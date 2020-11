Razer Blackwidow V3: odlehčená verze a bez polštářku | Recenze

Co baví Pevná konstrukce

Výborné spínače

Podpěra zápěstí v ceně

Ovladač hlasitosti Co vadí Chybí polštářek

Hlasité klávesy

Absence multimediální kláves 7 /10 Hodnocení

Před nedávnem jsme vám přinesli recenzi nejnovější herní klávesnice od Razeru - modelu V3 Pro, která lákala prémiovou kvalitou, bezdrátovým připojením a luxusním polštářkem pro vaše zápěstí. Výrobce ale vyrukoval téměř v závěsu s další, odlehčenou verzí klávesnice, která vaší peněžence tolik neublíží.

Jde o model V3, který ořezal několik stěžejních funkcí a nabízí hráčům za relativně přijatelný peníz to základní - drátovou herní klávesnici s výbornými spínači a pár frajeřinkami k tomu. Stačí to ale?

Klasický Razer

Z hlediska vzhledu a konstrukce je klávesnice V3 zcela viditelně jen levnější bratříčkem V3 Pro. Designově je totiž prakticky totožná, ať už z hlediska kvalitní hliníkové konstrukce, černé matné barvy či designových prvků, jako je třeba svítící logo výrobce na přední zkosené hraně. Stejné je posazení kláves i LED indikátorů funkcí. Jediný rozdíl poznáte kromě chybějícího přepínače bezdrátového režimu především v horním pravém rohu.



V3 je až na několik detailů velmi podobná dražšímu bráškovi V3 Pro

Tam totiž v původní V3 Pro nechyběly multimediální klávesy a kolečko hlasitosti. Tuto oblast Razer trochu obměnil a nyní je tu jedno multimediální tlačítko pro pauzu a spuštění médií a především nový rolovací ovladač hlasitosti, který lze také stisknout pro ztlumení zvuku. Otázka, co je lepší je dost subjektivní, jelikož každý má rád něco jiné. I váleček působí velmi stylově a dobře se ovládá, já osobně ale preferuji kolečko z původního modelu V3 Pro.

Technické parametry Rozhraní : USB-A

: USB-A Typ spínače: mechanické Green

mechanické Green Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key

: N-key Opěrka : Ano

: Ano Speciální vybavení : ovládání hlasitosti

: ovládání hlasitosti Cena: 4 149 Kč

Velmi potěší chytrá konstrukce klávesnice ze zadní strany. Nejen, že tu nechybí nožičky pro nastavení výšky, ale především tu je speciální prostor pro vedení kabelu. To znamená, že si můžete kabel nastavit tak, aby seděl pozici na vašem stole co nejlépe a zbytečně nepřekážel. Je to maličkost, ale potěší. Jediným dalším rozdílem je přibalená opěrka pro zápěstí, která na rozdíl od dražší varianty pouze plastová a i když skvěle drží ruce u klávesnice, polštářek nám prostě chybí. Také zde nenajdete magnety pro přichycení, opěrka ale drží za zkosenou hranu dobře.

Zase nahlas, opět kvalitně

Už v profi verzi klávesnice jsme chválili výborné zelené spínače a nejinak tomu bude i zde. V tomto ohledu jsou si oba modely rovny a nabízí rychlost, preciznost a skvělý odskok, tak akorát na rychlé střílečky i pohodlné psaní. Mechanické spínače navíc pokrývají i v tomto případě double shot ABS klávesy, který mají mnohem větší výdrž, jsou pevnější a krásně texturované, takže je příjemné s nimi pracovat.



Minimalistický design, černý plast a podsvícení. To je Razer

Bohužel přejala klávesnice i menší nevýhodu svého dražšího kolegy. Zelené spínače jsou totiž opravdu hlasité a pracovat či hrát v kanceláři s dalšími kolegy tak opravdu nedoporučujeme. Na druhou stranu právě pro ty z vás, kdo vyžadují tišší domácnost či pracovní stůl jsou tu žluté spínače, které jsou mnohem tišší a jemnější, i když už ne tak precizní a s tak hbitým odskokem. Výběr je tedy na vás.



Nechybí ovladač hlasitosti ani nožičky pro zvednutí celé klávesnice

Také V3 nabízí velmi podrobné možnosti úpravy užívání a vzhledu díky softwaru Razer Synapse. Přenastavit můžete libovolnou klávesu včetně té multimediální, klávesnice má 5 integrovaných profilů, takže si vše uložíte do interní paměti a během mžiku přepínáte. Nastavit lze také jednotlivé profily na hry, aby se klávesnice přizpůsobovala konkrétní hře hned, jak ji zapnete.

Samozřejmostí je nyní už RGB podsvícení, se kterým si můžete vyhrát. Od stabilní pulsace až po vlnky či jiné animace, průhledné spínače navíc umožňují, aby podsvícení opravdu vyniklo nejen v tmavém pokoji.