Razer Opus X: nástupce průkopníka, co nezatíží peněženku | Recenze

Co baví Stále skvělý design

Nechybí ANC

Herní režim s nízkou latencí

Nižší cena Co vadí Chybí funkce Play/Pause

Absence 3.5mm Jacku

Méně přizpůsobivá konstrukce

V balení chybí cestovní brašna 8 /10 Hodnocení

Razer začal poslední dobou velmi aktivně fušovat do řemesla neherním výrobcům a začal větvit své výrobky i mimo herní trh. Jedním z takových prvotních pokusů byla sluchátka Opus, která jsme zrecenzovali začátkem roku. Produkt dostal nálepku jednich z nejlepších sluchátek, které nám prošly rukama a nástupce v podobě modelu Opus X byl tedy vyhlížen s velkým očekáváním.

Razer Opus: skvělý poslech bez šílené cenovky | Recenze

Abyste vás to ale nepopletlo, Opus X není přímým nástupcem původního modelu. Razer se poslední dobou veze na vlně levnějších variant svých předních výrobků a po levnějších peckách Hammerhead X přichází právě Opus X. V zásadě jde o lehce ořezanou verzi s velmi příjemnou cenovkou, která má více nalákat masy. Nestrádá ale kvalita příliš?

Opus po dietě

Vzhledově se Opus X velmi podobná svému předchůdci a na první pohled byste hledali rozdíly jen stěží, tedy až na barvu. I tentokrát je konstrukce vyrobena z plastu s náhlavním mostem a náušníky potaženými umělou kůží, sluchátka jsou také velmi lehká s hmotností 270 gramů a nechybí ani vysouvací část, aby se přizpůsobila každé hlavě. Zde můžeme vidět první rozdíly oproti původnímu modelu, chybí tu totiž schopnost sluchátka kompletně složit a hodit do brašny. Tu mimochodem k balení také nenajdete.



Opus X je více lifestylovým výrobkem, čemuž odpovídají i barevné kombinace

Opus X už tak není natolik mobilní, stále však lze alespoň otočit náušníky, takže mohou sluchátka pohodlně spočinout na krku. Chybí tu také certifikace THX, což bylo u předchůdce označeno malým logem. Veškeré ovládací prvky byly seskupeny na pravém sluchátku, najdete tu tlačítko pro vypnutí, ovládání hlasitosti, USB-C port i univerzální tlačítko pro ovládání některých funkcí. I zde se dají najít místa, kde se kvůli nižší cenovce uřezávalo. Zcela totiž chybí konektor 3.5mm Jack, který uživateli dává širší možnosti připojení. I když už v dnešní době většina zařízení pracuje skrze Bluetooth, mít náhradní variantu nikdy není na škodu, někde se však šetřit muselo.

Hardwarové specifikace Provedení : Náhlavní

: Náhlavní Konstrukce mikrofonu : Integrovaný, redukce šumu

: Integrovaný, redukce šumu Typ připojení : Bluetooth 5.0

: Bluetooth 5.0 Frekvence : 20 - 20000 Hz

: 20 - 20000 Hz Technologie : ANC

: ANC Velikost měniče : 40 mm

: 40 mm Hmotnost : 270g

: 270g Cena: 2 999 Kč

Nehledě na to jsou sluchátka stylová, lehká a pohodlná a na rozdíl od původního modelu přichází ve třech více lifestylových barvách - bílé, růžové a zelené. Žádné RGB podsvícení ani další herní prvky tu nečekejte, Razer pokračuje v rozšiřování své uživatelské základny mimo herní průmysl a Opus X je dalším zářezem na pažbě tohoto pokusu.

Hlavně potichu

Opus X je solidním výběrem pro ty, kdo hledá relativně levná sluchátka s technologií ANC a dobrým zvukovým projevem, aniž by bylo potřeba sahat hluboko do peněženky. Rozdíl v kvalitě zvuku oproti původnímu modelu poznáte na první poslech, ostatně chybí zde cerfitikace THX a 40mm měniče dělají, co můžou, při uřezávání ceny však muselo zákonitě dojít i ke změnám v kvalitě zvuku a nějakým těm kompromisům.



Sluchátka lze otočit do vodorovné polohy, kompletně složit už však nejdou

Nechápejte mě špatně, zvuk je stále velmi dobrý, sytý a dostatečně hlasitý. Jen nemůžete očekávat stejně audiofilní kvalitu jako v případě dvojnásobně dražšího Opusu, jehož rozsah a hloubka projevu byla na podstatně vyšší úrovni. Potěší aplikace, ve které si kromě přístupu k některým funkcím můžete pohrát s ekvalizérem a zvukový projev si tak o chlup vylepšit a přizpůsobit svým potřebám. Naopak aktivní potlačení hluku tu je a ačkoliv není hybridní jako u staršího kolegy, stále dokáže skvěle odhlučnit okolní prostředí. Nechybí tu ani režim rychlé pozornosti, po jehož zapnutí sluchátka pustí dovnitř zvuk zvenku, abyste slyšeli, co se děje.



Konstrukce i design jsou opět na špičkové úrovni, jak jsme u Razeru zvyklí

Dalším místem, kde se usekávalo jsou některé funkce a frajeřinky. Osobně jsem si neuvěřtelně zvykl na funkci Play/Pause, která automaticky pozastaví přehrávání hudby, pokud sundáte sluchátka na krk a poté opět spustí přehrávání, až si je nasadíte. To muselo pryč, a na jeho místo přišel herní režim, který Razer nyní implementuje do většiny svých nejnovějších sluchátek. Jde o režim nízké latence, díky které budete moci bez cukání ani zdržování zvuku hrát mobilní online hry. Skvěle se to osvědčilo u několika posledních sluchátek v čele s peckami Hammerhead a nejinak je tomu ani zde. Herní režim ani moc neplýtvá baterií, takže jde rozhodně o příjemný bonus pro všechny mobilní hráče.



Veškeré ovládací prvky jsou soustředěny na pravém náušníku

Jak už jste jistě pochopili, Opus X jsou bezdrátová sluchátka s Bluetooth 5.0 připojením a jediný kabel, který budete moci využít, je ten nabíjecí. Sluchátka vydrží na jedno nabití cca 30 hodin v případě zapnutého potlačení hluku a kolem 40 hodin bez něj, což je rozhodně výborná hodnota. S reálným využitím jsem se dostal na hranici 35 hodin s tím, že jsem ANC využíval venku při poslechu hudby a doma při hraní mobilních her potlačení vypínal.