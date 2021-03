Razer Kiyo Pro: když chce streamer to nejlepší | Recenze

Verdikt

Razer Kiyo Pro je nejnovějším přírůstkem na trhu webkamer, a jde také o to nejlepší, co lze v současné době najít. Podpora HDR, 60 snímků a špičkový světelný senzor, to vše se postará o perfektní kvalitu obrazu takřka za všech podmínek. Zda jste připraveni za to vysypat na stůl přes 4 tisíce korun, to už je jiná otázka.