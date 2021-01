Razer Viper 8KHZ: nejhbitější myš současnosti | Recenze

Co baví Stylový design

Špičkový senzor

8K Hz polling rate

Nízká hmotnost Co vadí Kabel občas překáží 8 /10 Hodnocení

Dnešní doba je neúprosná a každý výrobce se snaží dorazit na trh s něčím revoluční. Nekonečná honba za vyšším rozlišením, rychlejší odezvou a dalšími radovánkami je sice fajn pro všechny hráče, ale mimo jiné navádí potenciální zákazníky do solidního chaosu.

Razer DeathAdder V2 Pro: špičková ergonomie a bez drátů | Recenze

Razer se jako přední výrobce herních periferií už mnoho let snaží čas od času přijít s něčím novým a neokoukaným. Nový senzor pro jejich myši s celou řadou technologií patří v redakci mezi špičku a tentokrát se rozhodl Razer vyrukovat s myší, která nabídne revoluční 8000Hz polling rate. Jde ale vůbec poznat rozdíl? Na to jsme se zaměřili v naší recenzi.

Starý dobrý Viper

Řada Viper se vždy vyznačovala robustním, a přesto velmi minimalistickým vzhledem a novinka z této estetiky nehodlá vybočovat. Opět nabízí velmi pevný matný černý plast, jemné zaoblení a několik ostře řezaných hran pro doplnění celkového designu. Velká myšítka jsou od těla oddělena viditelnou "rýhou" a po stranách nechybí texturované gumované povrchy, aby se myš lépe držela.



Vzhled se od původního Vipera prakticky nezměnil

Potěší, že je myš oboustranná, tudíž stejně vyhovuje jak pravákům, tak levákům a na obou stranách jsou tak dvě tlačítka. Mezi myšítky najdete už jen texturované kolečko a na zádech logo výrobce. Žádné zbytečné módní výstřelky, a to je dobře. Konstrukce působí bytelně a pevně, a to i přesto, že myš váží pouhých 71 gramů. Působí tak lehce, možná až moc.



RGB podsvícení můžete obdivovat víceméně jen na logu výrobce

Problémem je snad jediný nedostatek, který jsem za dobu používání zpozoroval. Díky muší váze létá myš po stole rychlostí blesku, jde však o drátovou verzi a ačkoliv nechybí opletený kabel, vytvořený pro co nejmenší tření a překážení, je v myši nastaven na můj vkus až moc nízko. Kvůli tomu neustále šmejdí po povrchu více, než by bylo zdrávo a překáží. Bylo by skvělé, kdyby bylo upnutí kabelu vytvořeno směrem nahoru, jak tomu bylo u některých starších modelů a rázem by bylo po problému. Naštěstí se po několika dnech kabel rozhejbe a už nepůsobí tak toporně.

Technické specifikace Rozhraní : USB

: USB Délka kabelu : 2,1 metru

: 2,1 metru Senzor : Optický, Focus+

: Optický, Focus+ Hmotnost : 71 gramů

: 71 gramů Maximální citlivost snímače: 20 000 DPI, 650 IPS

20 000 DPI, 650 IPS Polling rate: 8000 Hz

8000 Hz Počet programovatelných tlačítek: 8

8 Dodatečné funkce: integrovaná paměť na 5 profilů

integrovaná paměť na 5 profilů Cena: 2 339 Kč

Pochválit naopak musím optické spínače, které mají skvělý odskok a registrují kliky okamžitě. To se hodí především při akčních online střílečkách a spolupracuje pravděpodobně s největší novinkou tohoto modelu.

Reakce rychlostí blesku

Jak už jste asi pochopili z nadpisu, největší novinkou tohoto modelu je polling rate o frekvenci 8000 Hz, což je v herní branži premiérou. Průměrná frekvence, se kterou myš komunikuje s počítačem, se pohybuje na hranici 1000 až 2000 Hz, Razer si však řekl, že vyjde vstříc esportovým hráčům a rovnou tuto hodnotu zněkolikanásobí.



Kabel občas překáží pohodlnému pohybu, časem se však více zjemní

Co to v praxi znamená? Místo toho, aby myš komunikovala s počítačem 2 tisíce krát za sekundu, dělá to v průměru 8 tisíc krát. To znamená, že registruje i ty sebemenší změny v pohybu a rychlosti mnohem precizněji a přesněji. To může v online kláních kompetitivních stříleček, jako je třeba Valorant nebo Call of Duty Warzone, být rozdíl mezi životem a smrtí. Jak je to ale doopravdy?

Místo toho, aby myš komunikovala s počítačem 2 tisíce krát za sekundu, dělá to v průměru 8 tisíc krát

Pravdou je, že pokud aktivně hrajete s myší, která má polling rate na hranici 1000-2000 Hz, skok na 8000 Hz prakticky nepoznáte. Jde totiž o takové setiny vteřiny, které vaše mysl víceméně nedokáže postřehnout a i ti největší hráči světa ví, že jsou pro úspěch důležitější i jiné faktory myši, než jen její polling rate. Každý hráč je totiž zvyklý na jinou hmotnost, materiály či ergonomii a právě tyto prvky se ve vašem výsledném výkonu projeví mnohem více, než rozdíl několika setin vteřiny. Papírově jde o revoluci a to se Razeru upřít nedá. V praxi však rozdíl poznáte jen stěží.

Po kapotou stále stejný mistr

Viper 8KHZ se naštěstí rozhodl nespoléhat jen na svou novinku a přidal do vínku další důležité aspekty. Nechybí tak špičkový senzor Razeru nové generace s citlivostí až 20 000 DPI, 650 IPS a technologie pro snímání povrchu pod myší či senzor nadzvednutí, který minimalizuje zbytečné pohyby ruky. Všechny tyto prvky v kupě tvoří výbornou herní myš, která by stála za koupi i v případě standardní polling rate současné doby. A to je to, co se počítá.

Myš je opravdu neuvěřitelně hbitá, což je znát především v online střílečkách a battle royale hrách, potěší i pár tlačítek navíc z druhé strany. Jediné, na co je třeba si lehce zvyknout je trochu tuhý kabel, ten se ale po několikadenních kláních docela svižně rozhýbá.

Samozřejmostí je i software Synapse 3, ve kterém si můžete upravit a nastavit až 8 tlačítek k obrazu svému a uložit je do několika profilů přímo v myši. Nastavitelné je i RGB podsvícení, které je tu však značně minimalistické a vidíte jej pořádně víceméně pouze v logu výrobce na zádech.