerační tituly a na ten pravý next-gen se nedostává z toho důvodu, že jak PS5, tak Xbox Series X jsou nedostatkové zboží. Za měsíc tady ale už dost možná budeme mít novinku, která bude první ukázkou toho, co next-gen opravdu dokáže.

Ratchet & Clank: Rift Apart je jednou z exkluzivit pro PlayStation 5, u které studio Insomniac Games nijak netají, že hodlá využít všechny možnosti, které tato konzole nabízí. Není to zase tak dávno, co jsme viděli nové záběry na prezentaci State of Play. Dle vývojářů to ale nestačilo, a tak si nedávno mohli novináři z celého světa prohlédnout nové záběry spolu se spoustou nových informací. Superlativy se v souvislosti s novým Ratchetem a Clankem rozhodně nešetří.

Ještě před tím, než se podíváme na to, o čem vlastně toto pokračování výborné série akčních skákaček je, tak musíme říct, že je Rift Apart malý technologický zázrak. Může tak alespoň na první pohled působit. Takto by ale zkrátka měla vypadat každá hra, která využívá PlayStation 5 naplno. I když není Rift Apart hra s otevřeným světem, tak způsob, kterým probíhá streaming dat Insomniac přirovnává k jejich Spider-Manovi. Je to skrze speciální technologii PS5, díky které nemusí zůstávat tolik dat v paměti a všechno se i tak načítá instantně.

„Světy se budou častokrát renderovat hned z několika různých úhlů, což uvidíte během využívání trhlin v prostoru.“

A že toho k načítání bude opravdu hodně. Jak můžete vidět v trailerech, tak Ratchet společně s Clankem a Rivet budou cestovat skrz spoustu dimenzí bez jediné načítací obrazovky. Světy se budou častokrát renderovat hned z několika různých úhlů, což uvidíte během využívání trhlin v prostoru, které budou moci Ratchet a Rivet využívat pro rychlý přesun na výhodnější pozici proti nepřátelům.

Běžného hráče ale takové technologické věci zajímat nebudou. Pro něj je důležité hlavně to, že Rift Apart vypadá nádherně na pohled za každé situace. Vývojáři opravdu nešetřili nápady a mírou detailů. Každá dimenze se liší barevnou paletou i druhy nepřátel. Častokrát o novém Ratchetovi uslyšíte, že je to hra, která má po grafické stránce zatím nejblíže Pixarovkám. Není to sice žádná hyperrealistická záležitost, ale i u takového animáku musíte ocenit, jak precizně se ho Insomniac Games podařilo zpracovat.

Dostupnost PS5 se letos nezlepší. Konzole bude těžko k sehnání i příští rok

Rift Apart samozřejmě nebude jen o rychlém načítání. Využívá i další vlastnosti PlayStationu 5, které jsou jedinečné pro tuto konzoli. 3D audio nebude chybět, stejně jako haptická odezva či využití adaptivních triggerů. S těmi si vývojáři opravdu vyhráli. Každá zbraň totiž bude mít různé módy střelby, které se odvíjí od toho, jak budete triggery mačkat.

Jistě už vám došlo, že zápletka Ratcheta a Clanka se tentokrát bude točit kolem portálů do jiných dimenzí. Clank pro Ratcheta vytvořil zbraň, která mu umožňuje je otevírat. Chtěl mu tak pomoci s tím, aby Ratchet našel svůj druh. Je to totiž jediný Lombax, který se ve zdejší dimenzi objevil. Nevyjde to ale úplně podle plánu. Vloží se do toho totiž doktor Nefarious, kterého můžete znát jako antagonistu skrz celou sérii. Ten chce Clankův vynález zneužít, což samozřejmě naše hrdinská dvojice nemůže nechat jen tak.

Epic nabízel Sony až 200 milionů dolarů za exkluzivity platformy Playstation

Ratchet a Clank se ale rozdělí. Clank každopádně dlouho sám nezůstane, protože narazí na Rivet, novou hratelnou postavu a dalšího zástupce rasy Lombaxů. Vypadá to, že hraní za Rivet se nebude od Ratcheta nijak výrazně lišit. Vývojáři ale ujišťují, že tam není jen tak pro nic za nic a její role v celkovém příběhu je opodstatněná.

„Vývojáři ujišťují, že Rivet ve hře není jen tak pro nic za nic a její role v celkovém příběhu je opodstatněná.“

Stejně jako Ratchet je i Rivet odhodlaná bojovat proti Nefariovi, ale ten z její dimenze je trochu jiný. Tady totiž není doktorem, ale rovnou císařem. Jeho cílem je odstranění veškerého organického života. Hlavním cílem partičky hrdinů je tedy zastavit tyto šílené plány a uzavřít mezidimenzionální portály jednou pro vždy.

Jedinou vadou na kráse této exkluzivity zůstává to, že si ji kvůli nedostatku PlayStationů 5 nebude moci zahrát tolik hráčů, kteří by po ní jinak sáhli hned v den vydání. Tato situace se podle Sony v blízké budoucnosti bohužel nezmění, takže je docela pochopitelné, že jsme zatím neviděli tolik her, které by vyšly čistě pro novou generaci konzolí. Když už ale dojde na něco jako je Ratchet & Clank: Rift Apart, tak nás opravdu mrzí, že je stále takový problém se ke konzolím dostat. Sice se můžete podívat na celý průchod někoho jiného, ale něco takového si zkrátka musíte prožít z první ruky, abyste poznali rozdíl, že to opravdu je ten next-gen.

Ratchet & Clank: Rift Apart vychází 11. června na PlayStation 5.