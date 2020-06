Ready at Dawn přechází pod Facebook. Bude se soustředit na vývoj VR her

Minulý rok se mezi studia Facebooku přidali i vývojáři z tuzemských Beat Games. Ode dneška k nim patří i americké studio Ready at Dawn. Tento krok není zase tak nečekaný, jak by se mohlo zdát. V posledních letech totiž tvořilo pouze tituly pro VR headset Oculus Rift. Patří mezi ně například Lone Echo nebo Echo Arena. Momentálně pracují na pokračování prvního zmíněného titulu.Vyjít by mělo ještě do konce roku

Před pár lety kolem Ready at Dawn ale byl rozruch z úplně jiného důvodu. Mají totiž na svědomí i The Order: 1886, exkluzivitu pro PlayStation 4. Měli s ní velké ambice, ale nakonec to s ní nedopadlo moc slavně. Po grafické stránce neměla konkurenci. Kvůli krátké herní době a repetitivní hratelnosti většinou dostávala průměrná hodnocení.

Jestli se tedy má The Order někdy dočkat pokračování, rozhodně na něm nebude pracovat studio Ready at Dawn. Na druhou stranu ale není nic neobvyklého, že se značky ujme jiné studio.

Zdroj: Oculus