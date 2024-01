Recenze deskové hry Echoes: Prsten. Inovativní detektivka, do které se musíte zaposlouchat

Staré dědictví uvrhne mladou ženu do neštěstí. Zaposlouchejte se do ozvěn minulosti a zjistěte, jestli je zděděný prsten opravdu prokletý, jak se o něm traduje.

Co baví Vynikající dabing

Zaměření na zvukovou stránku

Poměr cena/výkon Co vadí Google RR nepodporují zdaleka všechna zařízení

Nečekejte žádné velké vyšetřování 6 /10 Hodnocení

Detektivní desková hra ● Cena: 208 Kč až 349 Kč ● Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 14+ ● Hrací doba: 40-60 minut ● Vydavatel: Ravensburger

Echoes je relativně mladá detektivní série od Ravensburgeru. Na tom by nebylo nic zvláštního, protože detektivních her do kapsy u nás v posledních letech vychází celá řada. Echoes se však odlišuje tím, že k jejich vyřešení budete potřebovat především svůj sluch. V současné době jsou v češtině k dispozici 4 tituly z této řady, a to Tanečnice, Koktejl, Mikročip a Prsten, na který se dneska podíváme.

Konkrétně Prsten se točí kolem starého dědictví. Mladá žena po své matce zdědila velký dům se spoustou starožitných věcí. Jednou z nich je i tajemný prsten, který však její matka nikdy nenosila, protože se v rodině tradovalo, že je prokletý. Krátce poté se začnou dít zvláštní věci – jsou to jen náhody, nebo na prstenu skutečně leží nějaká dávná kletba?

„K vyřešení případu budete potřebovat především svůj sluch“

V krabičce s hrou najdete 6 velkých kartonových dílků a 18 velkých karet. Poté si musíte do svého mobilu nebo tabletu zdarma stáhnout aplikaci od Ravensburgeru. V ní si zvolíte právě hraný titul a můžete se pustit do řešení záhady. Aplikace vám nejprve pustí prolog – vypravěčem všech her je český herec Václav Neužil – a vy následně skenujete karty, posloucháte ozvěny z minulosti a snažíte se příběh postupně chronologicky seřadit.

V aplikaci si můžete zvolit jednu ze dvou obtížností (snadná a normální), v pravidlech si pak můžete navíc vybrat, jestli chcete hrát verzi pro zkušené vyšetřovatele, ve které máte k dispozici hned od začátku všechny karty, nebo pro příležitostné detektivy, kde se jich vám do rukou dostane jen polovina. Prsten patří mezi jednodušší hry z řady Echoes, takže se nemusíte bát vyzkoušet rovnou těžší obtížnost.

Hra pak probíhá tak, že skenujete jednotlivé karty a posloucháte jejich ozvěnu z minulosti. V případě, že vaše zařízení nepodporuje RR, tak opisujete kódy ze zadní strany karty. Dostanete se tak k různým zvukům, rozhovorům nebo rovnou krátkým scénkám. Ozvěny si můžete přehrávat tolikrát, kolikrát budete chtít. Doporučujeme dávat pozor také na zvuky v pozadí. Při seřazování vám přitom budou nápomocné i obrázky na jednotlivých kartách. Příběh se skládá z 6 kapitol a k těm musíte přiřadit 3 předměty ve správném pořadí. Jakmile jste si svou volbou jistí, můžete se kapitolu pokusit vyřešit.

Jak již bylo zmíněno, Prsten není vůbec složitý a nenarazíte v něm na místo, kde byste vyloženě tápali, jak za sebou příběh seřadit. Pokud byste si hru chtěli ztížit, zkuste celý příběh seřadit najednou. Správně vyřešenou kapitolu si totiž můžete celou přehrát, přičemž v této scéně se leckdy objevují další vsuvky, které vám mohou pomoci v řešení dalších kapitol.

Jedna partie vám zabere necelou hodinu a nutno podotknout, že je to příjemně strávený čas. Nečekejte žádné velké detektivování, spíše takové lehké přemýšlení. Výhodou je, že při hraní se neznehodnocují žádné komponenty, takže po dohrání můžete hru klidně poslat dál. Hrát ji podruhé nemá cenu, protože budete celý příběh znát.

Hra je určena pro 1-4 hráče, my doporučujeme zahrát si ji ve dvou, případně ve třech. Všichni pak hrají společně a zároveň, nejsou zde tedy prostoje mezi jednotlivými tahy. Prsten samozřejmě funguje také v sólu, to se ovšem ochudíte o diskutování se svými spoluhráči.

Velkou pochvalu si zaslouží profesionální český dabing, který herní zážitek posouvá ještě na vyšší úroveň. Z vizuálního zpracování můžeme hodnotit maximálně tak obrázky na kartách, jež jsou však z logiky věci jednoduché, aby toho neprozradily příliš. Jejich kreslený styl nás ale příliš nenadchl.

Echoes: Prsten je zajímavá jednohubka pro všechny fanoušky detektivních her, svou obtížností je určena spíše pro méně zkušené hráče až začátečníky. Ozvěny minulosti fungují skvěle a na poli detektivek je to zase něco nového a neotřelého.