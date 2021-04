Razer Anzu: chytré brýle nejen pro hráče a příslib do budoucna | Recenze

Co baví Všesměrové repráčky

Dvě sady čoček v balení

Dobrá výdrž

Herní režim Co vadí Duální nabíjecí konektor

Skřípající konstrukce

Dioptrické čočky se kupují zvlášť 8 /10 Hodnocení

Chytré brýle ušly za dobu své existence dlouhou cestu. Živě si pamatuji Google a jeho pokusy před solidní řádkou let, stejně jako postupnou cestu dalších výrobců se všemi možnými i nemožnými kreacemi. To ostatně platí pro celý segment "smart" zařízení, od hodinek až po repráčky. Osobně jsem vyzkoušel celou řadu, od profi brýlí rozšířené reality HoloLens až po ochranné brýle se skly, které se specializovaly pouze na ochranu vašich očí před modrým světlem.

Na trhu už je v současné době celá řada "chytrých" brýlí. Své se rozhodl ukázat výrobce Bose, jeho brýle se ale soustředí především na kvalitní zvuk, kde si za dražší variantu s lepší výdrží pořádně připlatíte. Naopak Amazon a jeho Echo se snaží přinést co nejklasičtěji vypadající brýle, které komunikují s asistentkou Alexou téměř bez omezení. Své si tu najde každý, na trh brýlí se ale nyní rozhodl prorazit také Razer se svým produktem Anzu. A ačkoliv jen těžko mohu označit jeho premiérový zářez na pažbě tohoto segmentu jako opradu "chytrý", jde rozhodně o zatraceně praktický výrobek, který jsem si užíval. Ochranné čočky, hlasové i dotykové ovládání a všesměrové repráčky, které neotravují okolí. To zní jako ideální pomocník do pracovního týdne i hraní na mobilu.

Brýle jako každé jiné

Stejně jako v případě chytrých hodinek jsem vždy i u brýlí preferoval, aby se co nejvíce vzhledově blížily tradičním "nechytrým" produktům. Ještě, než se mi Anzu dostaly do ruky, trochu jsem se strachoval větších rámečků a mohutnějšího vzhledu, mé obavy ale byly rozptýleny téměř okamžitě poté, co jsem si brýle poprvé nasadil. Design je samozřejmě věc značně subjektivní a osobní, Anzu se ale dokázaly skvěle přiblížit tradičnímu vzhledu se špetkou toho futuristického stylu, který jsem si ihned zamiloval.



K mání jsou dvě verze brýlí, oválné pro ženy a obdélníkové pro muže

Zatímco obroučky kolem skel byly téměř stejně velké, jako u mých vlastních klasických brýlí, nožičky jsou podstatně tlustší, jelikož v sobě schovávají nejen konektory, ale také další technologie včetně dotykového ovládání, mikrofonu a repráčků. Přesto nejsou nijak přehnaně velké a vůbec jsem neměl problém brýle nosit víceméně všude, i venku. Při nákupu si můžete navíc vybrat ze dvou vzhledů, obdélníkový pro muže a více zaoblený a oválný design pro ženy, stejně jako několik velikostí, takže se přizpůsobí každému.

Při nákupu si můžete vybrat ze dvou vzhledů, obdélníkový pro muže a více zaoblený a oválný design pro ženy

Když už mluvíme o všestrannosti brýlí, zde tkví první velká výhoda Anzu oproti konkurenci. V balení totiž naleznete nejen klasická ochranná skla, ale také polarizační skla s filtrem záření UVA a UVB pro venkovní využití. Stačí vyměnit a můžete od notebooku vyrazit na kolo nebo si zaběhat. K tomu přidejte certifikát IPX4 s odolností vůči potu a kapkám vody a máte pravděpodobně nejvšestrannější chytré brýle, které v tuto chvíli můžete na trhu sehnat. Lze je použít jak při práci na ochranu očí a komunikaci, tak venku při sportování a procházkách.



Anzu překvapily velikostí, na první pohled je od klasických brýlí nerozeznáte

Menší výtku bych směřoval ke konstrukci samotné. Ta působí odolně, lesklé černé barvě kontrastuje už jen malé logo výrobce na bočních stranách. Vzhledem k vyměnitelné povaze skel ale není konstrukce tak zpevněná, tudíž při rozevírání nožiček občas zaskřípe. Nejde o nic výrazného, přesto si toho nelze nevšimnout. Do brýlí bude možné zasadit také vlastní čočky na předpis, bohužel v tuto chvíli Razer spolupracuje pouze s firmou Lensabl, která v České republice samozřejmě k mání není, takže budete muset v případě zájmu objednávat v zahraničí. Vzhledem k povaze brýlí totiž rozhodně nelze provést výměnu jen tak za rohem v běžné optice.

Proti slunci i displejům

Pojďme se ale vrhnout na funkční stránku brýlí. Jako první musím samozřejmě připomenout duální ochranu skel. K dispozici jsou klasická skla, jež dokáží odfiltrovat až 35% modrého světla z displejů a monitorů. Po týdnu neustálého používání při několikahodinovém psaní a aktivním hraní musím přiznat, že jsem zaznamenal mnohem menší únavu očí. Především ve večerních hodinách jsem už necítil žádné šimrání ani pálení, Anzu tedy odvádí svou prvoplánovou práci skvěle. Bohužel jsem neměl možnost brýle porovnat s jinými ochrannými konkurenty, jsem si ale jistý, že jsou výsledky obdobné.



Základní čočky mají ochranu proti modrému světlu, v balení jsou i polarizační skla

Oproti konkurenčním výrobkům má Anzu ještě druhou sadu čoček, tentokrát polarizačních, které blokují až 99% záření UVA a UVB a umí téměř odstranit zaslepení sluncem při venkovních dobrodružstvích. Zde už jsem srovnávat mohl a byl jsem překvapen, o kolik lépe si Anzu vedl ve filtraci slunečního světla oproti mým tradičním slunečním brýlím. Mám-li tedy shrnout "nechytré" schopnosti brýlí, vše funguje na jedničku a jejich všestrannost opravdu potěší. Sklíčka sama o sobě by ale vysokou cenovku neobhájila, takže se pojďme podívat na chytré vychytávky.

Jako Tony Stark

Jak jsem poznamenal už na začátku, Anzu nejsou chytré brýle v pravém smyslu slova. Nemají rozšířenou realitu, ani nepromítají na skla žádné informace. Jde spíše o ochranné brýle pro práci u počítače, které nabízí navíc ještě několik dodatečných funkcí pro ospravedlnění vyšší cenovky. Pokud totiž neustále sedíte u počítače a online konference jsou vaším denním chlebem, budete překvapeni, jak moc vám může Anzu usnadnit život a ušetřit čas.



Stranice slouží jako samostatná zařízení s repráčky, mikrofonem a konektory

Postará se o to dvojice vychytávek - všesměrové repráčky otevřeného typu s mikrofonem a zvukovou latencí 60 ms, a hlasové či dotykové ovládání. Vezměme to popořadě. Ihned dodám, že Anzu nenahradí sluchátka pro herní klání v kompetitivních střílečkách. Tam, kde hraje roli prostorový zvuk a přesné určování zdroje zvuku stále potřebujete kvalitní sluchátka s odhlučněním a výkonnými měniči. Anzu naopak slouží skvěle při práci či letmém hraní mobilní hry, kdy chcete slyšet vše potřebné, a přesto nechcete být odříznuti od světa sluchátky a ucpaným sluchovodem.

Všesměrové repráky fungují na bázi citlivého směrování zvuku, o který se starají 16mm měniče v obou stranicích brýlí. Zprvu jsem si myslel, že zvuk bude slyšet víceméně všude kolem mě, vše je ale o pečlivém nastavení v přiloženém softwaru, který je dostupný na mobilní telefony i počítače. Stačí si totiž pohrát se zvukem, jeho hlasitostí a ekvalizérem (k dispozici jsou bohužel pouze tři šablony bez možnosti manuálního piplání), a pokud udržíte hlasitost pod 30%, zvuk se nedostane za hranici vámi natažené ruky. Vše tak uslyšíte pouze vy a vaše okolí vyluzované zvuky neruší, i kdybyste se nacházeli s někým ve stejné místnosti. Samozřejmě pokud nechcete brát ohled na okolí a slyšet vše pěkně hlasitě, zvuk již bude slyšet i ve vašem bezprostředním okolí. Přece jen, nejde o pecky ani uzavřená sluchátka, ale otevřené reproduktory.

Technické specifikace Čočky : skla pro filtraci modrého světla, polarizační skla pro filtraci UVA a UVB záření

: skla pro filtraci modrého světla, polarizační skla pro filtraci UVA a UVB záření Velikost : malé a střední (51.8 x 38 mm), velké (54.5 x 40.5 mm)

: malé a střední (51.8 x 38 mm), velké (54.5 x 40.5 mm) Délka stranice : 140mm

: 140mm Hmotnost : 49g

: 49g Připojení : Bluetooth 5.2, latence 60ms

: Bluetooth 5.2, latence 60ms Rozhraní : dotykové, hlasové ovládání

: dotykové, hlasové ovládání Zvuk : 16mm měniče, všesměrový mikrofon

: 16mm měniče, všesměrový mikrofon Výdrž : 5 hodin na jedno nabití, 14 dní ve stand by režimu

: 5 hodin na jedno nabití, 14 dní ve stand by režimu Předpokládaná maloobchodní cena : 5 999 Kč

: 5 999 Kč Obsah balení: Brýle Anzu, druhá sada čoček, nabíjecí kabel, kožené pouzdro, hadřík na leštění

Právě díky tomu se ale Anzu geniálně hodí například pro pohodové hraní mobilních her, nebo videohovory a online konference. Uživatel slyší vše potřebné a může mluvit díky integrovaným mikrofonům, a přesto není odříznut od světa a vnímá i své okolí, což je občas opravdu užitečné a ve sluchátkách víceméně nemožné.

Samostatnost nožiček je vidět také při nabíjení, jelikož musíte napojit magnetické kabely k diodám na obou stranicích

Podivnou zajímavostí je, že obě stranice brýlí fungují jako samostatná zařízení s vlastním repráčekem, dotykovou ploškou i mikrofonem. Je to znázorněné jak v mobilní aplikaci, kde jsou vidět ukazatele baterie, tak při párování zařízení. To se provádí skrze Bluetooth 5.2 a po prvotním spárování si brýle umí zapamatovat až 6 jednotlivých zařízení, přičemž se napojí automaticky. Bohužel možnost duálního připojení chybí. Samostatnost nožiček je vidět také při nabíjení, jelikož musíte napojit magnetické kabely k diodám na obou stranicích, což je trochu nezvyklé a zbytečně komplikované. Určitě bychom uvítali jednotný konektor někde uprostřed brýlí, ale budiž.



Brýle zapnete obyčejným rozevřením, vypnete pak zavřením nožiček

Vraťme se ale na chvíli k repráčkům. Kvalita zvuku je zcela dostačující, i když je jasné, že audiofilních hudebních zážitků se s brýlemi dočkáte jen těžko. O něco lepší a především sytější zvuk umí konkurenční brýle Bose, ty jsou ale na zvuk přímo uzpůsobené a jejich dražší varianta vám sáhne do peněženky mnohem raznatněji. Anzu naopak nabízí velmi vyrovnaný zvuk pro příjemný poslech hudby například při psaní, práci u počítače a dalších kratochvílích, čehož jsem bohatě využíval. Také hlasy při videohovorech zní čistě a jasně, což je důležité, jelikož Anzu mi připadají mnohem více jako pracovní brýle než brýle čistě herní.

Proč blokovat modré světlo? Brýle s filtrem modrého světla jsou ideální pro ty, kdo dlouho pracuje u obrazovky. Oči jsou odpočatější a méně podrážděné, zvyšuje se také produktivita a koncentrace při práci. Brýle mimo jiné zmenšují zkreslení obrazu, snižují odlesky a světelné odrazy, takže je zážitek za monitorem nejen zdravější, ale také kvalitnější a ostřejší.

To samozřejmě neznamená, že si s nimi nemůžete zahrát, především sednout si venku do parku a hrát hry na mobilu se zvukem, aniž byste při tom rušili okolí, je k nezaplacení. Zde musím vyzdvihnout další vychytávku brýlí, a sice herní režim. Při jeho zapnutí se zvuková latence sníží na 60 ms a opravdu pak už nepocítíte žádné zdržování ani trhání zvuku oproti tomu, co se děje na displeji. Bohužel v obyčejném režimu je rozdíl více než patrný a zatímco bohatě postačí na obyčejný videohovor, hry už zvuk jednoduše nestíhá.

Oproti původním předpokladům však herní režim netrápí baterii o moc více, než režim standardní, takže jsem povětšinou používal brýle v herním režimu nezávisle na situaci. Jedinou obětí je tak menší dosah signálu. V herním režimu musíte opravdu být nablízku zdrojovému zařízení a nemůžete jen tak chodit po celém bytě jako v případě režimu klasického. Výběr je tedy na vás.

Dalším kladem je výdrž baterie. Ta se pohybuje kolem hranice 5 hodin na jedno nabití, což je už v základu oproti konkurenci solidní výhoda (takový Bose nabídne hudbu na plné pecky něco přes dvě hodiny). S výdrží si navíc lze i pohrát a brýle nepárovat vždy. Ty se pak automaticky vypnou a můžete je používat jen jako ochranné brýle a šetřit tak baterii. Jakmile je budete chtít využít i k něčemu dalšímu, stačí je jednou zavřít a opět otevřít a můžete používat chytré funkce po opětovném spárování. Tím jsem se bez problémů dostal na celodenní výdrž s občasným poslechem hudby či videohovorem.

Pro ovládání brýlí se používají dotykové plochy, schované v obou stranicích vedle loga výrobce. S těmi se můžete opravdu vyhrál a v softwaru přenastavit dotyky přesně podle vašeho přání, takže nebude problém si na ovládání zvyknout. Kombinací poklepání a podržení tak můžete ovládat hudební přehrávač, uskutečňovat hovory či měnit režimy. Vše je velmi intuitivní a je opravdu k nezaplacení mít možnost například cvičit či vařit při konferenčním hovoru bez toho, abyste se museli neustále natahovat k počítači či telefonu. Stačí si na vybraném zařízení přehodit zvuk do brýlí a jste připraveni. Ano, je to svým způsobem zbytečná frajeřinka, ale neskutečně vám občas usnadní život. To samé platí i o hlasovém ovládání asistenta, který funguje víceméně stejně jako na telefonu nebo chytrém zařízení Google Home. Musím ale uznat, že Amazon se svými brýlemi zvládl integraci asistentky Alexy mnohem lépe a komplexněji.