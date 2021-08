Razer Barracuda X: špičková sluchátka pro všechny případy | Recenze

Co baví Bohaté možnosti připojení

Kompaktní design

Výborná výdrž baterie

Prostorový 7.1 zvuk Co vadí Slabší mikrofon

Chybí Bluetooth

Nefunguje na Xboxu 9 /10 Hodnocení

Univerzálních sluchátek, tedy těch opravdu kvalitních, na trhu ještě stále moc není. Osobně používám duální headset Steelseries Arctis 7P, který funguje jak na PC, tak PS5 a pohodlné přehazování USB adaptéru je opravdu skvělou vychytávkou, jak nemít v bytě celou řadu sluchátek pro každou příležitost.

SteelSeries Arctis 7P Wireless: skvělá sluchátka nejen pro PS5 | Recenze

I to je jeden z důvodů, proč jsem se na Barracudu X regulérně těšil. Jde totiž o neuvěřitelně kompaktní novinku Razeru, která nejen že stylově vypadá, ale je i překvapivě levná a dokáže díky univerzálnímu 2.4GHz adaptéru fungovat téměř se vším. Ale popořadě.

Na cesty i do obýváku

Nedávno jsem testoval rovnou dvojici skvělých sluchátek nové generace od Razeru, modely Opus a Opus X. Oba překvapily svým pěkným designem a mobilitou, která není herní branži vždy úplně vlastní. I přesto jsem byl překvapen, jak kompaktní a malá je Barracuda. Sluchátka jsou ještě o něco menší než Opus, oplývají velmi podobným minimalistickým designem a nebudete se je stydět vzít i do ulic.



V balení naleznete celou řadu kabelů a adaptérů pro všechny případy

Konstrukce z černého plastu vůbec nevypadá levně, náhlavní most je polstrovaný, náušníky s paměťovou pěnou potaženou látkou jsou pak otáčecí, takže je bez problémů uvelebíte na krku při cestování. Headset je také neuvěřitelně pohodlný a neměl jsem vůbec problém jej nosit a používat většinu dne, aniž by mě začal tlačit.



Design je opět velmi minimalistický a stylový, podobný modelům Opus

Veškeré ovládací prvky se nachází na levém sluchátku. Najdete tu tlačítko pro zapnutí a vypnutí, taktilní ovládací kolečko pro hlasitost a ztlumení mikrofonu. Tlačítka jsou doplněna také konektory, konkrétně 3.5mm Jackem, zdířkou pro odepínací mikrofon a samozřejmě USB-C portem pro dobíjení baterie.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Odepínatelný, redukce šumu

: Odepínatelný, redukce šumu Typ připojení : 2.4GHz adaptér, USB-C, 3.5mm Jack

: 2.4GHz adaptér, USB-C, 3.5mm Jack Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : THX Spatial Audio, 7.1 Surround Sound

: THX Spatial Audio, 7.1 Surround Sound Velikost měniče : 40 mm Triforce

: 40 mm Triforce Hmotnost : 250g

: 250g Cena: 2 799 Kč

Když už jsme se zmínili o mikrofonu, ten je zcela odepínací a kardioidní, s dobrou ohebností a přizpůsobením. Musím ale uznat, že nejde o úplně nejkvalitnější mikrofon, který jsem u herních sluchátek měl možnost využít. Kvalita je dobrá, nikoliv však vynikající a i když při domácím hraní na počítači neměli kolegové žádný problém mě slyšet, v rušném prostředí ulice už to tak vábné není. Na druhou stranu, kde venku budete hrát online střílečky s mikrofonem?

Triforce v plné síle

Barracuda X se může pochlubit 40mm Triforce měniči, které jsou výborné. Zvuk zvládá malý headset s přehledem, je sytý, bohatý na basy, s vyrovnaným frekvenčním rozsahem. Je úplně jedno, zda posloucháte hudbu na mobilním telefonu nebo hrajete na konzoli či koukáte na film na počítači. Zvuk je skvěle vyvážený a ačkoliv nejde o audiofilní sluchátka, ozvučení mě velmi příjemně překvapilo. Na rozdíl od mikrofonu je tady kvalita na jedničku s hvězdičkou, v této cenové kategorii obzvlášť.



Sluchátka jsou malá a velmi kompaktní, ideální na cesty a mobilní hraní

Sluchátka disponují prostorovým 7.1 zvukem, na PC ale můžete za dodatečný příplatek získat také THX Spatial Audio, které má neustále se rozšiřující knihovnu podporovaných her. A tady už je prostorový zvuk na zcela jiné úrovni, což se zatraceně hodí, když hrajete hry jako Apex Legends, Call of Duty Warzone či jiné kompetitivní střílečky online. Bohužel Barracuda nepodporuje software Synapse, takže máte v rukou to, co dostanete a na bohaté upravování ekvalizérů a dalších serepetiček můžete zapomenout.

Pro všechny a na dlouho

Vraťme se však ještě k jednomu stěžejnímu pilíři úspěchu tohoto modelu. Sluchátka dokážete připojit skrze 2.4GHz USB-C adaptér téměř ke všemu. Konkrétně k PC, konzoli PS4, PS5, Nintendo Switch a k mobilním telefonům či tabletům, které disponují USB-C portem (což je v dnešní době každý druhý). Jistě jste si všimli, že v seznamu chybí konzole Xbox. To protože ta vyžaduje vlastní bezdrátový protokol, do kterého se většině výrobců jednoduše nechce.



Kombinace 40mm Triforce měničů a THX Spatial Audio je smrtící

I na to je však Barracuda připravena. V balení totiž najdete nejen univerzální USB-C adaptér, ale také kabel pro zapojení sluchátek do portu 3.5mm Jack a USB-C na USB-A adaptér. Pokud se tedy nezadaří s bezdrátovým připojením, k dispozici je celá řada dalších alternativ. Jediné, co tu opravdu chybí je Bluetooth, na to se ale soustředí model Opus, takže výběr konkrétního produktu závisí spíše na uživateli samotném. Barracuda X je spíše čistokrevný hráč a s tím je potřeba také počítat.

Ke konci se jen zběžně zmíním o výdrži, která je skvělá. Na jedno nabití mi sluchátka vydržela cca 20 hodin nepřetržitého používání, což je vzhledem k možnostem a režimu nízké latence velmi působivá hodnota.