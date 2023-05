Ratchet & Clank: Rift Apart míří na PC. Zachránit svět v alternativních dimenzích vyrazíme v červenci

Bylo jen otázkou času, než přijde oznámení další exkluzivity PlayStationu, která má namířeno na PC. Řada tentokrát přišla na Ratchet & Clank: Rift Apart, výbornou akční skákačku, která patří mezi nejlépe vypadající hry na PS5. Na PC dorazí

26. července a kromě tradičního nastavení grafiky bude podporovat i funkce jako Nvidia DLSS 3, DLAA, Reflex, AMD FSR 2 nebo Intel XeSS.

O portování se stará studio Nixxes Software. Netroufáme si odhadovat, v jakém stavu bude Ratchet & Clank po vydání na PC. S porty od PlayStationu je to pokaždé docela o náhodě. Třeba God of War neměl problémy, zato Last of Us Part 1 se stále ještě vzpamatovává.

Rift Apart je ideální i pro hráče, kteří nikdy předtím žádný Ratchetův příběh nehráli. Stejně jako na PlayStationu 5 má i na PC vypadat úžasně, mimo jiné díky vylepšenému ray-tracingu. Hra také byla upravena tak, aby jí nedělaly problémy širokoúhlé monitory. Pokud máte dostatečně silný stroj, můžete Rift Apart rozjet na kolik snímků za vteřinu chcete. Počet FPS není nijak omezený. Samozřejmostí je pak i plná podpora ovládání s klávesnicí a myší a možnost přemapování tlačítek.

Tahle novinka bude dostupná na Steamu i Epic Games Store. Pokud si ji předobjednáte, získáte navíc balíček s Carbonox zbrojí a zbraní Pixelizer. Cenovka PC verze je 1 599 Kč, respektive 59,99€ na Steamu.

Zdroj: PS.Blog