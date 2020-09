Ray tracing na všech kartách a plně zničitelné prostředí. Hra Teardown je divočina

Už je to rok, co na sebe švédský vývojář Dennis Gustafsson upoutal demem vlastního enginu, který umožní herní svět kompletně zničit. Navíc se v něm realisticky šíří světelné paprsky, neboť zahrnul i raytracingové efekty. Ty přitom nevyžadují karty GeForce RTX se speciálními jednotkami, výpočty běží přes klasické shadery. A to tak, že na hraní v 60 fps stačí i postarší GeForce GTX 1070.

Z dema se měla postupně stát plnohodnotná hra. Tu Gustafsson prezentoval nedávno během virtuálního Gamescomu. Jmenuje se příznačně Teardown. Bude se v ní totiž bourat různými způsoby. Hráč se vžije do role lupiče, které bude muset vykrádat banky a jiné budovy, přičemž se dovnitř bude muset dostat různými kreativními způsoby, aby to zvládl do nejrychleji.

Brokovnice věrně rozstřelí okno. Dynamit zboří zeď. A bagr či vhodně rozjetý osobák pak na budově napáchají ještě větší spoušť. I finální Teardown tak bude spíš jednoúčelová blbinka, žádná hra z ranku Payday, nedejbože GTA. I proto nabídne též sandboxový režim, kde se bude jen ničit. A proto také bude stát jen pár korun, tvůrci (kterých ke Gustafssonovi přibylo) slibují něco kolem 20 dolarů.

Kromě voxelové grafiky tvořené malými kostkami a ray tracingu chce hra zaujmout také realistickou fyzikou. Budovy a jiný objekty se budou rozpadat jako ve skutečnosti, věrně se mají šířit také voda, oheň nebo kouř.

Hra vyjde jen pro PC, bude vyžadovat alespoň čtyřjádrový procesor, 4 GB RAM a kartu na úrovni GTX 1060. Na Steamu už má stránku, kde lze Teardown přidat do seznamu přání. Ještě letos dorazí veřejná verze v rámci early accessu.