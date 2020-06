Razer svolává herní komunitu do boje proti viru COVID-19

Světově známý výrobce herních periferií a hardwaru, firma Razer, vyzývá hráče ze všech koutů planety, aby spojili síly v boji proti onemocnění COVID-19, a jediné, co pro to musejí udělat, je zůstat doma a hrát. Mají možnost pomoct tím, že budou hrát hry a zdarma získávat Razer Silver, za než pak mohou darovat roušky zdravotníkům v předních liniích po celém světě.

Pomocí seznamu her Paid to Play mohou uživatelé zjistit, zda jim právě jejich oblíbené počítačové či mobilní hry umožní získávat Razer Silver. Tento seznam je k dispozici v bezplatném programu Razer Cortex pro optimalizaci her, dostupném na PC a mobilních zařízeních se systémem Android. Za spouštění her pomocí Razer Cortex pak uživatelé získají Razer Silver, které je možné směnit za různé odměny, jako je například hardware značky Razer, digitální dárkové karty nebo další hry. A nyní lze za Razer Silver také pomáhat a darovat za něj roušky pracovníkům v předních liniích.

„Naše výzva míří k celé herní komunitě. Udělejme to, co umíme nejlépe: zůstaňme doma a hrajme. Teď je to dokonce pro dobrou věc!“ říká Min-Liang Tan, výkonný ředitel firmy Razer. „Jedinečné prostředí softwaru a služeb firmy Razer vždycky mířilo na hráče a teď jsme také schopni herní komunitě umožnit přímo přispět k našim klíčovým iniciativám proti onemocnění COVID-19. Jistě se najdou hráči, kteří se postaví této výzvě čelem, a my budeme nadšeně sledovat, kolik roušek dáme společně dohromady.“

Darujte roušky hraním her

Kromě programu Paid to Play mají hráči možnost darovat roušky také pomocí Razer Gold. Uživatelé dostanou ihned po registraci do programu Razer Gold jako uvítací dárek 1 000 kusů Razer Silver. Pokud budou chtít získat další, stačí jim platit za své oblíbené hry nebo herní kredity měnou Razer Gold. V tuto chvíli už hráči z celého světa darovali za Razer Silver přes 30 000 roušek.

Tato nová iniciativa je součástí probíhající kampaně #RazerForLife na podporu komunit a podniků v době koronavirové pandemie a přispívá k příslibu firmy Razer, která se zavázala darovat milion roušek zasaženým komunitám po celé Zemi.

Razer neustále přidává nové hry a možnosti, pomocí nichž mohou hráči získávat Razer Silver zdarma. Více informací na oficiálních stránkách.

Zdroj: TZ