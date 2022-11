Realita smíchaná s „oživlým graffiti“. Need for Speed Unbound ukázalo pořádné záběry z hraní

I když nové závody Need for Speed vychází už příští týden, tak nám jeho tvůrci ukazovali jen krátké útržky přímo z hraní. To se ale s novým trailerem mění. Tentokrát se můžete podívat na několik minut z Unbound.

Několikrát se objevily také animované postavy reprezentující jezdce, které do tohoto světa úplně nezapadají. Jejich styl se na pohled liší i od efektů „oživlého graffity“, které můžete vidět v průběhu závodů. Během klidné jízdy na ně nenarazíte, ale jakmile přijde akce s driftováním a skákáním, tak je jasně vidět, čím chtěli tvůrci tento díl v rámci stylizace odlišit od zbytku série. Pokud by vás ale při hraní tyto efekty rušily, tak je budete moci vypnout.

Minimální hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10 64-bit

Procesor: AMD Ryzen 5 2600 nebo Intel Core i5-8600

RAM: 8 GB

Grafická karta: Nvidia GTX 1050 Ti nebo AMD RX 570

Úložiště: 50 GB Doporučené hardwarové požadavky Operační systém: Windows 10 64-bit

Procesor: AMD Ryzen 5 3600 nebo Intel Core i7-8700

RAM: 16 GB

Grafická karta: Nvidia GeForce RTX 2070 nebo AMD RAdeon RX5700

Úložiště: 50 GB

Výše se můžete podívat, jestli váš stroj na nové Need for Speed bude stačit. Zajímavé také je, že Unbound má běžet na PlayStationu 5 v rozlišení 4k při 60 FPS. To platí i pro Xbox Series X. Na Series S si hráči budou muset vystačit s rozlišením 1280p. Jsme zvědaví, jestli nakonec na konzolích skutečně poběží tak dobře.

Need for Speed Unbound vychází 2. prosince na PC, PlayStation 5 a

Xbox Series S|X.

