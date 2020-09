Razer DeathAdder V2 Pro: špičková ergonomie a bez drátů | Recenze

Co baví Lehká a pohodlná konstrukce

Bohaté možnosti customizace

Duální bezdrátové připojení Co vadí Nevhodné pro menší ruce

Vyšší cena

Slabší baterie 8 /10 Hodnocení

Začátkem roku nám Razer přinesl reinkarnaci jedné ze svých nejpopulárnějších herních myší - modelu DeathAdder, který kombinoval špičkový moderní senzor, kultovní ergonomický design a minimalistickou jednoduchost. Zkrátka to, co má většina hráčů ráda.

Jenže doby se mění a zatímco některé věci je lepší nechat tak, jak jsou, jsme v době bezdrátové a výrobci se tomu musí přizpůsobit. DeathAdder se tedy vrací ve své nejčerstvější podobě, ale odhodil dráty a nabobtnal na ceně.

Klasika, která se nemění

Už letošní oživení designu nepřineslo takřka žádné větší změny. DeathAdder je zkrátka nestárnoucí klasikou a jeho ergonomický design je natolik populární, že jej výrobce nemění už pěknou řádku let. Tentokrát je rozdíl ještě menší, na první pohled bezdrátovou verzi od té drátové takřka nerozeznáte. Opět jde o krásně zaoblené tělo s celistvým kusem plastu a minimem spojů. Myš je širší a hráči s menší rukou by mohli mít trochu problém, pro ně je ale uzpůsoben model DeathAdder Mini.



Design je oproti drátové verzi naprosto totožný, až na malé detaily.

Vlevo opět nechybí dvě postranní tlačítka, jedinou výraznější změnou je pogumovaný materiál z obou stran. Na rozdíl od drátové verze je totiž mnohem rozsáhlejší a pokrývá většinu strany, nikoliv pouze vyhrazený kousek. To pomáhá mnohem lepšímu držení, na druhou stranu pokud rádi často měníte úchop, tak už prsty nekloužou tak lehce. Je tedy na vás, zda je to pro vás plus nebo mínus.

Technické specifikace Rozhraní : USB, 2.4GHz Wireless, Bluetooth

: USB, 2.4GHz Wireless, Bluetooth Délka kabelu : 2,1 metru

: 2,1 metru Senzor : Optický, Focus+

: Optický, Focus+ Hmotnost : 88 gramů

: 88 gramů Maximální citlivost snímače: 20 000 DPI

20 000 DPI Počet programovatelných tlačítek: 8

8 Dodatečné funkce: integrovaná paměť na 5 profilů

integrovaná paměť na 5 profilů Cena: 2 990 Kč

Poslední změnou oproti drátové verzi je zmírnění podsvícených RGB oblastí. U novinky svítí už pouze logo výrobce na zadní straně, kolem kolečka už světélka neuvidíte. Pokud tedy máte rádi svou myš jako vesmírnou loď, pravděpodobně vás to nepotěší. Já osobně preferuji minimalistický vzhled a DeathAdder je v tomto ohledu skvělou volbou. Navíc minimální podsvícení šetří baterii, takže pak myš déle vydrží.

Hardwarová špička

I uvnitř následuje bezdrátová verze svou starší drátovou, ta ostatně dostala pořádný upgrade začátkem roku a není tedy důvod jej měnit tak brzo. Stále je tu tak skvělý senzor Focus+ s citlivostí až 20 000 DPI, 650 IPS, optické spínače a celá řada technologií jako snímání povrchu pod myší pro co nejpreciznější kontrolu pohybu. DeathAdder je prostě napěchován parádními vychytávkami, díky kterým jde o jednu z nejlepších herních myší na trhu.



RGB podsvícení se nyní omezilo pouze na logo výrobce.

I navzdory trochu vyšší hmotnosti (88g) je myš neuvěřitelně hbitá a přesná. Je radost s ní pracovat a pochopitelně hrát, poradí si naprosto s každou hrou bez výjimky. Frenetické online akce a FPS střílečky? Žádný problém, reakce myši jsou bleskurychlé a nenarazil jsem na absolutně žádné zpomalení či vypadávání signálu.

Když už mluvíme o signálu, myš nabízí duální bezdrátové připojení. Lze ji tedy zapojit skrze tradiční USB adaptér s 2.4GHz připojením, Bluetooth a pochopitelně USB kabel, skrze který se myš také nabíjí. Mimochodem novinka podporuje i dobíjecí kolébku, která bohužel není součástí balení. Zde bych směřoval menší výtku směrem k výdrži samotné. Na Bluetooth připojení má myš vydržet cca 120 hodin čistého hraní, na 2.4GHz připojení kolem 70 hodin. V obou případech jsem se dostal několik hodin pod udávané hodnoty, u 2.4GHz připojení dokonce o cca 10 hodin. Jde stále o solidní výkon, ale už zkrátka ne tak špičkový, jako se jeví hardware a kvality myši samotné. Zvlášť když některá konkurence vydrží déle. Jde ale spíše o menší výtku, rozhodně nejde o nijak hrozná čísla.

Přizpůsobení od hlavy až k patě

Již tradičně nabízí Razer ke svému hardwaru software Synapse, ve kterém si můžete vše nastavit dle libosti a ani zde nejde o výjimku. DeathAdder nabízí 8 programovatelných tlačítek, který si můžete upravit podle sebe a uložit do interní paměti, která pojme 5 různých profilů. Ba co více, všechny profily si můžete nastavit na různé druhy úkonů a dlouhým podržením některého z tlačítek mezi nimi v mžiku přepínat. Potěší také automatické přepnutí profilu podle právě běžící hry nebo programu.



Ergonomický design je přizpůsobený co nejpohodlnějšímu držení zápěstí.

U tak minimalistické myši je taková možnost přizpůsobení až překvapivá, ale rozhodně jde o překvapení příjemné. Samozřejmě můžete libovolně nastavit i RGB podsvícení loga, ale vzhledem k tomu, že většinou není vidět (protože jej schováte v dlani), úprava podsvícení tu není tak důležitá jako v jiných případech.