Razer DeathAdder V2: kultovní myš o krůček blíže dokonalosti | Recenze

Co baví Špičková ergonomie

Kvalitní spínače

Nový optický senzor

Výborné taktilní kolečko Co vadí Kabel občas drhne 9 /10 Hodnocení

Série herních myší DeathAdder společnosti Razer patří mezi nejpopulárnější na trhu už dlouhé roky. Od svého vzniku v roce 2006 se vizuálně téměř nezměnila a vždy se soustředila na ty nejdůležitější aspekty pro příležitostní i profi hráče - perfektní ergonomii, kvalitní senzor a přesné snímání pohybu. I z toho důvodu jde o oblíbenou myš e-sportových hráčů po celém světě.

Po zatím posledním přírůstku do rodiny jménem Elite se Razer na nějakou dobu odmlčel. Pracoval totiž na zbrusu nové generaci myši DeathAdder V2 a redakce Doupěte měla to štěstí se ji podívat na zoubek jako první v České republice. Jaký je náš verdikt?

Klasika nestárne

Jak jsme zmínili už v úvodu, řada DeathAdder téměř nemění svůj design už dobrých 10 let a ani novinka na tom není jinak. Znalci okamžitě poznají zakřivený styl a ergonomický hrbolek, který krásně sedne do dlaně. Na první pohled rozdíly rozeznáte jen stěží. Myš se drží opravdu skvěle, je dost široká a obě horní tlačítka jsou dost prostorná na to, abyste je mohli ovládat jak ploškou prstu při zcela položené dlani, tak jeho špičkou, pokud preferujete více zvednuté prsty.



Design si ponechává DeathAdder už přes 10 let téměř beze změny

Konstrukce je vyrobena z matného černého plastu, který je odolný vůči potu a po stranách nechybí pogumované protiskluzové plochy, díky kterým se myš pohodlně drží i při akčnějších herních pasážích. I přes využití plastu navíc nemáte pocit odfláknutých či levných materiálů, myš stále vypadá a působí hodnotně. Totožně vypadá také kolečko (o něm později) a svítící logo na horní ploše. Hmotnost se pak zredukovala pod hranici 100g, takže myš netíží ruku. Jednu menší výtku bych směřoval k opletenému kabelu. Ten by měl podle slibů Razeru minimalizovat tření a pocitově se téměř shodovat s ovládáním bezdrátové myši. Ačkoliv rozdíl je znát a kabel umí dobře klouzat, stále se umí občas zadrhnout o hranu stolu nebo jiného zařízení, stejně jako rohu klávesnice, vedle kterého se pohybuje. Nic hrozného, ale stále je tu prostor pro zlepšení.



Vzhled je velmi minimalistický a praktický, bez zbytečností

Jedinou opravdu viditelnou změnou jsou pozměněná tlačítka z levé strany i nahoře u kolečka. Obě skupiny tlačítek jsou nyní oválnější a širší, takže jsou mnohem lépe rozeznatelná na pohmat a pohodlněji se mačkají i bez toho, abyste je museli na těle myši hledat. Je to změna opravdu minimalistická, ale vítaná. Na dolní straně jsou pak nožičky potažené speciálním polymerovým materiálem, který výborně klouže na téměř jakémkoliv povrchu. Problém myši nedělá látkový gauč, dřevěný stůl ani konferenční stolek, pohyby jsou precizní a rychlé. Razer se tak řídil heslem "neměň to, co funguje" a zaměřil se spíše na funkční změny.

Inovace se skrývají pod kapotou

Zatímco vzhled zůstal téměř beze změn, uvnitř už Razer schoval podstatně více novinek. Do popředí bych vyzdvihl především dvě inovace oproti poslednímu modelu Elite - DeathAdder V2 se může pochlubit novým optickým senzorem Focus+ s citlivostí až 20 000 DPI a novými optickými spínači, které jsou přesnější a až trojnásobně rychlejší. A je to znát. I při obyčejném pohybu po systému Windows a prohlížení internetu jsem měl z myši pocit okamžitých reakcí bez zdržování a zpomalování. Dělala přesně to, co jsem chtěl a citlivost byla ideální ještě předtím, než jsem se více zahrabal do nastavení, což oceňuji.



V uhlazeném těle se schovává až 8 programovatelných tlačítek

Jednou z vychytávek nového senzoru je také mnohem preciznější snímání povrchu díky technologii Smart Tracking, takže se okamžitě přizpůsobí jakémukoliv povrchu a ovládá se stejně pohodlně. To platí i pro schopnost senzoru vycítit zvednutí myši a přestat s pohybem kurzoru. Tato vzdálenost se zredukovala až na 1mm, tudíž můžete s myší provádět velmi rychlé pohyby téměř bez nadzvedávání, což je především u kompetitivních her, kde rozhodují často setiny vteřiny, velmi důležité. Při hraní Apex Legends a Call of Duty: Modern Warfare se mi ihned zdálo, že mířím o něco rychleji a přesněji, i když šlo spíše o podvědomý pocit.

Technické parametry Rozhraní : USB

: USB Délka kabelu : 2,1 metru

: 2,1 metru Senzor : Optický, Focus+

: Optický, Focus+ Hmotnost : 82 gramů

: 82 gramů Maximální citlivost snímače: 20 000 DPI

20 000 DPI Počet programovatelných tlačítek: 8

8 Dodatečné funkce: integrovaná paměť na 5 profilů

integrovaná paměť na 5 profilů Cena: 1 590 Kč

Zvláštní pozornost bych chtěl věnovat kolečku, které patří k těm nejlepším, co jsem měl možnost u myší zkoušet. Kolečko má velmi jemný odbor a taktilní odezvu, takže nezdržuje při nutnosti rychle projet inventář či menu ve hře, a přesto cítíte každý "šťouch". Je to zajímavý pocit, který se drží na tenké hranici mezi jemností a přesností, a působí nesmírně uspokojivě. Kolečko navíc kromě klasického stisku podporuje ještě stisk do strany, takže dokáže suplovat rovnou dvě tlačítka.

Přizpůsobení dle libosti

DeathAdder nikdy nepatřil do skupiny myší s desítkami různých tlačítek a zkratek. Už na první pohled se myš drží spíše minimalistického designu a na těle najdete vlastně jen dvě tlačítka z levé strany, dvě tlačítka na horní ploše, která se většinou starají o změnu citlivosti, a samozřejmě klikací kolečko a dvě základní myšítka. Celkově si tedy můžete přizpůsobit 8 tlačítek, to vše skrze software Synapse 3.

V něm můžete libovolně nastavit jak tlačítka a jejich účel, tak citlivost a samozřejmě i RGB podsvícení kolečka a loga. Kombinací jsou doslova miliony, takže fantazii se meze nekladou. Další příjemnou novinkou je integrovaná paměť myši, do níž si můžete uložit až 5 různých profilů a okamžitě mezi nimi přepínat stiskem tlačítka. Můžete si tak nastavit myš na počítačovou práci, precizní kreslení, akční střílečku či strategii. A do softwaru pak vůbec nemusíte.

Ať už se podívám na jakýkoliv prvek novinky, zdá se být s velkou pozorností udržován nebo vylepšován, aby se nezasahovalo do dědictví řady DeathAdder, a přesto mohl Razer jít s dobou a nabídnout lepší a novější technologie.