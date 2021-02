Razer Huntsman V2 Analog: slibný a drahý krok novým směrem | Recenze

Co baví Revoluční analogové spínače

Přizpůsobitelná aktuace

Magnetická polstrovaná opěrka

Kvalitní pevná konstrukce Co vadí Mohutný dvojitý kabel

Vysoká cena 9 /10 Hodnocení

Rok se nám pomalu ale jistě rozjíždí a na trh začínají vstupovat první hardwarové novinky. Novou herní myš od společnosti Razer jsme měli v redakci nedávno a spolu s ní se nám do rukou dostala také nová klávesnice, kterou mnozí už při oznámení nazývali "revoluční".

Takových superlativ se většinou zdráháme, nová analogová klávesnice však po týdnu ukázala, že podmínky na toto označení zcela bez okolků splňuje. A nejen to, jde pravděpodobně o jednu z nejlepších herních klávesnic, kterou jsme za posledních několik let vyzkoušeli. Ale popořadě.

Lovec s novým vybavením

Majitelé původní generace klávesnice Huntsman (případně novější Blackwidow) by z hlediska designu hledali změny opravdu jen stěží. Design je takřka totožný a rozdíly najdete hlavně v malých detailech. Opět je tu tak kvalitní hliníková konstrukce s matným černým plastem, pořádné prostranství a multimediální ovládací prvky včetně ozubeného kolečka v pravém horním rohu pro ovládání hlasitosti. Tady je vše při starém.



Vzhledově se klávesnice moc nezměnila, podsvícení je ale skvělé

V levém boku se schovává průchozí USB 3.0 port, což se skvěle hodí, pokud zrovna potřebujete připojit i modernější vybavení (např. herní myš). K počítači připojíte klávesnici klidně i jediným USB kabelem, na výběr je USB-A a USB-C adaptér v kombinovaném duálním kabelu. K němu bych směroval menší kritiku. Kabel je opravdu masivní a nejde rozdělit, což bychom upřednostnili pro lepší "úklid" stolu a pokud také nemáte rádi všudypřítomné kabely, určitě nám dáte za pravdu. Vše se dá naštěstí docela dobře přelepit a upevnit, ale těšíme se (nebo spíše doufáme) v bezdrátovou variantu.



Opěrka je konečně kompletní a hlavně magneticky přichycená

Při používání klávesnice jsem měl neustále pocit, že Razer své fanoušky poslouchá a snaží se jim vyjít vstříc. Téměř všechny nedostatky, které jsem vytýkal dřívějším klávesnicím výrobce tu byly odstraněny nebo alespoň jim byla věnována pozornost. Opěrka zápěstí je tak nově nejen kompletně vypolstrovaná (tj. plastové rohy zmizely), ale také magneticky připojitelná ke klávesnici, takže už nic nejezdí po stole, vše drží pěkně u sebe. Samotná opěrka je měkká a potažená odolnou kůží, takže vaše ruce budou jako v bavlnce.

Technické parametry Rozhraní : USB-A, USB-C

: USB-A, USB-C Typ spínače: analogové optické Razer

analogové optické Razer Barva podsvícení : RGB

: RGB Rollover : N-key, anti-ghosting

: N-key, anti-ghosting Opěrka : Ano (podsvícená)

: Ano (podsvícená) Speciální vybavení : multimediální ovládání, analogové rozhraní, USB 3.0 Hub

: multimediální ovládání, analogové rozhraní, USB 3.0 Hub Cena: 6 969 Kč

Magnetické spojení a konektor mají ještě další význam. Klávesnici a nově i samotnou opěrku totiž lemuje RGB podsvícení, které je minimalistické a velmi stylové. Nebije do očí, zbytečně nepřekáží a spíše jen podtrhuje hodnotný vzhled klávesnice. Velký palec nahoru!

Nová úroveň citlivosti

Pár inovací v designu je ale to nejmenší, proč by vás novinka od Razeru měla zajímat. Opravdovou revoluci totiž přináší nové optické analogové spínače a dvouvrstvé klávesy z PBT plastu, díky čemuž zažijete úplně novou úroveň pohodlnosti. Už při prvním letmém proběhnutí prsty po klávesách jsem zaznamenal úplně jiný, jemný pocit. Analogové spínače nejsou tak hlasité, nabízí ale velmi jistý a příjemný stisk a jemná textura PBT povrchu udělá vašim prstům radost.



Klávesy jsou dostatečně prostorné a především neuvěřitelně pohodlné

Hned zkraje musím přiznat, že se mi ještě na žádné klávesnici tak pohodlně nepsalo, případně hrálo. Prsty kmitají po klávesách neuvěřitelně rychle a zvyknete si na jejich dokonalý odskok a přesnost. To ale není to podstatné. Genialita analogových spínačů je v tom, že dokážou simulovat několik různých poloh a pomalý pohyb stejně, jako to umí třeba analogová páčka konzolového ovladače. To znamená, že na trhané pohyby ve hrách můžete zapomenout.



RGB lem napříč celou klávesnicí i opěrkou má šmrnc

Osobně si pamatuji, jak jsem vždy záviděl konzolistům možnost měnit rychlost chůze postavy za chodu, jen jemným pohybem páčky. Drcení WSAD a trhané pohyby oproti tomu vždy vypadaly komicky, ale dočkali jsme se. Spínače umí zaznamenat i minimální rozdíly pohybu a v zásadě můžete jen různou silou stisku měnit rychlost do všech stran.

Hráči si mohou vše samozřejmě plnohodnotně přizpůsobit v softwaru Synapse 3, který tu dostává velmi důležitou roli. Kromě toho, že si lze nastavit všechna tlačítka klávesnice i do interní paměti a pohrát si s podsvícením dle libosti, budete se chtít zavrtat hlavně do nastavení spínačů. Lze si totiž u každé klávesy určit bod aktivace, od 1,5mm až do 3,6mm, přesně jak vám to vyhovuje. Nastavit lze i různé hodnoty pro každou klávesu samostatně, takže máte naprostý přehled o tom, co která klávesa dělá. Potřebujete citlivější pohyb ale hutnější stisk zbytku? Není problém.



Multimediální ovládání a regulátor hlasitosti nechybí

Kromě toho je tu i možnost nastavit dvoufázovou aktivaci, což znamená, že každá klávesa bude mít dva body aktivace a rovnou dvě funkce. Například jemný stisk klávesy E může přiotevřít dveře, zatímco úplný stisk dveře vykopne. Nebo jemným stiskem klávesy G odjistíte granát, zatímco jeho domáčknutím jej hodíte.

To dává hrám úplně nový rozměr, protože najednou máte ovládání mnohem více pod kontrolou. Dvoufázovou aktivaci jsem zkoušel na hrách Call of Duty Warzone, Cyberpunk 2077, World War Z či Insurgency: Sandstorm a výsledkem je mnohem lepší herní zážitek i schopnost reagovat na vzniklé situace či je mít více pod kontrolou. Podrobné nastavení aktivace navíc funguje víceméně u všech her, které podporují ovladač, takže fantazii se meze nekladou.

Každá sranda něco stojí

Většinou dokážu najít alespoň nějaké výrazné nedostatky, kvůli kterým si produkt zaslouží shodit nějaký ten bod dolů, u Huntsman V2 Analog mám ale poprvé za dlouhou dobu problém si nějaký větší nedostatek vybavit. A vlastně ani nechci. Jedná se totiž o naprosto špičkovou klávesnici, která nabízí naprosto všechno, po čem hráč jen může toužit, a ještě něco navíc.

Až na trh dorazí bezdrátová verze (doufejme že ano), půjde o naprostou bombu, ale zatím se pozastavím jen u jedné stinné stránky. Cena. Vysypat za herní klávesnici skoro 7000 Kč je už opravdu hardcore, ale ne nadarmo se říká, že každá sranda něco stojí a za kvalitu se platí. A v případě revolučního produktu to platí dvojnásob.