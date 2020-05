Reboot Silent Hillu bude podle všeho exkluzivní pro Playstation 5

Že Konami nechystá žádný nový projekt spojený s univerzem Silent Hill? Ano, informací během posledních pár měsíců kolovalo požehnaně, herní insider Dusk Golem ale tvrdí, že jde jednoduše o snahu zmást hráče a fanoušky. Reboot Silent Hillu se totiž podle něj nejen vyvíjí, ale už je ve hratelné fázi.

Ba co více, podle informací být jít o exkluzivitu pro konzoli Playstation 5 a k vývoji byl dokonce přizván ředitel projektu a scénárista původního Silent Hillu Keiichiro Toyama, stejně jako skladatel Akira Yaomoka a art director Masahiro Ito. Půjde o "soft reboot" původní hry.

To by hrálo ruku v ruce s informací, kterou nám sdělil sám Ito v lednu. Na sociálních sítích totiž psal, že jako člen hlavního vývojářského týmu dělá na nové hře a doufá, že nebude zrušena. Že bychom se tak opravdu dočkali návratu kultovního Silent Hillu, a ještě hned při startu životního cyklu nové konzole? Uvidíme už brzy, prozatím to ale berme jako spekulaci.