Razer BlackShark V2: esportová sluchátka se špetkou luxusu | Recenze

Co baví Výborný zvuk

THX Spatial Audio

Hodnotný vzhled

Bohatá customizace Co vadí Malá pohyblivost náušníků

Chce to bezdrátovou verzi 9 /10 Hodnocení

Před pár lety nám Razer přinesl profi herní sluchátka BlackShark, zaměřená na profi hráče. Zaujaly nejen svým vzhledem, který byl inspirován sluchátky pilotů vojenských vrtulníků, ale především kvalitním a precizním zvukem a výborným mikrofonem, takže online hraní dostalo nový rozměr.

BlackShark se nyní vrací s novou generací a Razer se rozhodl pořádně šlápnout na plyn. Zasáhl totiž téměř do všech aspektů headsetu, přinesl nové měniče, externí zvukovou kartu a THX Spatial Audio. Je tohle ultimátní kousek pro esport profíky? To jsme se pokusili zjistit v naší recenzi.

O něco blíže luxusu

Jak jsem poznamenal výše, předchozí model dokázal nalákat velmi nevšedním designem, který si bral inspiraci z vojenských náhlavních souprav pilotů vrtulníků. Ocelová konstrukce, velké náušníky a barevně zvýrazněný kabel táhnoucí se ze strany mikrofonu, to byly poznávací znamení modelu BlackShark. Nejnovější reinkarnace však od toho ustupuje dost razantně, spíše směrem k luxusu a stylovosti.



Nový design je spíše minimalistický, a přesto luxusní a hodnotný.

Sluchátka vypadají opravdu velmi hodnotně, černý matný plast jim zatraceně sluší a na omak působí kvalitně. Nikde nic nevrže, neodstává a z předchozích generací tu zbyly jen opravdu malé detaily, jako třeba styl napojení náhlavního mostu a náušníků. Mimochodem náhlavní most je potažen velmi kvalitní černou kůží a náležitě naplněn paměťovou pěnou, takže sluchátka nedřou a netlačí ani po delších hodinách u hry. Kvalitní paměťová pěna vyplňuje také náušníky, které jsou taktéž pokryty černým koženým materiálem, který příjemně chladí.



V balení dostanete kromě mikrofonu a zvukové karty ještě cestovní pytlík.

Razer se pokusil ještě více omezit pronikání okolního hluku do vašeho herního zážitku, náušníky pevně obepínají uši a sedí perfektně. Menší obětí byla opravdu minimální možnost si sluchátka fyzicky nastavit, náušníky takřka nejdou otočit a pohnout a vše působí velmi bytelně. Minimalistický černý design pak jen letmo přeruší zelené logo výrobce na vnější straně náušníků a zelené kabely v horní části.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Odepínací, Redukce šumu

: Odepínací, Redukce šumu Typ připojení : USB-A, 3.5mm Jack

: USB-A, 3.5mm Jack Citlivost : 100 dB/mW

: 100 dB/mW Frekvence : 12 - 28000 Hz

: 12 - 28000 Hz Technologie : Prostorový zvuk THX Spatial Audio, USB Zvuková karta

: Prostorový zvuk THX Spatial Audio, USB Zvuková karta Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 262g

: 262g Cena: 2 889 Kč

Také ovládání na samotných sluchátkách je velmi skromné, v levém sluchátku naleznete pouze ovladač hlasitosti a možnost ztlumit mikrofon. Ten je mimochodem odepínatelný, nikoliv vysouvací. O jeho kvalitě se zmíníme o něco později. Celkově jsem byl nadšen nejen z nového designu, ale hlavně z celkové kvality materiálů.

Pro hráče každým coulem

Změny se najdou také zevnitř. Razer vyrukoval se zbrusu novými 50mm měniči Triforce Titanium, které umí precizně oddělit jednotlivé zvukové frekvence. Výsledkem jsou tak čisté výšky, syté basy a velmi hutný zvuk celkově. Se vším si navíc můžete pohrát v softwaru Razer Synapse a vyladit si zvuk k tomu, co zrovna potřebujete.



Minimalistický design na první pohled nemusí lákat, rozhodně ale působí stylově.

Osobně už delší dobu používám výborná sluchátka HyperX Cloud Stinger Core Wireless a chvíli jsem používal i sluchátka Kraken od Razeru, ale preciznost zvuku recenzovaného kousku mě překvapila. Zvuk byl opravdu extrémně čistý, jasný, bez zkreslení, šumu či dalších nedostatků, které by kazily výsledný zážitek. Zkoušel jsem mimo jiné i poslech hudby, která zněla skvěle, je ale vidět, že BlackShark je uzpůsoben především hráčům, nikoliv milovníkům hudby.

Napovídá tomu i přidaná technologie THX Spatial Audio, která pomáhá realisticky umístit prostorové zvuky v prostředí kolem hráče a funguje pro stereo, 5.1 i 7.1 ozvučení. Tato vychytávka je zvláště důležitá v online střílečkách či battle royale hrách, kde je schopnost rozpoznat zdroj zvuku rozdílem mezi životem a smrtí. A po mnoha hodinách strávených ve Warzone jsem při recenzování sluchátek byl překvapen, jak velký rozdíl jsem dokázal zaznamenat. Rozpoznání dunění podrážek po schodech kolem i vzdálené střelby tak bylo jednoduché a rozhodně to přispělo k mnohem úspěšnějším hrám celkově.



Kabel má skoro 2 metry, takže s manipulací nebudete mít problém.

Dalším stěžejním prvkem pro hráče i esport profíky je kvalitní mikrofon a komunikace se spoluhráči. Razer v tomto případě sáhl po kardioidním mikrofonu a dokonce tu nechybí ani externí zvuková karta, připojitelná skrze USB rozhraní. Mikrofon byl nově nastaven tak, aby zachytával mnohem menší oblast v případě hlasu a odfiltrovával veškerý hluk a okolní šum, což se povedlo. Ze tří sluchátek, které jsem testoval v Call of Duty Warzone mi bylo řečeno, že právě s BlackShark zním nejlépe a čistě, a to i se zapnutým mixérem v nedaleké kuchyni.

Razer sáhl po kardioidním mikrofonu a dokonce tu nechybí ani externí zvuková karta, připojitelná skrze USB rozhraní

Pokud by se vám to zdálo málo, díky externí zvukovce si můžete na PC s operačním systémem Windows 10 ještě více pohrát s nastavením zvuku. Skrze Synapse můžete změnit například citlivost mikrofonu, pohrát si s vyvážením zvuku hry a chatu a nechybí ani ekvalizér, takže možností je opravdu mnoho a to své by si tu měl najít každý. Musím výrobce pochválit, jelikož tolik možností nastavení jsem u sluchátek ještě nezažil. Snad jen v případě Steelseries Arctis Pro, který taktéž nabízí externí zvukovou kartu.



Zvuková karta se dá jednoduše připnout k 3.5mm Jacku sluchátek.

Třešničkou na zvukovém dortu jsou nově speciální THX profily, které budou oficiálně k dostání od 6. srpna letošního roku. O co že jde? Razer ve spolupráci s mnoha vývojáři předních herních titulů zapracoval na speciálních zvukových profilech, které nabídnou víceméně ideální zvukový zážitek v případě využití sluchátek BlackShark V2. Krátce po vydání budou sluchátka podporovat cca 18 těch nejrozšířenějších her, mezi kterými nechybí třeba Valorant, Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Call of Duty: Modern Warfare a další budou postupně přibývat. Jedná se tak v zásadě o ještě vyšší stupínek kvality zvuku, než který dostanete v případě "obyčejného" používání sluchátek.

Osobně mě vždy těšila vysoká variabilita sluchátek, které používám. Ačkoliv zvukovou kartu můžete využít pouze na PC, sluchátka bez problémů spolupracují se spoustou dalších platforem včetně PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Macu, iOS či Androidu. V zásadě tak máte jedna sluchátka na všechno.