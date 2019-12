Razer Kraken Ultimate: THX zvuk pro PC nadšence | Recenze

Co baví Kvalitní konstrukce

Špičkové materiály

Výborný zvuk

THX Audio Co vadí Slabší mikrofon

Chybí 3.5mm Jack

Vyšší cena 8 /10 Hodnocení

Razer nám už pěkně dlouho přináší pestrou nabídku headsetů, kde se každý model soustředí na specifickou vlastnost nebo odvětví. Série Kraken pak rozhodně patří mezi ty nejpopulárnější a výrobce si nyní řekl, že si ze všech modelů vezme to nejzajímavější a jednoduše to nasouká do jednoho headsetu.

Jméno Ultimate tak dává smysl, jelikož nová sluchátka kombinují hned několik prvků svých předchůdců. Máme tu obligátní technologii THX Audio, USB připojení či RGB podsvícení a paměťovou pěnu s chladivým gelem, takže máte víceméně to nejlákavější v jednom. Perfektní však rozhodně nejsou.

Černý stylař

Skoro všechna sluchátka Razeru se drží jednotné barevné palety a designu, což dává smysl. Produkty tohoto výrobce se snaží navzájem korespondovat a černozelená barva je k nalezení víceméně všude. Také kvalita konstrukce a použitých materiálů se s každým dalším modelem viditelně zlepšuje a Ultimate prozatím dosáhl pomyslného vrcholu.



Design je spíše minimalistické, materiály však špičkové

Design je totiž minimalistický, ale opravdu stylový. Použité materiály jsou velmi kvalitní i na pohled a v rukou působí headset velmi robustně, solidně a dokonce i docela těžce. Černý matný plast a hliník doplňuje všudypřítomná odolná látka a samozřejmě náušníky z paměťové pěny s chladivou gelovou kapsou. Ta zaručí, že se uši nezačínají rychle potit a polštářky jsou extrémně pohodlné, takže se neunavíte ani při delším hraní. Vyšší váha sluchátek se také skvěle rozloží po celé ploše hlavy díky širšímu náhlavnímu mostu, takže vůbec těžce nepůsobí. Spíše hodnotně. Samotná sluchátka jsou také mnohem blíže k hlavě díky menšímu odstupu a dobře těsní. Vadit by mohly snad jen opravdu velké náušníky, ale to už je o zvyku.

Černý matný plast a hliník doplňuje všudypřítomná odolná látka a samozřejmě náušníky z paměťové pěny s chladivou gelovou kapsou

Jakýmsi poznávacím znamením sluchátek je mřížka se schovaným RGB podsvícením na obou náušnících s logem výrobce. Velmi decentně to doplňuje celkový design a jemně pulsující světla dodávají headsetu futuristický nádech. Samozřejmě stejně jako v případě jakýchkoliv diod na sluchátkách jsem zastánce názoru, že jsou naprosto k ničemu. Uživatel je na hlavě stejně nevidí a jde tak spíše o důvod, proč navýšit cenu. Ze strany to ale vypadá rozhodně stylově, o tom žádná.



RGB podsvícení je příjemným bonusem, nikoliv však nutným prvkem

Velmi mě potěšily minimalistické ovládací prvky. Na levém sluchátku naleznete snad jen ovládání hlasitosti a tlačítko pro THX Audio, stejně jako vysouvací mikrofon. U něj musím pochválit jednu luxusní vychytávku. Na mikrofonu naleznete malou diodu, která svítí červeně v případě, že je mikrofon ztišen. Jeho ztišení a opětovné zapnutí pak provádíte lehkým stiskem obvodu mikrofonu prsty ze stran. Jde o geniální nápad, jak ušetřit místo na další tlačítko a divím se, že něco podobného nevymysleli i další výrobci.

Naopak menší výtku musím směřovat ke kvalitě mikrofonu. Jeho potlačení okolního šumu je opravdu výborné i v hlasitějším kancelářském prostředí s všudypřítomnými klikajícími klávesnicemi, jeho úroveň zvuku a citlivosti je ale potřeba předem nastavit. V základu je totiž mikrofon až překvapivě tichý a spoluhráči měli problém mě slyšet. Po krátkých úpravách je ale vše tip top.

THX Audio pro hráče

Nebudeme si nic namlouvat, ačkoliv lze s Razerem Ultimate poslouchat hudbu i sledovat filmy, jde především o herní sluchátka pro PC hráče. Poukazuje na to i USB připojení (3.5mm Jack chybí), kvalitní pletený kabel a především prostorový zvuk THX Spatial Audio, který doteď nemá moc moderních sluchátek a jde tak o příjemnou třešničku na dortu tohoto headsetu.



Sluchátka jsou malá, ale překvapivě těžká. Náhlavní most však hmotnost perfektně rozloží

Technologie opravdu pozvedává herní zážitek na novou úroveň. Jde o prostorový zvuk s trochu osobitějším, mírnějším podáním. Místo toho, abyste měli zvuky všude kolem sebe v obrovském prostoru se THX Audio soustředí spíše na jednotlivé malé detaily a směr, ze kterého zvukové stopy vychází. Díky tomu je zvuk mnohem citlivější a hráč dokáže zaslechnout i letmé detaily.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Vysouvací, Redukce šumu

: Vysouvací, Redukce šumu Typ připojení : USB-A

: USB-A Citlivost : 112 dB/mW

: 112 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : Prostorový zvuk THX Spatial Audio, RGB podsvícení

: Prostorový zvuk THX Spatial Audio, RGB podsvícení Velikost měniče : 50 mm

: 50 mm Hmotnost : 390g

: 390g Cena: 3 899 Kč

Opět jsem tedy zapřáhl battle royale tituly, které si na kvalitním prostorovém zvuku zakládají. PUBG i Apex Legends se hrály skvěle, nejen že jsem slyšel všechny kroky a zvuky okolo, ale také šlo dobře rozlišit malé zvuky, jako střelba v dálce, malé výbuchy kilometry daleko a další maličkosti. THX Audio opravdu obohatí virtuální prostředí okolo hráče o mnoho detailů, které se při standardním prostorovém ozvučení ztrácí.

PUBG i Apex Legends se hrály skvěle, nejen že jsem slyšel všechny kroky a zvuky okolo, ale také šlo dobře rozlišit malé zvuky

Je ale zcela na vás, zda se rozhodnete zapnout prostorový zvuk, nebo se spokojíte s klasickým stereo efektem. Ten pro změnu stačí pro jiné žánry a druhy her, jako akční adventury nebo RPG tituly, které vyžadují o něco přesnější zvuk. To samé by se dalo říct o hudebním zážitku. Zde se samozřejmě Kraken Ultimate nemůže měřit s drahými sluchátky audiofilů, ale poskytuje uspokojující zážitek. Pro kvalitní poslech je potřeba se trochu zahrabat do nastavení a ubrat dunivé basy, které Kraken umí opravdu rozpumpovat.

Přizpůsobení od A do Z

Ačkoliv je škoda, že se Kraken Ultimate rozhodl soustředit pouze na PC platformu, na druhou stranu jsme se ale díky tomu dočkali prvotřídní optimalizace a především bohaté možnosti nastavení a customizace sluchátek v softwaru Synapse.



Skrze software Synapse můžete přizpůsobit naprosto každou maličkosti v nastavení

Ten je navíc chytrý, takže dokáže rozpoznat všechny programy, které v průběhu jeho běhu spustíte a uloží si je do paměti i s vašim vlastním nastavením. To znamená, že můžete na jednotlivé programy a hry nastavit, zda chcete aktivní THX Audio či klasické stereo, a upravit si jednotlivé zvukové profily. Spustili jste program pro sledování filmů? Zapne se vám stereo zvuk a profil Filmy, kde si ještě můžete pohrát s ekvalizérem. Začali jste hrát hru? Zapne se vám THQ Audio a profil Hry.

Všechny tyto profily si můžete velmi podrobně nastavit dle libosti, případně dokonce vytvořit vlastní. To sice zabere čas, ale pokud chcete využít Razer Ultimate opravdu na maximum jeho možností, je to jediná cesta. Na druhou stranu pak bude Synapse vše přepínat automaticky, takže si můžete jen užívat skvěle přizpůsobený zvuk.