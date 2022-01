Razer ukázal futuristický stůl pro hráče. Obsahuje 65" OLED monitor a vyměnitelné moduly

Na co se těšit v roce 2022? Kompletní přehled nadc… Rok 2021 se nesl ve znamení odkladů. I když to nevypadá, že by toto období mělo skončit, tak spousta očekávaných titulů konečně dorazí během roku 2022. Vše, na co se můžete těšit, najdete přehledně v našem souhrnu. | | 5 N/A