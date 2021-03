Razer Opus: skvělý poslech bez šílené cenovky | Recenze

Co baví Hodnotný vzhled

Kvalitní potlačení hluku

Výborný zvuk

Funkce Start/Stop Co vadí Nižší hlasitost

Minimální přizpůsobení v aplikaci 9 /10 Hodnocení

Razer nás v uplynulém roce potěšil spoustou skvělých produktů, ať už šlo o populární řady sluchátek a myší Blackshark či Basilisk, nebo úplně revoluční kousky jako analogová klávesnice Huntsman. Výrobce vždy mířil hlavně na hráčskou komunitu, poslední dobou se ale začíná více větvit i k nehernímu publiku.

Razer Hammerhead True Wireless Pro: mohutné basy na cestách | Recenze

První vlaštovkou byly špunty Hammerhead, jejichž Pro verze potěšila všechny hráče na cestách. Nyní jsme se rozhodli podívat na zoubek bezdrátovým sluchátkám Opus, které se nehráčům blíží pravděpodobně nejvíce. A byli jsme příjemně překvapeni.

Stylovka, kterou ocení všichni

Opus je pravděpodobně nejméně herně vypadající produkt, který jsme od Razeru kdy testovali. Většinou jsme zvyklí na blikající zelené osvětlení, kovové mřížky a ostré futuristické hrany, tady jsme ale byli překvapeni minimalistickou elegancí, kterou očekáváme většinou od sluchátek Bose či Sennheiser. Matný černý plast vypadá velmi hodnotně, polstrovaný náhlavní most je bez výraznějších mezer napojen na náušníky a vše zdobí jen velmi jemné logo výrobce po stranách. Sluchátka prostě vypadají skvěle a vůbec se v nich nebudete stydět vyrazit do ulic.



Opus má na poměry Razeru až nezvykle střídmý a minimalistický design

Také kvalita materiálů je výborná a jedinou možnou výtkou je tak relativně malá velikost kožených náušníků. Pokud máte větší uši, nemusí sluchátka těsnit ideálně a tak, jak byste si představovali, na druhou stranu se do nich vejdou všechny průměrně velké uši včetně těch redakčních. Výhodou jsou naopak menší náušníky, díky kterým vypadají sluchátka mnohem kompaktněji. Osobně nemám rád obří sluchátka, především na cestách.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 4.2

: Bluetooth 4.2 Citlivost : 109 dB/mW

: 109 dB/mW Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : THX Audio, ANC

: THX Audio, ANC Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Hmotnost : 265g

: 265g Cena: 5 490 Kč

Potěšila mě také solidní přizpůsobitelnost konstrukce, sluchátka lze ohnout podle potřeby a složit i do cestovního pouzdra, které je součástí balení. Ovládání je taktéž minimalistické a kompaktní. Na jednom sluchátku naleznete tlačítko pro vypnutí a funkci ANC, ovládání hlasitosti a zapnutí asistenta, kterého máte zrovna v telefonu aktivního. Najdete tu také USB-C port pro nabíjení a dokonce i 3.5mm Jack pro připojení sluchátek víceméně k čemukoliv, čímž se velmi zvyšuje jejich použitelnost mimo Bluetooth spojení. Inovovaná verze modelu shlukuje všechno na jedno sluchátko, což vítám. Nemusíte tápat, kde co je, než si zvyknete.

Překvapivě na úrovni

Překvapivě je možná silné slovo, ale rozhodně jsme od Opusu nečekali tak výborné podání zvuku. V recenzi pecek Hammerhead Pro jsme poznamenali, že jsou sluchátka výborná na hraní i občasný poslech hudby, Opus ale dokáže bez problémů suplovat má každodenní pracovní sluchátka na cestách a nebojím se tvrdit, že dosahuje kvalit mnohem dražších, čistě hudebních sluchátek. S kolegou jsme měli možnost srovnat Opus a Bose QuietComfort, který je vybavením i technologiemi na velmi podobné úrovni, a zvuk byl téměř k nerozeznání.



Kvalita materiálů i konstrukce je špičková, sluchátka rozhodně něco vydrží

Razer a jeho 40mm měniče s frekvenčním rozsahem 20 - 20 000 Hz dokážou vyprodukovat opravdu velmi vyvážený zvuk, který nikde moc nezaostává, nesnaží se vás přeřvat basy ani se nezdá, že by něco vypydávalo a bylo potlačeno na úkor něčeho jiného. Jde o velmi vyvážený zvuk po všech stránkách a jedinou kaňkou na kráse se tak zdá být nižší hlasitost. Opět, jde o velmi subjektivní problém, pro někoho může být hlasitost sluchátek plně dostačující, takový Bose ale dokázal hrát o poznání hlasitěji. Přece jen, cenový rozdíl se někde projevit musí.

Razer se navíc teď snaží do svých sluchátek tlačit technologii THX, která i zde obohacuje herní zážitky o další prostor. Prostorové vnímání zvuku je tu výborné, hry jako Call of Duty: Mobile či World of Tanks zní na telefonu velmi sytě a hráč má dokonalý přehled o tom, kde se co děje. To samé platí i o sledování filmů, mobilní Netflix jsem si užíval mnohem více, než se špunty. Tomu dopomáhá i aktivní potlačení okolního hluku, tedy ANC, které funguje na jedničku. Pokud nemáte zrovna problém s většíma ušima, náušníky vše perfektně utěsní a i když nešlo o tak precizní potlačení hluku, jako zvládaly nedávno testované pecky od Philipsu, měli jsme zcela nerušené hraní i poslech. K mání je také aplikace do telefonu, kde si můžete vybrat z několika zvukových profilů, manuální nastavování ekvalizéru a dalších náležitostí zatím bohužel chybí. Možná později.



Veškeré ovládání se schovává na jednom sluchátku

Opus umí i malé frajeřinky, které usnadní život. Využití asistenta v telefonu pro hlasové povely je dnes tak nějak samozřejmostí, funkce Start/Stop ale zatím až tak moc rozšířená není. V zásadě jde o to, že pokud si sluchátka sundáte na krk, přehrávaná hudba se pauzne a sluchátka skočí do úsporného režimu. Po opětovném nasazení se vše opět samo zapne a rozjede. Na papíře se to může zdát jako blbůstka, nedokážete si ale představit, jak člověk díky tomu zpohodlní, ušetří čas a v tomto případě i kus výdrže.

Když už mluvíme o výdrži, sluchátka překvapila i v tomto ohledu. Výrobce udává až 25 hodin nepřetrživého provozu na jedno nabití a po několikadenním nonstop testování mu musíme dát za pravdu. V případě, že sluchátka používáte denně několik hodin na poslech hudby i hraní, vůbec není problém se dostat i na více než týden používání, než budete muset k zásuvce. To je rozhodně skvělá hodnota a chytrý úsporný režim tomu ještě dopomáhá.