Razer Productivity Suite: konečně něco pro dlouhé hodiny v práci | Recenze

Co baví Ergonomický design

Kvalitní konstrukce

Duální bezdrátové připojení

Taktilní spínače Orange Co vadí Haprující připojení myši

Slabší výdrž klávesnice 9 /10 Hodnocení

Razer už dlouhá léta vyrábí periferie a počítačové příslušenství pro hráče všeho druhu a rozhodně jde o jednoho z předních výrobců na tomto poli, po boku Hyperx, Steelseries či Logitech. Letošní rok je ale plný nepříjemných koronavirových zážitků a kromě toho, že mnohem více času trávíme u svých herních konzolí a herních počítačů, také pracující lidé se v mnoha případech přestěhovali domů. A proč nepracovat pohodlně?

Na to se Razer rozhodl rychle reagovat a vůbec poprvé vypustil do prodeje speciální balíček klávesnice, myši a podložky s názvem Productivity Suite, který se zaměřuje právě na pracanty, kteří tráví dlouhé hodiny u počítače. Spojil se kvůli tomu i s firmou Humanscale, která se specializuje na ergonomické domácí produkty a ví, jak vašim prstům ulehčit. Jak to dopadlo?

Klávesnice Pro Type

Začněme postupně. Klávesnice Pro Type je skvělá a především kompletní i s numerickým blokem. Designově velmi minimalistická, bílá s bílým podsvícením a hliníkovým základem v horní části. Je velmi stabilní a dvě nožičky jdou nastavit na dvě různé výšky, takže si každý najde pohodlný úhel, který vyhovuje jeho zápěstí.



Celý suite je sladěný do bílé a šedé barvy, něco pro milovníky Apple.

Razer využil své taktilní spínače Orange, který jsou velmi hbité a rychlé, takže psaní je tak svižné, jak to vy sami zvládnete. Velmi příjemným bonusem je měkčí čepička kláves, díky které se hrozně příjemně kliká a prsty nejsou unavené a "omlácené" ani po delším psaní. Tato recenze ostatně byla psaná právě na této klávesnici a byla to jedna radost. Potěší mimo jiné i plně programovatelné klávesy, které si nastavíte v softwaru.

Na zadní straně naleznete několik důležitých prvků. Kromě USB-C konektoru pro nabíjení je to především přepínač bezdrátového připojení, který můžete nastavit na 2.4GHz Wireless a Bluetooth. A zde přichází pravděpodobně jediný větší nedostatek klávesnice - její výdrž.



LED podsvícení je bílé a velmi jemné jak u klávesnice, tak myši.

V případě, že si ponecháte zapnuté podsvícení, klávesnice vám na 2.4GHz připojení vydrží sotva jeden den aktivní práce. Po celodenní psaní mi klávesnice vypověděla službu po cca 10 hodinách, což je tristní. Zvláště nepříjemné je to vzhledem k tomu, že jsem přecházel z klávesnice Logitech G915, která na jedno nabití vydrží pomalu do soudného dne. V případě, že využijete připojení Bluetooth, vyšplhá se výdrž na cca dva dny. Pokud se však rozhodněte vypnout podsvícení úplně, výdrž vzroste docela slušně až na 4 pracovní dny v případě Bluetooth a cca 3 dny u 2.4GHz Wireless.

Technické specifikace Rozhraní : USB, 2.4GHz Wireless, Bluetooth

: USB, 2.4GHz Wireless, Bluetooth Snímač pohybu : Optický

: Optický Senzor : Razer 5G

: Razer 5G Počet programovatelných tlačítek myši: 8

8 Cena: 149 euro (klávesnice), 109 euro (myš), 11 euro (podložka)

Pokud plánujete používat celý suite pouze doma nebo v práci a jste tedy neustále v přítomnosti počítače a jeho USB portu, tento problém bych pravděpodobně nebral jako moc velký. V ostatních kategoriích totiž Pro Type exceluje a jde o výbornou klávesnici pro práci, na které není problém si ani zahrát. Spínače jsou totiž velmi rychlé a svižné, a nebrzdí ani nejfrenetičtější akci na monitoru. Primárně ale bude sloužit pro práci.

Myš Pro Click

Pohodlná ergonomická myš je pro lidi, kteří tráví většinu času pracovně u počítače, doslova nad zlato a Pro Click je jednou z nejpohodlnějších myší, které jsem kdy používal. Jedním z nejdůležitějších faktorů v tomto ohledu je brilantně vymyšlený design a konstrukce. Ta je dostatečně široká, aby se vám na myš pohodlně vešla celá dlaň, a vepředu u tlačítek zkosená směrem dolů, takže nemusíte zvedat prsty moc vysoko pro klikání.



Specifická ergonomie myši je vidět hned na první pohled..

Vlevo i vpravo je konstrukce ergonomicky vychýlená, takže udržuje jak palec, tak malíček pěkně na místě. Díky tomu se prsty ani zápěstí neunaví rychle a lze opravdu celý den pilně pracovat bez obav, že si pak budete moci nahradit ruku. Velmi potěšilo i kovově laděné kolečko s příjemnou texturou, po které je hrozně příjemné šmejdit prstem.

Jedná se o pracovní myš, takže 8 programovatelných tlačítek je zcela dostačujících a výrobce vyrukoval s optickým senzorem Razer 5G, který je hbitý a svižný. Na kancelářskou práci a pohyb po systému, dokonce i podrobnou úpravu fotografií ve Photoshopu a další podobné úkony je zcela ideální.



Pro Click rozhodně není uzpůsobena ke hraní, na práci ale poslouží dokonale.

Jako klávesnice nabízí i myš duální bezdrátové připojení skrze 2.4GHz Wireless a Bluetooth. Na rozdíl od klávesnice ale vydrží mnohem, mnohem déle. Na jedno nabití při každodenním používání s 2.4GHz nemá problém pracovat cca dva týdny, což je příjemné číslo. Jedinou nevýhodou, kterou jsem zpozoroval je pak občasné vypadávání signálu, pokud používáte Wireless připojení. To se ale zdá být problémem pouze za předpokladu, že máte USB adaptér moc daleko od myši (například v zadní straně PC bedny za stolem). Skrze Bluetooth je připojení bezproblémové a myš se umí připojit až ke čtyřem zařízením a poté mezi nimi přeskakovat. Skvělá vychytávka.

Pravděpodobně se ptáte, zda se s myší dá pohodlně hrát hry. Osobně bych to nedoporučoval, především u rychlých akcí a stříleček. Razer společně s Humanscale vytvořili ergonomii a design pro co nejpohodlnější práci, nikoliv hbité a rychlé pohyby, kdy je potřeba myš drže pevně a mít úzký úchop. Hrát tedy s myší rozhodně můžete, ale spíše pomalejší hry jako strategie si simulátory. Na akčnější hry si přece jen pořiďte herní myš.

Podložka Pro Glide

Z hlediska podložky se pravděpodobně moc rozepisovat nelze. Jde zkrátka o kvalitní podložku, která designem doplňuje celý suite a pokud chcete celý svůj pracovní stůl hodit do stylu bílé a světle šedé, hodí se výborně. Na druhou stranu si můžete přikoupit téměř jakoukoliv jinou a pravděpodobně rozdíl nepoznáte.



Celý suite finančně vychází velmi přijatelně, vezmeme-li v úvahu nabízený komfort.

Ale abych pěkně zakončil recenzi, podložka je velmi pohodlná, dostatečně tlustá (3mm) a skvěle podporuje zápěstí, takže se neunaví ani po mnoha hodinách. Podložka je také pokryta speciálním texturovaným materiálem, aby myš pohodlněji klouzala. Naopak dole nechybí pogumovaný povrch, díky kterému podložka drží na stole jako přibitá. Je naprosto nutné ji mít? Určitě ne, ale jde o pěkný doplněk.