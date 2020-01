Rating prozrazuje plán na vydání Bioshocku pro Nintendo Switch

Udělení ratingu pro zavedené herní tituly prozradí poměrně často, že se chystá nové zpracování některé z klasických her. Nyní to vypadá, že se pomocí tohoto postupu se podařilo tentokrát odhalit kompletní kolekci Bioshocku pro hybridní konzoli od Nintenda. Objevily se ratingy pro Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock: The Collection a Bioshock Infinite: The Complete Collection.

2K zatím oficiálně informaci nepotvrdilo a musíme si tak ještě počkat před otevíráním šampaňského a nebo si prostě sbírku fantastických Bioshock titulů znovu zahrát na některé z již zavedených platforem.