Razer Kishi: ovladač, který udělá konzoli z každého telefonu | Recenze

Možná se to nezdá, ale mobilní hraní za posledních několik let nabralo solidně na obrátkách. Děkovat za to můžeme především neustále se zdokonalujícím mobilním technologiím, které nabízí kvalitnější displeje, výkonnější procesory a lepší výdrž, aby nám šlo hraní na cestách lépe od ruky.

Také vývojáři se snaží vyvíjet stále mohutnější projekty, které si nezadají ani s plnohodnotnými PC tituly. Je tu jen jeden problém. Dotykové displeje nemají potřebnou fyzickou odezvu, jak to umí tlačítka a analogové páčky a komplexnější hry se zkrátka nehrají tak pohodlně. Můžete si sice pořídit jeden z handheldů, ale když chcete hrát právě na mobilu? Odpovědí je mobilní ovladač Razer Kishi.

Rozkládací pohodlí

Kishi je pomyslným nástupcem ovladače Junglecat, je však lehčí a z konstrukčního hlediska mnohem praktičtější. Na rozdíl od předchůdce se totiž skládá ze dvou částí, spojených dohromady elastickou gumou a destičkou, která pak drží zadní stranu telefonu. Díky tomu jej lze při nepoužívání složit a hodit do kapsy. Konstrukce samotná je také výborná a pevná, černý plast nevrže ani nepůsobí levně. Obě části ovladače dobře sednou velkému počtu telefonů.



Ovladač je velmi kompaktní a lehký, lehce jej schováte do kapsy i tašky.

Právě široká podpora je jednou z předností ovladače. Vejde se do něj většina středně velkých i větších telefonů. Problém jsme neměli s Huawei P30, Xiaomi Mi9 či Samsung Galaxy S20. Naopak takový Galaxy S20 Ultra už je na ovladač moc dlouhý. Je tedy rozhodně dobrým nápadem před nákupem vyzkoušet, zda do ovladače nasoukáte ten váš telefon.

Problém jsme neměli s telefony Huawei P30, Xiaomi Mi9 či Samsung Galaxy S20

Jinak rozložení ovladače jako by z oka vypadlo ovladači Xboxu. Vlevo najdete analogovou páčku, ovládací kříž, šipku zpět a návrat na domácí obrazovku. Také tu jsou dvě zadní tlačítka (nebo horní chcete-li). Vpravo pak najdete druhou analogovou páčku, čtyři základní herní tlačítka, šipku dopředu a opět dvojici zadních. Z pravé strany je také schován USB-C port, do kterého zapojíte svůj telefon (iOS verze ovladače je na cestě). Chytře jsou tu umístěny i malé zdířky, kde povětšinou mají telefony repráčky, aby nebyl blokován zvuk. Je to i port pro nabíjení telefonu přímo během hraní, i když samotný ovladač skrz něj nenabijete.



Do ovladače se vejde většina středně velkých telefonů.

Při používání s telefonem je pak celá konstrukce velmi pevná a stabilní, zadní ploška a elastické gumičky byly výborným nápadem, i při agresivnějším hraní nic neodskakuje, neodstává ani nemáte pocit, že se vše každou chvíli rozpadne. Konečně můžete pořádně bušit do tlačítek i při mobilním hraní.

Hodně telefonů, málo her

Když už telefon do ovladače zapojíte, ihned můžete ovládat celé menu a telefon sám o sobě, což je příjemné plus. Fyzická tlačítka jsou výborná a prostě nabízí úplně jiný pocit z hraní, než dotykový displej. Tady ale nastupuje menší neduh, a sice malá podpora her samotných. Zatímco Kishi podporuje širokou škálu telefonů, u her už najdete seznam, kde rozhodně nejsou všechny současné pecky. K ovladači si stáhnete speciální aplikaci, která chytře ukáže, jaké hry už v telefonu ovladač podporují, případně navrhne celou řadu nových, které si můžete stáhnout skrze Google Play.



Do ovladače se vejde většina průměrně velkých telefonů.

Tady už jde čistě o preferenci každého hráče. Pokud většina her, které v telefonu aktivně hrajete, patří na seznam podporovaných, pak pro vás má Kishi mnohem větší význam. Osobně aktivně ujíždím na závodech Asphalt 9 Legends či kultovním RPGčku Star Wars: Knights of the Old Republic, které mezi podporovanými jsou a díky tomu máte téměř konzolový zážitek na mobilu. Další hry, které jsem si oblíbil a které se v tuto chvíli pohybují na vrcholu žebříčků, jako je Call of Duty Mobile či PUBG Mobile, už ale na seznamu překvapivě nejsou.

Zde tedy půjde v mnohém o konkrétní hráče a jejich herní preference. Když už začnete hrát, zážitek je skvělý. Bohužel nelze nikde přenastavit jednotlivá tlačítka a jejich funkce, což znamená, že si v každé hře musíte trochu pohrát a zjistit, co které tlačítko dělá. Otravné, ale holt nezbytné.

Nejen mobilní zábava

Co mě trochu překvapilo, samozřejmě příjemně, je fakt, že ovladač si užijete nejen u mobilních her. Podporuje totiž mimo jiné streamovací služby a další aplikace, jako je Google Stadia, Steam Link nebo GeForce Now, což znamená, že můžete s využitím ovladače hrát obrovské množství her a nemusíte se omezovat pouze na to, co nabízí Google Play, což je velké plus. To platí i pro řadu emulátorů.



Ovladač je velmi mobilní, a přesto pevný a robustní.

Navíc je relativně chabá herní podpora mobilního odvětví pravděpodobně jen dočasná. Razer totiž seznam podporovaných her postupně aktualizuje a jsme si jisti, že se rozroste dostatečně solidně na to, aby se z Kishi stal velmi mocný pomocník v mobilním hraní. Jen si zkrátka musíme ještě trochu počkat.