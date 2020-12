Razer Hammerhead True Wireless Pro: mohutné basy na cestách | Recenze

Co baví Špičkový zvuk

THX Audio

Herní režim

Pohodlné Co vadí Vyšší cena

Průměrná výdrž

Dotykové plošky chtějí zvyk 8 /10 Hodnocení

Razer není na poli mobilního hraní žádný nováček. Před nějakou dobou dorazily na trh bezdrátové pecky Hammerhead True Wireless, které se lehce inspirovaly u AirPods společnosti Apple a přinesly kvalitní zvuk s nízkou latencí, uzpůsobenou pro hraní her na mobilním telefonu. Stále se však našlo pár kompromisů, které srážely výsledné hodnocení.

V letošním roce to výrobce zahrál na jistotu s výbornými sluchátky Opus a rok se rozhodl uzavřít novou generací pecek Hammerhead True Wireless Pro. Ty dostaly inovovaný design, pohodlné ušní nástavce, THX zvuk a ještě aktivní odhlučnění. Našli jsme ideální herní sluchátka na cesty?

Klasický Razer

Razer si svého čistého a minimalistického černého designu se zelenými detaily drží už dlouhou dobu a ví, jak s ním pracovat. Ani Hammerhead pecky nejsou výjimkou a víceméně korespondují s tím, na co jsme od výrobce zvyklí. Sluchátka si zachovávají populární "nožičkový" vzhled svého předchůdce, ale přidávají rovnou dva druhy nástavců do ucha, které skvěle ucpou zvukovod a mnohem více odhluční okolní prostředí. K tomu slouží i malá mřížka mikrofonu z vnější strany sluchátek, který zachytává okolní hluky a snaží se je co nejlépe vytěsnit.



Design je velmi jednoduchý a účelný, pouzdro je pak překvapivě malé

Sluchátka samotná jsou vyrobená z černého plastu, který působí pevně, nikoliv však moc hodnotně. Ozvláštnění tu najdete jen v klasickém zeleném logu výrobce na vnější straně, kde se nachází také dotyková ploška pro ovládání některých prvků, celkově lze ale říci, že s přihlédnutím k vysoké cenovce by mohl model Pro dopadnout mnohem lépe. I takové pecky Sony WF-1000XM3 působí mnohem hodnotněji s dokonce o něco nižší cenovou hladinou.

Ozvláštnění tu najdete jen v klasickém zeleném logu výrobce na vnější straně, kde se nachází také dotyková ploška pro ovládání některých prvků

Je to ale zkrátka klasický Razer se vším všudy a pevnost konstrukce vás rozhodně nezklame. Velmi potěší rovnou několik ušních nástavců. Jedny klasické silikonové, další pak o něco texturovanější, aby lépe držely v uchu. Pro někoho, jehož uši vyloženě zabíjí nepohodlná sluchátka je to dar z nebes a vítám, že jsem měl na výběr.



Sluchátka jsou tentokrát schovány v pouzdře svisle, nikoliv vodorovně

Sluchátka samotná se schovávají ve fešném pouzdře, které na rozdíl od předchůdce tentokrát drží pecky svisle, nikoliv vodorovně. To kvůli dodatečným nástavcům do ucha. Co rozhodně potěší je pak certifikát IPX4, takže se sluchátka nebojí ani pocákání vodou či potu. Diody na přední straně pak signalizují nabití.

Hardwarové specifikace Provedení : Do uší

: Do uší Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.1

: Bluetooth 5.1 Citlivost : 118 dB/mW

: 118 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : THX Audio, ANC

: THX Audio, ANC Velikost měniče : 10 mm

: 10 mm Hmotnost : 53g

: 53g Cena: 5 799 Kč

Pochválit musím extrémně pohodlné párování. Po prvním otevření pouzdra se zapne automatické párování, skrze které připojíte sluchátka k mobilnímu telefonu. Pokaždé, když pak budete sluchátka z pouzdra vytahovat, automaticky se k vašemu telefonu připojí ještě než je vůbec stihnete nasoukat do uší. Pěknou vychytávkou je také šetřící režim, který sluchátka vypne po chvíli nepoužívání a pokud je byť zvednete ze stolu, opět je zapne a spáruje. Není tedy nutné je opět schovávat do pouzdra, což je velmi příjemný detail.

Na hudbu i hraní

Sluchátka se připojí k zařízení skrze Bluetooth 5.1 a využívají kodeky SBC a AAC. Primárním zaměřením sluchátek jsou samozřejmě mobilní zařízení s operačními systémy Android a iOS, tedy telefony a tablety, na kterých se v současné době hrají videohry měrou vrchovatou.



Ačkoliv moderní vlna sluchátek postrádají nožičku, Razer se rozhodl ji zachovat

Z hlediska kvality zvuku nemám naprosto žádné výhrady. Ačkoliv jsou sluchátka primárně zaměřena na hraní, hudba je v nich neuvěřitelně hutná, se skvěle vyrovnanými výškami, střední frekvencí a mohutnými basy, které však nejsou přehnané. Kvalita zvuku při přehrávání hudby mě opravdu příjemně překvapila a pokud si do telefonu nainstalujete aplikaci Razeru, můžete si bohatě vyhrát s ekvalizérem i jednotlivými profily. Musím ale uznat, že i po vlastních úpravách jsem většinu času strávil v základním profilu THX, který má zkrátka nejlépe vyvážený zvuk.

Nechybí tu ani aktivní potlačení hluku (ANC), které funguje relativně dobře a dokáže odhlučnit většinu ruchů okolí, rozhodně ale nejde o nejlepší ANC sluchátka na trhu. Vlastně mají v oblasti potlačení hluku co dohánět a ne vždy jsem měl maximální iluzi ticha. Situaci zlepší druhé texturované nástavce do uší, které lépe utěsní zvukovod, ale stále to není to pravé ořechové. Pokud zkrátka hledáte nejlepší ANC sluchátka, hledejte jinde.

Co naopak nechybí jsou různé frajeřinky. Opětovné spárování sluchátek v režimu šetření baterie jsem už zmínil, sluchátka reagují i na vyndání z uší, kdy automaticky zastaví hudbu, opětovné vsunutí do ucha ji rozběhne. Jsou to maličkosti, které ale neuvěřitelně usnadňují život. Ovládání probíhá skrze dotykové plošky na obou stranách, které si mimo jiné můžete téměř kompletně přenastavit skrze aplikaci v telefonu. Je na vás, co si hodíte na podržení, poklepání, dvojitý či trojitý stisk. Pokud jste tedy zvyklí na něco jiného, než co udává v základu výrobce, není problém to změnit. Na ovládání dotykových plošek je celkově třeba si chvíli zvykat, osobně přecházím z tlačítek a několikrát se mi stalo, že jsem si při upravování pecek v uších omylem zastavil přehrávání. Ale jde čistě o zvyk.



Sluchátka se skvěle hodí na hudbu i hraní mobilních her

Jak jsem zmínil výše, nechybí tu ani herní režim, který snižuje latenci mezi zvukem a hrou na minimum. V singleplayerových hrách je to opravdu znát a nárůst přesnosti ve vyluzování zvuku v koordinaci s děním na obrazovce je opravdu cítit. Naopak v online hrách jsem měl trochu problém a třeba takové Call of Duty Mobile viditelně zvuky zpomalovalo. Na druhou stranu to může být chyba internetového připojení, nikoliv sluchátek samotných, na což je třeba brát ohled. Na kvalitní Wi-Fi síti jsem na potíže nenarazil.

Drží, ale mohly by lépe

Dostáváme se k výdrži sluchátek, která se pohybuje mezi 4 a 5 hodinami na jedno nabití. Výrobce udává 5 hodin, osobně jsem se přiblížil spíše hranici 4 hodin, a to opakovaně. Po zasunutí do pouzdra se sluchátka ještě třikrát nabijí do plného stavu, tudíž máte na kompletní nabití pouzdra k dispozici 16-20 hodin přehrávání, což je v dnešní době průměrná hodnota.

Vzhledem k cenovce jsem popravdě očekával o něco lepší údaje, a především tu chybí bezdrátové nabíjení, které je v posledních letech in. Na druhou stranu schovávají sluchátka docela hodně technologií a funkcí, které baterii vybíjí, takže člověk nemůže chtít všechno a pro mě osobně to svou funkcionalitou bohatě vynahrazují.