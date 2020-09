Razer Naga Pro: všestranný hráč za pěkný balík | Recenze

Verdikt

Razer Naga Pro vždy mířila na hráče, kteří chtějí mít jednu myš na všechno. Nová generace se rozhodla zachovat to, co fungovalo a do vínku přidala ještě celou řadu nejmodernějších technologií. Vše funguje jak má, vše je rychlé, precizní a kvalitní, takže se opravdu velmi těžko hledají negativa. Leckoho může odradit vyšší cena, ta je ale úměrná tomu, co myš nabízí. Pokud si s panely nebudete hrát jako s bumerangem, měly by také něco vydržet. V redakci máme jasno: Naga Pro je jednou z nejlepších a nejzajímavějších herních myší poslední doby.