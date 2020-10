Razer Blackshark V2 Pro: esportová sluchátka bez omezení | Recenze

Co baví Parádní zvuk

Výborné potlačení hluku

Bohatá customizace Co vadí Absence hodnotnějších materiálů

Vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Když jsme v létě recenzovali nejnovější esportová sluchátka Razeru jménem Blackshark V2, jedním z mála mínusů byla právě absence i bezdrátové varianty, po kterých se v dnešní době uživatelé mohou utlouci. A hle, výrobce vyrukoval s celou řadou svých nejnovějších modelů, kterým přistřihl kabely.

Po skvělé myši DeathAdder V2 Pro přichází na řadu sluchátka Blackshark V2 Pro, která po vzoru kolegy ponechala téměř vše při starém, a víceméně jen přeskočila do bezdrátového světa. Pár dalších odlišností se však přece jen najde, takže si je pojďme rozebrat.

Čistý vzhled bez špetky barvy

Už původní sluchátka Blackshark V2 byla vzhledově značně minimalistická a černou barvu ozvláštňovalo jen pár zelených prvků, logo výrobce a kabely. Mě osobně se to velmi líbilo, protože to trochu oživilo jinak velmi monotónní černou paletu a hlavně zelená barva k Razeru prostě patří. Bezdrátová novinka si však řekla, že na to půjde ještě jednodušeji.



Design se od původního V2 modelu změnil jen minimálně.

Nyní na sluchátkách nenaleznete kromě černé absolutně žádnou jinou barvu a malý zelený svit naděje je vidět pouze v tlačítku pro ztišení mikrofonu. Netuším, proč se k tomuto kroku výrobce odhodlal, ale není jsou sluchátka kompletně černá a vzhledově opravdu minimalistická. Nechápejte mě špatně, vypadají stále stylově, náhlavní most je pěkně prošitý a vypolstrované polštářky jsou extrémně pohodlné. Sluchátkám už ale prostě chybí onen šmrnc, nějaký detail, který by padl do oka a takové konkurenční Logitech G Pro X Lightspeed, jež mi ležely na stole hned vedle, vypadají díky kombinaci černého plastu a leštěného hliníku podstatně luxusněji.



Sluchátka jsou lehká a pohodlná, na hlavě je téměř necítíte.

Na druhou stranu si Razer s tímto modelem na nic nehraje. Ví, že to důležité se skrývá uvnitř a zdaleka ne všichni hráči chtějí na hlavě mít něco za každou cenu hodnotného a luxusního. Blackshark V2 Pro je navíc neuvěřitelně lehký a jakmile se vám usadí na hlavně, ani nevíte, že jej tam máte. Skvělé je také pasivní odhlučnění, náušníky totiž sedí kolem uší naprosto dokonale a do vašeho herního zážitku se vám nedostane žádný zvuk zvenčí.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Odepínací, Redukce šumu

: Odepínací, Redukce šumu Typ připojení : 2.4GHz Hyperspeed, USB-A, 3.5mm Jack

: 2.4GHz Hyperspeed, USB-A, 3.5mm Jack Citlivost : 100 dB/mW

: 100 dB/mW Frekvence : 12 - 28000 Hz

: 12 - 28000 Hz Technologie : Prostorový zvuk THX Spatial Audio

: Prostorový zvuk THX Spatial Audio Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 320g

: 320g Cena: 4 140 Kč

Veškeré ovládací prvky se shlukují na levém náušníku. Je tu tlačítko pro zapnutí, ztišení mikrofonu, microUSB konektor a ovladač hlasitosti. Samozřejmě tu nechybí ani 3.5mm Jack pro připojení sluchátek k telefonu či bezdrátově nepodporované konzoli, a nakonec port pro mikrofon. Vše je velmi dobře hmatatelné a umístěné, takže se nestane, že budete zbytečně dlouho šmátrat po potřebném tlačítku. Potěší také, že ovladač hlasitosti je docela pevný a nehrozí tak, že jej omylem pohybem hlavy či dotykem otočíte.

Konečně bez drátů, ale chybí zvukovka

Pochopitelně nejlákavější novinkou je odhození všech drátů. Blackshark V2 Pro připojíte k PC, PS4 i konzoli Nintendo Switch prostřednictvím USB 2.4GHz Hyperspeed adaptéru a musím uznat, že signál a připojení je špičkové. Žádné vypadávání, cukání, ozvěny či jiné nedostatky. Nebyl problém chodit se sluchátky po celém bytě a propadu signálu jsem se nedočkal ani v koupelně. Za to si zaslouží Blackshark pochvalu.



Mikrofon je odepínací, veškeré ovládací prvky jsou schované v levém náušníku.

Samozřejmě, menší nevýhodou bezdrátové verze je, že sluchátka musela odhodit externí zvukovou kartu. To ale velmi rychle vynahradila ukázkovou upravitelností a podporou softwaru Synapse, kde si lze nastavit opravdu všechno a s maniakálním smyslem pro detail.

"Kromě toho, že si lze zvuk nastavit dle profilů na konkrétní hry a pohrát si s ekvalizérem, velmi podrobně se dá nastavit i mikrofon"

A to pravděpodobně budete muset udělat, protože Blackshark může znít mnohem, mnohem lépe, pokud si jej opravdu přizpůsobíte svému zážitku. Už v základu mají sluchátka skvěle vyrovnané výšky a basy, díky několikakomorovému systému se s tím ale dají dělat divy. Kromě toho, že si lze zvuk nastavit dle profilů na konkrétní hry a pohrát si s ekvalizérem, velmi podrobně se dá nastavit i mikrofon. Ten mimochodem doznal menšího upgradu a nyní ještě lépe tlumí okolní hluky a dokáže i v rušném prostředí rozeznat váš hlas, takže by spoluhráči měli mít radost. Jinak tu nechybí normalizace zvuku, úprava čistoty hlasu, úroveň potlačení hluku a mnohé další. Ještě nikdy jsem přiložený software nevyužíval tak moc a v případě Blacksharku je rozdíl opravdu znát, takže doporučuji investovat trochu času a pohrabat se v nastavení.

Zapomínat samozřejmě nesmíme ani na prostorový zvuk THX Spatial Audio, který je opravdu k nezaplacení v prostorově řešených hrách, jako jsou battle roayle tituly, multiplayerové střílečky a podobné žánry. Rozdíl je opravdu hmatatelný, především z hlediska čistoty vyluzovaných zvuků a jejich směru, ten největší rozdíl ale poznáte až v oficiálně podporovaných hrách. Těch je na seznamu zatím 18 a nechybí populární pařby dnešní doby jako Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare a další. Tituly by měly postupně přibývat.

Bohužel mimo podporované hry jsem rozdíl oproti klasickému prostorovému zvuku nepostřehl. THX rozhodně neuškodí, ale pro maximální užitek je potřeba počkat na trochu rozšířenější podporu přímo u her samotných. Sluchátka skvěle poslouží i pro sledování filmů nebo poslech hudby, ale využité technologie a nastavitelnost zkrátka poukazují na to, že jsou to hlavně herní sluchátka.