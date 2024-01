Razer vám na křeslo přidá haptiku, která vás ponoří do hry. Ucítíte střely do zadku či ramene

Razer v Las Vegas ukázal prototyp nového herní podložky, tzv. Project Esther. Jde o další generaci haptického příslušenství využívající technologii Hypersense. Tu první ukázal na stejném místě před čtyřmi lety. Cílem firmy bylo integrovat jemné vibrace do myší, klávesnic, sluchátek, ale také křesel, aby hráče ponořila do her skrz další smyslové ústrojí.

Esther tentokrát není celé herní křeslo, ale jen odnímatelná podložka, kterou připevníte na vlastní nábytek. Má 16 různě rozmístěnými aktuátorů, které budou poskytovat hmatovou odezvu do zadku a celých zad.

Razer slibuje, že tohle je zatím nejpokročilejší systém, co se týká lokalizace a regulace síly vibrací. V podporovaných hrách má křeslo hráči přesně zprostředkovat jízdu po různých terénech či v případě stříleček zásahy do různých míst těla. V titulech bez přímé podpory bude Esther efekty pouze simulovat a zavibruje jen podle zvuků. Podložka vyžaduje napájení, s počítačem se ale páruje bezdrátově s krátkou odezvou (20 ms).

O dostupnosti nebo ceně zatím výrobce mlčí. Není tak vůbec jasné, kdy a jestli vůbec se z fáze prototypu přehoupne do komerčního produktu.