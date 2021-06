Ratchet & Clank: Rift Apart - začátek nové generace se vším všudy | Recenze

Co baví Zábavný příběh

Svižná akční hratelnost

Rivet je boží

Technicky špičkové Co vadí Občasné bugy 9 /10 Hodnocení

Studio Insomniac Games patří už dlouho dobu mezi dvorní vývojáře platformy Playstation a ve svém portfoliu má nejen samé hity, ale především kultovní značky Sony. Z jejich rukou vyšly takové klasiky jako Spyro, Resistance, čerstvě Spider-Man a samozřejmě naše úderná dvojice Ratchet & Clank. Ti začali svou cestu už v roce 2002 a nyní jsme se dočkali jejich nejnovějšího dobrodružství.

Rift Apart je skvělý tím, že nenavazuje na příběhovou linku série nijak extra pevně a užijí si ji tedy jak naprostí nováčci, tak veteráni, kteří s ušatcem a jeho robůtkem proběhli všechny světy. Novinka navíc nezapomíná jak vzdát holt nostalgickým prvkům série, tak přinést i zcela nové aspekty, které značku omlazují a využívají sílu nové konzole Playstation 5. Ve zkratce? Už dlouho jsem se tak nebavil.

Za záchranou galaxií

Příběh volně navazuje na události předchozích her, konkrétně Into the Nexus a předělávky Ratcheta z roku 2016. Naše dvojice si užívá zasloužený odpočinek a Clank dokonce vyrukuje s milým dárkem - mocným nástrojem Dimensinatorem, který má pomoci Ratchetovi skákat mezi dimenzemi a konečně najít další jedince jeho druhu Lombax.



Oslavy netrvají dlouho a naše dvojice je opět až po uši v problémech

Co ale čert nechtěl, objeví se zlotřilý padouch celé série, Doktor Nefarious, Dimensinator ukořistí a poškodí. Výsledkem jsou trhliny mezi dimenzemi, které rozdělí Ratcheta a Clanka, ale také přinesou novou naději v podobě Rivet, další z rasy Lombax, která se připojí k naší ústřední dvojici a spolu musí zatopit Nefariousovi, získat zpět Dimensinator a postavit se i mnohem horšímu zlu, na které narazí. No a samozřejmě i zachránit galaxii před absolutní zkázou, to jen tak na okraj.



Rivet je skvělým přídavkem k partě a protikladem klidnému Ratchetovi

Hned z kraje musím před vývojáři smeknout, opět se jim podařilo nabídnout dobrodružství megalomanských rozměrů, které však stále působí velmi osobně a intenzivně. S naší partou se podíváte do celé řady různorodých planet a dimenzí, každá doslova překypující životem, ale také i některými hororovými pasážemi, které vzdávají holt kultovním filmům i jiným hrám. Velký rozptyl dal možnost tvůrcům se opravdu vyřádit, klidnější pasáže s průzkumem planet se střídají s akční smrští, kde vám doslova polezou oči z ďůlků. To vše je pak zabalené do pověstné komediální složky, která je sérii vlastní. A vy si to po celou dobu neuvěřitelně užíváte.

Napříč časem, napříč dimenzemi

Jednou ze stěžejních novinek jdou trhliny v dimenzích, které se zde projevují dvěma způsoby. Ten první z nich je minimalistický a slouží ke svižnějšímu pohybu v prostředí při soubojích. Malé žluté praskliny v prostoru můžete využívat k okamžitému přitáhnutí na dané místo, což pomáhá při pohybu i bojích, kdy svižně uhýbáte smršti nepřátelských kulek a máte mnohem větší kontrolu nad bojištěm. Tyto trhliny také pomáhají při řešení puzzlů či jednoduššímu návratu k určitým místům.



Z některých světů vám doslova spadne čelist

Druhé trhliny jsou podstatně zajímavější a čerpají ze samotné premisy příběhu. Napříč úrovněmi jsou roztroušeny větší praskliny, které vás po rozevření dostanou rovnou do paralelní dimenze. Ty většinou slouží pro získání různých sběratelských předmětů, gadgetů a oblečků, ale občas posouvají kupředu i příběh. Tyto trhliny se občas využívají i během některé z mnoha šílených částí, ve kterých se na obrazovce odehrávají doslova grafické orgie a vy propadáváte dimenzí za dimenzí. Insomniac vždy uměl nabídnout vizuálně nádhernou podívanou a nový Ratchet to jen potvrzuje.

Insomniac vždy uměl nabídnout vizuálně nádhernou podívanou a nový Ratchet to jen potvrzuje

Síla konzole Playstation 5 je tu krásně vidět. Díky SSD disku nejen že jste po zapnutí hry vhozeni do akce prakticky během několika málo vteřin (bez přehánění), ale všechny ty skoky dimenzemi a napříč planetami nejsou přerušeny naprosto žádnými nahrávacími obrazovkami. Veškerý chaos, který ve hře zažijete se odehrává v reálném čase a je až neuvěřitelné, jak moc velký rozdíl to je oproti našim herním zážitkům z předchozí generace. Člověku zkrátka dojde, že nová generace není jen o 4K rozlišení nebo hezčích efektech. Je o spoustě technických detailů, schovaných pod pokličkou, které pracují společně, aby vykouzlily výsledný zážitek.



Po prostředí se budete moci pohybovat svižně a hned několika způsoby

Abyste se cítili při svém cestování jako doma, přidali vývojáři k již zavedeným prvkům také několik novinek. Ratchet i Rivet nyní umí fantomně uskakovat, využívat raketových bot či běhat po zdech. Díky tomu je pohyb v prostředí mnohem příjmenější a hráč má pocit, že má vše mnohem více pod kontrolou. To platí i pro váš arzenál zbraní. Ty odemykáte postupně, lze je vylepšovat a jsou stejně bláznivé, jako jsou vtipné. Možná že začnete s obyčejnou pistolkou, postupně se ale dostanete např. k zmrazovací pušce, elektrizujícímu samopalu nebo rovnou plazmovému rotačáku, který dělá solidní paseku. Všechny zbraně jsou vám k dispozici a pro rychlý výběr lze vždy nahodit čtyři z nich na ovládací kříž.



Dimenze se samy do kupy nedají, naše party musí spojit síly i s dalšími hrdiny

Nejen zbraněmi je ale živ člověk a tvůrci museli nějak vyždímat možnosti pestrých světů, do kterých se podíváte. Ty doslova lákají k průzkumu a jsou plné sběratelských předmětů, od krystalů nutných pro upgrade zbraní až po unikátní oblečky, helmy a brnění pro vaše postavy. Každá z částí zbroje navíc nabízí unikátní perky a bonusy a lze si je barevně libovolně nakombinovat, takže se ve hře vyřádí i milovníci RPG. Nic z toho navíc není nucené, jde jen o příjmené zpřestření, jak si užít nepovinné úkoly na planetách, než se vydáte dál zachraňovat svět.

Konečně nová generace?

Určitě jste již viděli obrázky i trailery, ale vězte, že je vše stejně působivé i v pohybu na vaší televizi. Rift Apart je vizuálně neuvěřitelně krásnou hrou a minimálně celou první polovinu jsem suverénně každých pár minut sbíral čelist z podlahy. A vůbec tu nejde jen o 4K rozlišení nebo hezkých texturách. Insomniac Games odřeli obrovský kus práce z hlediska level designu a stylizace, a je to zatraceně znát.



Dimenze jsou plné detailů a důvodů k průzkumu

Planety jsou nádherné, plné života a detailů. Vše je radost prozkoumávat, kochat se okolím. Filmečky jsou tvořeny v enginu hry a naprosto plynule přecházejí do gameplaye, což ledacos vypodívá o grafických kvalitách. Občas jsem měl pocit, že doslova hraji oživlou Pixarovku, kvalita detailů je zkrátka na zcela jiné úrovni a když si všimnete malých chloupků na obličejích Rivet a Ratcheta či jemného lesku u Clanka, pak pochopíte, že tady is zkrátka někdo dal záležet. Hra navíc nabízí i ray-tracing, který zazáří především ve více futurstických prostředích vesmírných lodí či podzemních laboratoří, kde je přehršel lesklých povrchů.

Když se pak dostanete do akce, vše je neuvěřitelně svižné a obrazovka je často až přehlcena efekty. Vše se skvěle hýbe i při 30 snímcích za vteřinu, které jsou v režimu nejhezčího vizuálu spojeny s 4K rozlišením a ray-tracingem. K dispozici jsou i režimy s dynamickým 4K rozlišením a 60 snímky, které dělají z akce ještě mnohem jemnější a plynulejší podívanou, hra ale vypadá neuvěřitelně takřka za všech podmínek. Pokud jste se celou dobu ptali, kde jsou ty opravdové next-gen hry, máme pro vás odpověď. Tady. Jistě, párkrát za celou dobu jsem narazil na pár bugů, jako bylo zaseknutí v prostředí, šlo ale spíše o výjimky, které žádným způsobem neovlivnily zážitek.

Vizuální podívanou završují perfektní herecké výkony všech hrdinů a parádní sci-fi hudbu z rukou Marka Mothersbaugha, který se mimo jiné staral třeba o soundtrack k filmu Thor: Ragnarok. Inspirace je více než znát a jsme za to rádi.