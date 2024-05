Recenze deskové hry Cyberpunk 2077: Gangy Night City. Přetahování o nadvládu v městských čtvrtích

Máme tady další přírůstek do rodiny licencovaných deskovek podle videoher. A nutno dodat, že ve svém ranku se rozhodně neztratí. Boj o nadvládnu v Night City na vašem stole může začít.

Co baví Fungující mix mechanismů

Scénáře

Pravidlově jednoduché

Rozšíření Pustiny a psanci Co vadí Vyšší pořizovací cena

Pro nehráče hůř proniknutelné 7 /10 Hodnocení

Desková hra ● Cena: 2 619 - 3 924 Kč ● Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 14+ ● Hrací doba: 120 minut ● Vydavatel: Blackfire

Po dlouhém čekání dorazila na začátku května 2024 na pulty obchodů česká verze deskové hry Cyberpunk 2077: Gangy Night City. Pod hrou je podepsána společnost CMON, která je známá opulentními hrami se spoustou detailních figurek. Designově se na hře navíc podílel Eric M. Lang, jenž má na svém kontě většinu velkých titulů této společnosti. Český překlad pak přineslo vydavatelství Blackfire.

V Cyberpunku budete společně s ostatními gangy bojovat o nadvládnu nad Night City, hypermoderní, super technologiemi nablýskanou metropoli Severní Ameriky. Budete získávat nové členy gangu, bojovat s protivníky, hackovat Síť, kde můžete získat cenné informace, a vylepšovat si své vybavení.

Základní krabice nabízí 4 gangy. Voodoo Boys z Haiti kromě praktik voodoo ovládají také síťařské umění. Vzhledem až démoničtí Maelstrom jsou pekelně agresivní a budou to právě oni, kdo se bude chtít nejčastěji bít. Mexičtí Valentinos mají dobré kontakty a jsou schopni si podržet nějaké karty příležitostí pro sebe. A konečně japonské Tygří spáry inspirovaní jakuzou nikdy nezapomínají. Pokud někoho z nich zabijete, v pozdějších střetnutích si na vás vzpomenou a budou o to silnější. Herní styl je tak za každý z gangů trochu jiný, pro začátečníky doporučuju červené nebo fialové, schopnosti zelených a žlutých jsou silnější, ale zase je pro hráče náročnější je maximálně využít.

Každý gang může naverbovat až 9 členů - 3 sólisty, 3 techniky a 3 síťaře. Každý typ postavy je pak určený k něčemu jinému. Sólisty využijete na vyvolávání bojů, případně naopak jako ochranku. Technici staví drony a síťaři umí hackovat a posouvat vás na tracku Sítě.

Ve svém kole pak můžete udělat 1-2 z šesti akcí, které jsou znázorněny na desce gangu. První z nich je pohyb svými sólisty a vyvolání přestřelky. Souboje v Cyberpunku fungují prostřednictvím karet a musím uznat, že tento systém se mi líbil. Na začátku hry máte na ruce 4 karty zbraní a vybavení, které můžete použít v boji (v každém boji jednu). Tento balík si můžete vylepšovat prostřednictvím akce Vylepšení bojové karty.

V boji vyhrává ten, kdo použije silnější zbraň a vítěz pak v dané oblasti zůstane. Poražený zpravidla zemře, existují ale efekty karet, které vám postavy mohou zachránit a některé karty vám zase mohou za zabitou postavu dát body. Zahranou kartu si dáte na discard a ten si vezmete do ruky až tehdy, když už na ruce nebudete mít žádné karty.

Aktivace techniků vám umožní pohnout všemi techniky a drony. V případě, že se nacházíte na příslušných místech plánu, můžete naverbovat okrajáře, což je neutrální postava se silnými schopnostmi ve vašich službách, nebo využít příležitostí, což je zdejší název pro miniúkoly přinášející body. Aktivace síťařů znamená, že můžete pohnout všemi síťaři na mapě a háčkovat síť pro různé bonusy (přičemž čím hlouběji do sítě proniknete, tím více riskujete odhalení).

Za dva eurodolary můžete postavit skrýš, která vám umožňuje získat převahu v dané oblasti a pomůže vám verbovat více členů. Jeden kontraband vás bude stát akce vylepšení bojové karty, při které si z balíčku upgradů vezmete dvě karty. Jednou nahradíte některou ze svých bojových karet a druhou zahodíte. Jak už bylo naznačeno výše, upgradovat opravdu chcete, protože se základními kartami toho moc nevymyslíte.

A konečně šestá akce vám umožní udělat jakoukoli z předchozích jmenovaných. Vtip je v tom, že se akce po jejich vykonání vyčerpají a obnoví se až tehdy, kdy se rozhodnete pro speciální akci obnovení. To vám zároveň umožní naverbovat další členy gangu a získat zdroje ze čtvrtí, v nichž máte přítomnost či převahu. Tento systém hraní akcí se mi líbí, protože nutí své kroky pečlivě plánovat.

„Není area control jako area control“

Cyberpunk se prezentuje jako area control, ale na rozdíl třeba od svých předchůdců z dílny CMON zde není převaha ve čtvrti natolik zásadní. I pouhá přítomnost vám umožňuje využívat alespoň částečně zdroje čtvrtí a reputaci (vítězné body) získáváte průběžně vším, od hackování přes souboje až po plnění příležitostí. Brzy zjistíte, že mnohem častěji se přestřelky spouští kvůli kontrole klíčových lokalit (umožňující najímání okrajářů, efektivnější hackování a přístup k příležitostem). Možná vám bude chvíli trvat, než si na to navyknete, ale absolutní ovládání co nejvíce čtvrtí skutečně není tím, o co tady běží.

Ráz hry určuje scénář, který si vyberete. Základní hra nabízí 4 + 1 výukový a každý z nich je úplně jiný. Podle mého názoru se každý také hodí pro jiný počet hráčů. Scénáře se dělí na kapitoly, které se větví na základě hráčských rozhodnutí, takže zatímco například v jedné hře vypátráte agenta Arasaky a využijete ho pro sebe, v další partii agenta někdo odstřelí a hra se bude ubírat trochu jiným směrem. Partie pak končí buď epilogem daného příběhu, nebo tím, že některý z hráčů dosáhne 25 bodů reputace.

Jako nejlepší počet hráčů mi přišli 4, ve třech je Cyberpunk také hratelný, ale na mapě je přece jen poměrně dost místa pro všechny. Pokud jste vlci samotáři, jistě oceníte také sólo variantu. Upozorňuju však, že se už jedná o trochu jinou hru. Společně se základní krabicí vyšlo v češtině ještě rozšíření Pustiny a psanci, díky němuž si můžete zahrát až v pěti hráčích. Kromě toho přináší novou součást herního plánu a dva nové gangy, Aldecaldy a Přízraky. Hraní za tyto gangy je zase úplně jiné než v případě těch základních. Přízraky pořádají nájezdy na oblasti Night City a kradou tak suroviny, Aldecaldové zase získávají zdroje podle počtu svých jednotek na mapě a dokážou konvertovat jednotky soupeřů. Líbil se mi také scénář z rozšíření, který hráče rozděluje na dvě soupeřící frakce.

Celkově vzato je Cyberpunk mixem toho, co fungovalo v předchozích hrách od CMONU. Herní plán se dvěma typy lokací si vzal z Kmotra, soubojový systém zase z Ankhu. Dohromady tento mix funguje překvapivě skvěle. K tomu přidejte hromadu dobře provedených figurek, jak u CMONU bývá zvykem. Pro hráče, kteří neznají videoherní předlohu, bude možná těžké dostat se do hry, protože hned od začátku na vás Gangy Night City vychrlí hromadu různých termínů a pojmů, v nichž je snadné se ztratit. Herní svět je ostatně dost specifický a osobně si myslím, že pokud budete Cyberpunk hrát s někým, kdo nehrál předlohu a ani nemá žádný zvláštní vztah ke kyberpunku jako takovému, hra ho odradí.

Další kaňkou na tváři hry je pořizovací cena, která se pohybuje kolem hranice 3 000 korun. Pohled do krabice přitom zase až tolik herního materiálu neodhaluje – ano, je tady 46 detailních figurek, ale k tomu jen pár dalších žetonů a karet. Herně nicméně Gangy Night City fungují skvěle.