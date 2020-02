Razer Basilisk V2: přesnost na prvním místě | Recenze

Co baví Dostatek tlačítek

Precizní senzor

Bohaté možnosti nastavení Co vadí Vyšší cena

Velmi subjektivní ergonomie 8 /10 Hodnocení

Rok 2020 se nám začíná pomalu ale jistě rozjíždět a světoví výrobci hardwaru a herního příslušenství se začínají ukazovat s čerstvými novinkami letoška. Svou troškou do mlýna přispěly už HyperX i Steelseries, a nyní se můžeme podívat na lehce inovovaný model Basilisk od Razeru. Přednedávnem jsme si otestovali dalšího omlazence - kultovní model DeathAdder, který se zatraceně povedl. Nyní přišel čas na hráče, kteří chtějí mít pod palcem všechno.

Stejný, a přesto jiný

Na první pohled se V2 od svého předchůdce liší jen minimálně. Ergonomie je takřka stejná, myš se stejně drží a má i velmi podobný design. Nová verze Basilisku je však při bližším zkoumání podstatně robustnější a hranatější, s více řezanými rysy, výraznějšími tlačítky a celkově působí mnohem macatěji. Obě strany jsou stále potaženy gumovým protiskluzovým materiálem, aby se myš při akčních kláních lépe držela. Možná je to osobní preference, ale ergonomie myši mi osobně nesedla tak moc, jako v případě jiných konkurenčních kousků v čele s myší Pulsefire Raid of HyperX či dokonce vlastního modelu Razeru - Viper Ultimate.



Design se velmi podobá původní verzi, je ale robustnější a hranatější

Jinak se myš řadí do vyšší střední třídy jak svou cenovkou, tak vzhledem. Je vyrobena z matného černého plastu a konstrukce je výborná. Navzdory spoustě tlačítek nikde nic nevrže a neodstává, vše působí pevně a každé tlačítko má jistý klik. Na zadní straně pak svítí logo výrobce, podsvícené je i kolečko. To je mimochodem mechanické, perfektně vybalancované a klikatelné hned do tří směrů. O kolečku si ale povíme více později.

Pro MMO jako dělaná

Myš Pulsefire Raid od HyperX jsem nezmínil náhodou. Stejně jako ona i Basilisk V2 cílí na aktivní hráče, kteří mají rádi pod palcem každou funkci ve hře. Nabízí totiž 11 programovatelných tlačítek, takže se ideálně hodí pro milovníky MMO, RPG či strategií. Každé tlačítko si totiž můžete upravit podle sebe a na klávesnici sahat jen minimálně.



Osvětlení je minimalistické, ale dobře doplňuje celkový vzhled

Vraťme se nyní ke kolečku. To je mechanické a lze nastavit jeho citlivost manuálně. Chcete pěkně samostatné a klikatelné pohyby pro výběr zbraně v inventáři či výběr schopnosti postavy? Žádný problém. Pak stačí přepnout na jemný scrolling, který se skvěle hodí na přibližování optikou či změnu rychlosti pohybu postavy. To vše za chodu a bez zdržování. Tlačítko je navíc klikatelné i do stran, takže máte pár tlačítek k dobru navíc.

Technické parametry Rozhraní : USB

: USB Délka kabelu : 2.1 metru

: 2.1 metru Senzor : Optický, Razer Focus+

: Optický, Razer Focus+ Hmotnost : 92 gramů

: 92 gramů Maximální citlivost snímače: 20 000 DPI

20 000 DPI Počet programovatelných tlačítek: 11

11 Dodatečné funkce: integrovaná paměť

integrovaná paměť Cena: 2 349 Kč

Veškeré nastavení lze provádět skrze program Synapse 3, kde si vyberete funkce pro jednotlivá tlačítka a dokonce lze kompletně sestavit až pět jednotlivých profilů. To znamená, že můžete do myši uložit pět sestavení pro pět jednotlivých her a myš automaticky vybere správný podle toho, jakou hru spustíte. V programu lze nastavit i styl RGB podsvícení, a to jak různými barvami, tak způsoby blikání (či statického svícení). A pokud se chcete ponořit do barevného upravování opravdu do hloubky, doporučujeme stáhnout samostatný program Chroma Studio. Popravdě je ale jeho využití v tomto případě docela zbytečné, protože myš ani zdaleka nenabízí tolik barevných sekcí, aby stálo za to se s tím piplat.

Ostrý jako břitva

Ruku v ruce s bohatou přizpůsobitelností tlačítek jde i precizní senzor. Basilisk V2 se může pochlubit snímačem Focus+ s maximální citlivostí až 20 000 DPI, což stále patří mezi naprostou špičku a už nějakou dobu to můžeme vidět skoro výhradně jen u myší výrobce Razer.

Ovládání myši je tak precizní a jen stěží hledá konkurenci ve střední třídě. Spolu s perfektním senzorem tu najdete i další pomocníky, které se starají o kvalitní snímání povrchu a zajišťují, aby nedošlo k nečekaným pohybům. Jedinou pihou na kráse je tak kabel, který není nijak specificky opletený ani nastavený pod pohodlným úhlem. Často tak leze do cesty a překáží, ale to lze obejít jeho správným položením na stole.