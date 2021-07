Razer Hammerhead True Wireless X: levnější, a přesto dobrý | Recenze

Co baví Výborný zvuk

Customizace v aplikaci

Stylové podsvícení Co vadí Pouze jedna velikost

Méně syté basy

Žádné funkce navíc 7 /10 Hodnocení

Razer se už dávno nesoustředí čistě jen na herní periferie. S výbornými sluchátky Opus poprvé vykročil směrem k mainstreamovému publiku, které by mohlo jejich výrobky používat i mimo herní branži. A zatím se mu to nadmíru daří.

Razer Hammerhead True Wireless Pro: mohutné basy na cestách | Recenze

Po skvělých peckách Hammerhead Pro tak Razer pokračuje v nastoleném trendu a rozšiřuje své působení ještě dál novými sluchátky Hammerhead X, které míří spíše na masy a nabízí kvalitní zvuk se slušnou cenovkou. Stále jsou však hráči tělem i duší a nechybí tedy ani speciální herní režim s nízkou latencí.

Ne pro všechny uši

Začněme ale vzhledem. Ten se drží stejného designu víceméně stabilně napříč všemi modely Hammerhead a pokud máte rádi pecky s nožičkou, budete tu jako doma. Černý lesklý plast působí dostatečně kvalitně a pevně a ergonomie sluchátek samotných je výborná. Na zadní straně obou pecek najdete podsvícené logo výrobce, které je doplněno také dotykovou ploškou pro ovládání celé řady funkcí.



Design se drží zajetých kolejí řady Hammerhead

Zde ale najdeme první výraznější rozdíl oproti Pro verzi sluchátek. Zcela tu chybí silikonové či gumové nástavce do uší, které perfektně utěsní zvukovod a hluk z venku vám tak nebude kazit zážitek z poslechu. Kromě toho, že sluchátkám chybí aktivní potlačení hluku se tak přidává ještě více otevřená konstrukce, takže na absolutní odhlučnění můžete zapomenout. Absence nástavců také znamená, že sluchátka nesednou zdaleka do všech uší. Osobně mám trochu nezvyklý zvukovod a s klasickými sluchátky tohoto typu jsem měl vždy problém. Hammerhead X naštěstí držely stabilně, lidé s menšími či naopak většími uši by však mohli mít nepříjemnosti.

Kvalitní poslech i hraní

Pochválit musím zvukový projev, který je s přihlédnutím k nízké cenovce a 13mm měničům na výborné úrovni. Vlastně jsem byl mile překvapen, jak skvěle vyvážený zvuk sluchátka dokážou vykouzlit, jednotlivé frekvence včetně těch nižších jsou perfektně odladěné a slyšitelné, nic není přehlušováno ani snižováno na úkor něčeho jiného. Basy by rozhodně mohly být razantnější a hutnější, jak jsem ale poznamenal na začátku tohoto odstavce, sluchátka nabízí především perfektně vyrovnaný a vybalancovaný zvuk po všech stránkách. S audiofilními konkurenty se samozřejmě rovnat nemohou, pro obyčejný poslech na cestách ale zcela postačí.



Cestovní pouzdro pomůže prodloužit výdrž až na 28 hodin

Pro hráče tu nechybí herní režim, který je víceméně totožný se starším modelem Hammerhead Pro. Po jeho zapnutí se latence sníží na 60ms a rozdíl je opravdu znát, především při hraní akčních online stříleček. Již standardním zkušebním polygonem tu byla hra Call of Duty Mobile a v herním režimu byly zvuky perfektně sladěné a synchronizované, zatímco obyčejný režim zcela viditelně zaostával. Dobrou zprávou je, že herní režim prakticky nemá vliv na výdrž, tudíž jej můžete mít zapnutý víceméně neustále.

Hardwarové specifikace Provedení : Do uší

: Do uší Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.2

: Bluetooth 5.2 Citlivost : 91 dB/mW

: 91 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : Herní režim

: Herní režim Velikost měniče : 13 mm

: 13 mm Hmotnost : 62g

: 62g Cena: 2 096 Kč

Potěší také speciální mobilní aplikace, ve které si můžete nastavit vše možné, od podsvícení loga a ekvalizér až po komplexní nastavení dotykových plošek pro ovládání vašeho zážitku. To se obzvlášť hodí, pokud si nechcete zvykat na jednotlivé pokyny a chcete si vše udělat přesně podle sebe. Podsvícení je dokonce možné zcela vypnout, což doporučujeme. Uživatel jej při používání stejně nevidí a navíc dostane ještě pár hodin výdrže k dobru.



Hammerhead X jsou skvělé na hraní, ale i poslech hudby

Když už mluvíme o výdrži, ta je více než slušná. Při kompletně nabitém pouzdru vydrží sluchátka až 24 hodin nepřetrživého užívání. S vypnutým podsvícením dokonce 28 hodin. Nepřetržitá hudba vám pak může do ucha hrát cca 7 hodin, než sluchátka budete muset uložit do pouzdra k dobití, což jsou skvělé hodnoty a po několikadenním testování je můžeme i potvrdit.