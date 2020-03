Razer Viper Mini: herní špička pro malé ruce? | Recenze

Co baví Kompaktní rozměry

Blesková rychlost

RGB podsvícení

Příjemná cena Co vadí Pro někoho až moc malé

Menší citlivost senzoru 8 /10 Hodnocení

Herní myši se v dnešní době povětšinou drží podobné osnovy. Snaží se neustále zlepšovat kvalitu senzorů a tomu náležících funkcí, případně nasoukat na tělo myši co největší počet tlačítek, aniž by to vypadalo absurdně, a přesto potěšilo milovníky MMO a strategií. Razer už dlouho nabízí celou řadu myší, mezi kterými si vyberou naprosto všichni. A nyní přibývá další.

Dlouhou dobu jsme v redakci měli oblíbence v podobě modelu Viper Ultimate, který patří mezi vůbec to nejlepší, co v bezdrátových vodách můžete v tuto chvíli koupit a pravděpodobně to tak ještě nějakou dobu zůstane. Konkurovat mu může snad jen model G502 od Logitechu, ale prozatím nechme bezdrátový svět stranou a podívejme se na nejnovější přírůstek. Jde totiž o další zaplnění díry na trhu, kde často marně hledají svého oblíbence lidé s menší rukou.

Malý, ale šikovný

Viper Mini, jak už název napovídá, si z designové stránky bere víceméně kompletní vizáž z většího modelu Viper. Ať už mluvíme o robustním těle, pořádně velkých myšítkách či příjemně ergonomickému tělu, které skvěle padne do ruky. Od většího bratříčka byste Mini model rozeznali jen stěží. Vlastně jedinou opravdu viditelnou změnou je právě velikost - Mini model je totiž podstatně menší a váží pouhých 60 gramů, takže myš lítá po stole rychlostí blesku. Na pravé straně také chybí dvojice tlačítek.



Mini je na první pohled téměř kopií svého většího bratříčka

Pravděpodobně se ptáte, jaký smysl má myš pro hráče s větší rukou. Odpovědí je žádný. Mini je opravdu ideálním řešením pro ženy nebo někoho s menší rukou, případně jde o skvělého společníka na cesty, abyste si měli co přibalit k hernímu notebooku. Celkově je konstrukce opět špičková, velká hlavní tlačítka jsou jistá a mají pořádný klik, také tělo samotné je velmi příjemné a skvěle sedí v ruce. I když je myš menší, stále se s ní výborně manipuluje a faktu pomáhá i kvalitní pletený kabel, který zbytečně nebrzdí pohyb.

Technické parametry Rozhraní : USB

: USB Délka kabelu : 1,8 metru, Speedflex

: 1,8 metru, Speedflex Snímač pohybu : Optický

: Optický Hmotnost : 61 gramů

: 61 gramů Maximální citlivost snímače: 8500 DPI

8500 DPI Počet programovatelných tlačítek: 6

6 Cena: 1 539 Kč

Kromě hlavních tlačítek tu naleznete přepínač citlivosti, robustní kolečko a z levé strany také dvě dodatečná tlačítka. Viper Mini si opravdu vybral cestu spíše stylové jednoduchosti, nenabízí spoustu tlačítek, aby se vám pod prsty vešel kompletní herní zážitek. Je lehký, malý a hbitý, ideální také pro práci nebo šmejdění po internetu.

Senzor s patřičnou lehkostí

Z hlediska výkonu a technologií se může na první pohled zdát, že jde o krok zpět, ale není tomu tak. Pokud jste zvyklí na senzory nejnovějších modelů výrobce, jako je Viper Ultimate či Basilisk s citlivostí senzoru až 20k DPI, může se vám Viper Mini se svými 8500 DPI zdát jako zaostalec. Jenže díky velikosti a nízké hmotnosti nabízí recenzovaný kousek perfektní přesnost a víceméně bezproblémový zážitek z hraní.



Chroma RGB je příjemným dodatkem, na zadek si ale z toho nesednete

Optické spínače je radost používat, mají razantní klik a každé stisknutí spouště je tak doprovázeno uspokojujícím odskokem. Malé tělo myši skvěle padne do dlaně a lze jí tak pohybovat opravdu rychle. Při většina herních titulů je navíc citlivost 8500 DPI zcela dostačující, většinou se tak jako tak pohybujete v mnohem nižších hladinách. Šest programovatelných tlačítek je pak dobrý průměr, abyste měli v dlani většinu potřebných funkcí.

Ani Viper Mini se samozřejmě nemohl obejít bez RGB podsvícení Chroma, které osvětlí logo na horní části myši, ale také malou lištu vespod. Ta se trochu podobá nedávno recenzované myši Steelseries Rival 3, ale je mnohem menší a jde spíše o takový bonus. V programu Synapse 3 lze ostatně nastavit vše, co hrdlo ráčí. Od jednotlivých funkcí tlačítek až po barevné provedení podsvícení, které může svítit, blikat nebo rovnou nahradit ekvalizér při hraní hudby, případně doplňovat různé zvukové efekty ve hrách.