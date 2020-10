Razer Blackwidow V3 Pro: první bezdrát a s polštářkem | Recenze

Co baví Prémiová kvalita

Bezdrátové připojení

Multimediální klávesy

Výborná opěrka Co vadí Vyšší cena

Opěrka postrádá magnety

Slabší výdrž 8 /10 Hodnocení

Razer v letošním roce opravdu nelenil. Představil hned několik inovovaných modelů svých nejproslulejších sérií (především nová verze myši DeathAdder se zatraceně povedla) a hned na podzim se rozhodl všechny své novinky ještě zbavit drátů.

Trojici novinek tentokrát uzavíráme nejlákavějším přírůstkem do rodiny - bezdrátovou mechanickou klávesnicí Blackwidow V3 Pro, která spojuje to nejlepší ze dvou světů. Je to výborná mechanická klávesnice, která však má několik ale. Zda pro vás budou rozhodující zjistíte v naší recenzi.

Razer každým coulem

Za dobu vyrábění herního příslušenství našel Razer svůj určitý styl, kterého se snaží přidržovat napříč celým spektrem výrobků. Většinou jde o minimalistické černé pojetí, ostré hrany a velký důraz na RGB podsvícení. A přesně toho se drží i klávesnice Blackwidow V3 Pro.



Klasický Razer - černá barva, ostré rohy a RGB podsvícení.

Konstrukce je výborná. Hliníkový základ je doplněn o matně černý plast a žádné zbytečné prvky. Klávesy zabírají většinu horní části klávesnice a pěkně zkosená přední hrana znázorňuje jen podsvícené logo výrobce. Rozložení je pak klasické, vlevo na hraně naleznete jen přepínač bezdrátového připojení.

To nejzajímavější se schovává v pravé horní části klávesnice. Tam totiž najdete stylové texturované kolečko pro ovládání hlasitosti, které vám prostě nedá

To nejzajímavější se schovává v pravé horní části klávesnice. Tam totiž najdete stylové texturované kolečko pro ovládání hlasitosti, které vám prostě nedá. Budete si připadat jako DJ a osobně takové to frajeřinky přímo zbožňuji. Razer ale hned vedle schoval ještě několik menších kulatých multimediálních kláves a v kolečku samotném je navíc schované poslední velké tlačítko pro ztlumení zvuku. Jediné, co mi z hlediska ovládacích prvků opravdu chybí jsou dodatečné klávesy, které by sloužily k ovládání specifických funkcí systému.



Klávesnice je prostorná a velká, nezabírá ale zbytečně místo na stole.

Na závěr se musím zmínit o pěkném bonusu - kompletní podpěře zápěstí. Ta se připojuje ke klávesnici z přední strany a je krásně vypolstrovaná, takže máte pocit, že ukládáte své zápěstí do polštáře. Je extrémně pohodlná a svým způsobem i luxusní, ruce se nepropadají moc hluboko a vydrží opravdu dlouho bez známek únavy. Jediným menším mínusem je absence malých magnetů nebo jiných záchytů, které by držely podpěru pevně u klávesnice. Drží ji totiž pouze a jen stejně zkosené hrany a pokud s klávesnicí manipulujete, musíte vše opět a znovu posouvat. Opěrka je naštěstí dost stabilní a při psaní či hraní rozhodně nepoletuje po stole.

Mechanická a přizpůsobivá

Blackwidow V3 Pro je nástupcem populární série Blackwidow Elite, ale také první mechanická bezdrátová klávesnice výrobce. Do redakce nám dorazila s mechanickými zelenými spínači, které jsou velmi přesné a svižné. Je jedno, jestli píšete článek, brouzdáte po internetu nebo hrajete online střílečku, rychlost odskoku kláves je špičková a nebudete mít pocit, že vás klávesnice zdržuje. Velmi dobře vyměřené jsou také mezery mezi klávesami, tak akorát na rychlé kmitání prsty. Potěší odolné doubleshot ABS čepičky, díky kterým se klávesy neopotřebí tak rychle a jsou krásně texturované.



Každá část klávesnice působí kvalitně a prémiově. Tady víte, za co platíte.

Menší pihou na kráse by mohla být hlasitost kláves. Zelené spínače jsou opravdu hlasité a pokud nehrajete ve sluchátkách, můžete si občas připadat jako při útoku na pláž Omaha. Osobně hraju vždy se sluchátky, které dobře odhlučňují, takže mi to tolik nevadí, využívat tuto klávesnici při práci už je ale jiná káva. Bůh pomáhej kolegům, pokud se ji náhodou rozhodnete vzít do práce v kanceláři nebo redakci. Razer nabízí mimo jiné i žluté, mnohem tišší spínače, ale ty už nemají takový šmrnc. Na druhou stranu pro tiché psaní jsou ideální.

Co mi občas chybělo byly nastavitelné makro klávesy pro jednotlivé systémové funkce, které má např. klávesnice Logitech G915, pro rychlý a programovatelný pohyb po systému. Naopak potěší, že i multimediální klávesy vpravo včetně velkého tlačítka pro ztlumení zvuku jsou zcela přizpůsobitelné, takže si tam můžete hodit víceméně cokoliv. K tomu dopomůže software Synapse, kde si můžete přenastavit dle libosti všechny dostupné klávesy. K dispozici je interní paměť na 5 profilů kde si lze naprogramovat vše možné, případně nastavit zapínání jednotlivých profilů na určité programy či hry.

Technické parametry Rozhraní : USB, Bluetooth, 2,4GHz Wireless

: USB, Bluetooth, 2,4GHz Wireless Typ spínače: mechanické Green

mechanické Green Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key

: N-key Hmotnost : 1025 gramů

: 1025 gramů Opěrka : Ano

: Ano Speciální vybavení : multimediální ovládání, trojité připojení

: multimediální ovládání, trojité připojení Cena: 5 299 Kč

Nechybí tu ani Fn klávesa, po jejímž stisknutí se u všech kláves zapne alternativní verze. Programovatelných kláves je tedy na celé klávesnici ve výsledku dvojnásobek. Bohatě přizpůsobitelné je také RGB podsvícení, které je skvělé. Je dostatečně intenzivní a viditelné, ale přesto zbytečně nenarušuje minimalistický design klávesnice a působí jako doplněk, nikoliv přehnané světlo do tváře. Nastavit lze celou řadu animací a pohybů osvětlení, na to už jsme si ostatně zvykli.

Trojité připojení

Jedním z největších lákadel klávesnice je samozřejmě trojité připojení - 2,4GHz Wireless, Bluetooth a skrze USB kabel, díky kterému se klávesnice také nabíjí. Možnosti využití jsou opravdu široké, bylo neuvěřitelně jednoduché připojit klávesnici k více zařízením najednou a mít tak opravdu univerzální pracovní stanici. Přepínač na levém boku slouží k přeskočení na 2,4Ghz Wireless a Bluetooth a neměl jsem nejmenší problém mít klávesnici připojenou k hernímu notebooku a dvěma dalším zařízením skrze Bluetooth, telefonu a tabletu. Připojení se přepínají skrze kombinaci tlačítek Fn a číslovek a vše je bleskurychlé, takže pokud potřebujete pracovat na více přístrojích najednou, máte možnost. Vždy stačí jen chvíli podržet.



Přepínací tlačítko připojení je schované v levé boční straně klávesnice.

Z hlediska kvality připojení na hraní bezesporu doporučuji 2,4GHz adaptér, jelikož je připojení nejsilnější a nejstabilnější a klidně se vyrovná i drátovým klávesnicím. Absolutně žádné zpomalení, vypadávání či lagy. Pokud nepoužíváte v okolí opravdu velké množství bezdrátových zařízení, rozdíl nepoznáte. Také Bluetooth připojení je zcela dostačující, i když tam se signál párkrát ztratil a klávesnice se sama na chvilku odpojila. To ale pravděpodobně bylo dáno větším ruchem signálu v okolí.

Pokud nepoužíváte v okolí opravdu velké množství bezdrátových zařízení, rozdíl v kvalitě opravdu nepoznáte

Bohužel má klávesnice jeden menší problém - dost chabou výdrž, která je dána především aktivním RGB podsvícením. Osobně jsem zvyklý z herního notebooku na animaci RGB vlny s cca 50% jasem, s 2,4GHz připojením jsem se pak dostal na cca 2 dny celodenního provozu, což určitě není špatné a vezmeme-li v úvahu, že nejde o mobilní klávesnici na časté přenášení, ale spíše mohutného pracanta na pracovní stůl, nevidím v tom problém. Pokud RGB podsvícení vyšponujete opravdu na maximum, klávesnice vám sotva vydrží den. Bluetooth připojení už je o něco shovívavější a s průměrným podsvícením vydrží klidně i týden, což je fajn.

Mnohem větší nepříjemností však byl úsporný režim, do kterého se klávesnice přepne za předpokladu, že klesne baterie pod 5%. V tomto stavu se s ní téměř nedá pracovat, jelikož není moc responzivní a zaznamenává vaše prsty spíše s nedůvěrou a unaveně. O hraní nemluvě. Na druhou stranu ji do tohoto stavu dostane uživatel jen opravdu výjimečně a v tuto chvíli ani k pořádnému využití sloužit nemůže. Zkrátka klávesnici na noc zapojíte do počítače a další den jste připraveni drtit konkurenci. Rozmyslete si tedy, zda je tohle pro vás opravdu nedostatek, nebo jednoduše jeden z prvků, se kterým musíte počítat. V opačném případně pro vás bude již zmíněný Logitech mnohem lepší volbou.