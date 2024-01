Rebel Wolves oznamují svoji prvotinu RPG Dawnwalker. Tým tvoří bývalý vývojáři CD Projektu

Nově zformované polské studio Rebel Wolves odhalilo název pro svůj první výtvor. Jejich temné fantasy RPG se bude jmenovat Dawnwalker. Toto oznámení přišlo společně s tím, že se do týmu přidal Mateusz Tomaszkiewicz na pozici kreativního ředitele, který se podílel na třetím Zaklínači i Cyberpunku 2077.

„Skrz všechny roky v herním vývoji byla příběhová RPG vždy tím, pro co jsem měl největší vášeň. Naším cílem je vytvořit RPG, které bychom si sami rádi zahráli,“ říká Tomaszkiewicz. I jeho kolegové mají s tímto žánrem nemalé zkušenosti. K tomu dodává, že i když existuje spousta výborných RPG her, stále je tady prostor pro další a hlavně o ně hráči mají zájem.

Vývoj Dawnwalkeru aktuálně pokročil do alfa verze. Zatím o něm ani zdaleka nemáme dostatek informací na to, abychom si o něm udělali pořádný obrázek. To by se ale mělo změnit v průběhu letošního roku, kdy má studio chystat plnohodnotné představení.