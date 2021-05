Razer BlackWidow V3 Mini HyperSpeed: bezdrát v malém těle | Recenze

Co baví Kvalitní konstrukce

Duální připojení

Praktičtější rozložení kláves Co vadí Opravdu hlasitá

Vyšší hmotnost

Je potřeba zvyk 7 /10 Hodnocení

Za poslední rok se na trhu mini klávesnic odehrál hotový výbuch. Se svou verzí přispěchala většina předních výrobců a i naší redakcí prošly např. pokusy společností HyperX či Razer. Právě druhý jmenovaný relativně nedávno vyrukoval s mini klávesnicí řady Huntsman, takže jsme se nestihli pořádně rozkoukat a už nám dýchá na záda další kousek.

Razer Huntsman Mini: malý a hlasitý | Recenze

Tentokrát šel Razer trochu jiným směrem a místo miniaturní 60% klávesnice pro aktivní hráče na cestách přinesl o něco větší, 65% verzi z populární řady BlackWidow. A co je hlavní, konečně se klávesnice zbavila drátů a přinesla i pár kláves navíc. Samozřejmě na úkor hmotnosti a velikosti.

Mini, ale ne tak zcela

Klávesnice Huntsman Mini, kterou jsme před nějakou dobou recenzovali, se mohla pochlubit extrémně malým a lehkým tělem se základní funkcionalitou. Bylo jasné, že cílem byla právě maximální mobilita pro hráče na cestách, kvůli čemuž musela klávesnice oželet některé důležité ovládací prvky a spoléhat, že si uživatel zvykne. BlackWidow V3 Mini na to jde trochu jinak.



Klávesnice je stále mini, konstrukce je však o něco větší a objemnější

Stále jde o kategorii mini klávesnic, tentokrát je ale tělo o něco větší, což je vidět už na první pohled v okolí kláves samotných. Také napravo najdete dedikované navigační klávesy a především řadu čtyř dalších kláves, takže z uživatelského hlediska je BlackWidow mnohem praktičtější a vyžaduje kratší dobu na naučení všech zkratek. Samozřejmě jde stále o 65% tělo, takže ani zde nechybí klávesa Fn pro přiřazení druhé funkce pro všechny klávesy. Na to je třeba si zvykat a platí to pro všechny klávesnice tohoto druhu. Někde se zkrátka kompromisy dělat musí.

Celkově jsem chvíli přemýšlel, kam klávesnici zařadit. Ta totiž už není nejmenší ani nejmobilnější, aby byla nejlepší v tomto odvětví, stále však jde o velmi malou klávesnici, které chybí celá řada kláves a která je zaměřena na mobilitu a přenosnost. Tomu velmi napomáhá konečně bezdrátová technologie, která je velkým plusem, hmotnost je však o něco větší, než jsem ze začátku očekával a rozhodně už to není ten malý oblázek, který jen hodíte do batohu a o více se nestaráte. Je zkrátka tak trochu napůl mezi dvěma světy, což můžete brát buď jako výhodu, nebo nedostatek. Osobně už bych rovnou sáhl po TKL klávesnici, která není o moc větší a již nabízí mnohem praktičtější rozložení kláves.



Zkosená hrana je stylovým prvkem, který je řadě BlackWidow vlastní

Jinak je konstrukce velmi kvalitní a pevná, matný černý plast a hliníkové tělo není nikde narušováno a pouze na dolní zkosené hraně najdete minimalistické podsvícené logo výrobce. Vlastně by se dalo říci, že je design dost nudný a obyčejný, takové zapuštěné klávesy modelu Huntsman Mini mě lákaly mnohem více. V horní hraně z levé strany se pak schovává přepínač režimu a na spodní straně nechybí již obligátní nožičky, pokud chcete klávesnici trochu nadzvednout. Potěší i kompletní mechanické spínače s vysokým odskokem, které hráči většinou preferují. Tady se nešetřilo.

Klávesy, co probudí i mrtvého

Menší inovace se dočkaly také spínače Razeru, v tomto případě jsme zkoušeli mechanické Green spínače, které jsou taktilní a klikací. A tím myslíme opravdu hodně. Klávesy jsou extrémně hlasité, někdy až nepříjemně a ačkoliv osobně mám rád pořádnou odezvu a odskok klávesy, zde jsem byl opravdu na hraně. Zatímco při aktivním hraní ve sluchátkách to možná nebude tak rušivé, litujeme každého kolegu, který v redakci bude muset sedět vedle této klávesnice. Píše se na ní totiž velmi pohodlně a prsty mi kmitaly při psané této recenze jako o život.



Podsvícení je velmi jemné, neruší a přesto dokáže trochu osvěžit monotónní design

Když jde o přesnost a odskok, prokazuje BlackWidow V3 Mini výborné výsledky. Odskok je tak akorát hbitý a je tu i dobrý pocit ze stisku. Potěší také odolné doubleshot ABS klávesy s dvojitou vrstvou, díky které působí nejen velmi pevně a odolně, ale také vydrží mnohem delší dobu. Razer naštěstí vyrábí tuto klávesnici také s druhou verzí spínačů, a sice optickými Yellow spínači, které mají silikonové tlumítko a klávesy jsou tak podstatně tišší. Pokud vám tak nevyhovuje agresivní zvuky klikání, máte možnost výběru. Bohužel tuto klávesnici jsme neměli možnost vyzkoušet, takže netušíme, o jak velký rozdíl se jedná.

Technické parametry Rozhraní : USB-C, 2.4Ghz HyperSpeed Wireless, Bluetooth

: USB-C, 2.4Ghz HyperSpeed Wireless, Bluetooth Typ spínače: mechanické spínače Razer Green (Yellow)

mechanické spínače Razer Green (Yellow) Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : 10-key

: 10-key Výdrž : až 200 hodin na jedno nabití

: až 200 hodin na jedno nabití Speciální vybavení: 65% velikost, 3 režimy připojení

Pojďme ale na jádro pudla této klávesnice, a sice bezdrátové připojení. Klávesnici zapojíte do počítače pomocí klasického USB 2.4Ghz adaptéru, Bluetooth či USB-C kabelu, pokud zrovna potřebujete zařízení nabít. Kromě duálního připojení samotného je tu také pár příjemných vychytávek. První z nich jsme měli možnost vyzkoušet nedávno už u myši Orochi V2, a tou je možnost napojit klávesnici i myš skrze jeden jediný adaptér, díky čemuž se uvolní USB port v počítači. Je to výborný nápad, i když zatím značně limitovaný počtem podporovaných zařízení. Razer naštěstí bude tento seznam postupně rozšiřovat, takže za pár let může jít víceméně o klasický způsob zapojení vašich periferií.



Klávesy jsou velké a odskok precizní a dostatečně živý, akorát pro online klání

Druhou novinkou je technologie HyperSpeed Wireless, která podle výrobce zaručuje bleskovou odezvu a rychlost, která se vyrovná drátovým verzím zařízení. Klávesnice reaguje na vaše prsty opravdu bleskurychle a ani jednou během testování nedošlo k výpadku či oslabení signálu připojení, a to v obou režimech. Že bychom ale pocítili výrazný rozdíl oproti předchozím zařízením výrobce i konkurenci se říct nedá, už několik let je bezdrátová technologie na dostatečně vysoké úrovni, aby se rozdíl v reakcích oproti drátové verzi víceméně smazal.

Stabilní připojení, co něco vydrží

Na většinu herních klání jsem používal standardní režim 2.4Ghz připojení, který byl stabilní a reakce okamžité. Velmi mě však potěšila možnost napojit hned 3 různá zařízení v Bluetooth režimu a přepínat mezi nimi skrze kombinaci klávesy Fn a číslovek. Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří využívají více zařízení najednou, poslouží BlackWidow výborně jako jednotná klávesnice pro všechny. Přeskakování mezi dvěma počítači a tabletem je okamžité a hbité a nikdy jsem neměl problém, že by klávesnice nemohla rozeznat zařízení nebo se během přeskakování mezi nimi "ztratila".

Podle fotek je určitě poznat, že je design klávesnice a její podání spíše minimalistické a jednoduché, bez rušivých prvků. RGB podsvícení tu samozřejmě nechybí, nabízí několik úrovní intenzity a různorodé efekty, jak už je tomu zvykem. Osobně vždy používám jemné vlny na polovičním jasu, díky čemuž bezdrátová klávesnice mnohem déle vydrží a zbytečně neruší barvičkami. Právě výdrž musím pochválit. Na střední jas podsvícení vydrží na jedno nabití v režimu 2.4Ghz skoro týden aktivního používání (cca 8 hodin denně), což je výborná hodnota. Při vypnutém podsvícení udává výrobce výdrž téměř měsíc.

Záleží tedy, jak aktivní uživatel jste a jak klávesnici budete užívat. V případě připojení k více zařízení zároveň a celodenního využití budete muset počítat se zkrácenou dobou činnosti. Podsvícení, jednotlivé nastavení kláves i interní profily si můžete podrobně nastavit v softwaru Synapse 3, který je v případě mini klávesnic téměř nutností. Každý uživatel si totiž musí limitovaný počet kláves nastavit podle sebe, aby měl možnost se s klávesnicí více sžít a používat ji co nejvíce intuitivně.