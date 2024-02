Recenze deskové hry Hledání Eldoráda. Nejmazanější dobrodruh vyhrává

Sestavte si vlastní expedici a vydete se do džunglí jižní Afriky pátrat po bájném Eldorádu. Ale pozor, v patách vám budou další objevitelé, kteří si chtějí tento velkolepý objev uzmout pro sebe!

Co baví Odlišná dynamika ve hře 2 a 4 hráčů

Stylová grafika

Jednoduchý a fungující deckbuilding

Závodní atmosféra Co vadí Hra ve 3 hráčích

Bílé okraje na kartách 8 /10 Hodnocení

Desková hra ● Cena: 1 069 Kč ● Počet hráčů: 2-4 ● Doporučený věk: + ● Hrací doba: ● Vydavatel: Ravensburger

Hledání Eldoráda je hra z roku 2017, která se před třemi lety dočkala nového grafického kabátku z pera ilustrátora Vincenta Dutraita. V lednu 2024 ji pak Ravensburger přinesl také v českém překladu. Za titulem stojí herní designer Rainer Knizia, jehož hry jsou známé svým čistým designem. Hledání Eldoráda do tohoto šuplíku přesně zapadá, jedná se o jednoduchý deckbuilding s mapou.

Stanete se jedním z vůdců expedice do bájného města Eldorádo. Dostat se do cíle však nebude jednoduché, musíte to navíc stihnout dřív než vaši protihráči. Při své cestě budete muset překonávat zarostlé džungle, domorodé vesnice nebo rozbouřené řeky. Životně důležité pro úspěch expedice tak bude výběr správných pomocníků a vybavení.

Na začátku hry si zvolíte plán, který následně postavíte z hracích desek. Můžete si vybrat z jednodušších i složitějších. Kromě obtížnosti se liší také tím, kolik času vám zaberou. Kdyby se vám zdálo, že map je v pravidlech málo, můžete sáhnout po těch fanouškovských na stránce BGG, případně si vymyslet vlastní. Poté si každý hráč vezme svůj balíček základních karet, nachystá se nabídka karet na tržiště, postavíte figurky na příslušná políčka a závod o dobytí Eldoráda může začít.

Jednotlivé dílky mapy se skládají z hexů, které znázorňují terén. Čeká vás přechod přes džungli, průzkum indiánských vesnic i sjezd divokých řek. K tomu, abyste se na dané políčko pohnuli, pak musíte zahrát tolik symbolů daného terénu, kolik je na něm nakresleno. Základní dílek vás ještě bude šetřit, později se však setkáte s hustou džunglí, která po vás bude najednou chtít klidně i 3 mačety, nebo divokou řeku, kterou zdoláte jen s pomocí 4 pádel. Karty nesmíte sčítat, takže pokud budete chtít projít přes dvojkovou džungli, se dvěma jedničkovými kartami tohoto typu nepochodíte. Své kroky si tak budete muset pečlivě plánovat a dobře zvažovat, jaké karty si koupíte.

Kromě pohybu si ve svém tahu můžete také koupit novou kartu. Vtip je v tom, že karty z nabídky kupujete za karty s penězi a případně i obyčejné karty (ty však mají hodnotu 0,5) z ruky, častokrát tedy budete přemýšlet, jestli se spíš pohnout o víc a nekoupit nic nebo naopak. Anebo od každého kousek. Koupená karta jde následně klasicky na discard a jakmile vám dojdou karty z dobíracího balíčku, oba zamícháte dohromady.

Základní balík karet má každý hráč stejný a postupně si jej vylepšuje právě nákupem dalších karet. Jejich nabídka je na začátku hry pevně daná, od každé karty existují 3 kopie a jakmile se doberou, můžete si koupit některou ze speciálních karet, jež se poté přesunou do společné nabídky. Tím pádem je budou mít k dispozici i vaši protihráči. Občas tedy budete řešit dilema, jestli opravdu koupíte tu poslední kartu a uvolníte tak místo pro nákup vašim protivníkům, případně jestli si koupíte určitý typ karty, který tak opět dáte k dispozici i ostatním. Nakupovat pak budete samé tematické věci – pádla, mačety, kompasy, vysílačky, případně společníky, jako jsou zvěd, fotografka nebo námořník.

„Hledání Eldoráda je hra, která se neztratí v žádné deskoherní sbírce“

Eldorádo se dá hrát ve 2, 3 i 4 hráčích. Ve třech hráčích je nejslabší, protože je na mapě více místa a karty zase až tak necyklí. Překvapivě dobře pak hra funguje ve variantě 2 hráčů, kdy má každý k dispozici 2 figurky a musí se s oběma dostat do země zaslíbené. Příjemným překvapením je svižnost při plném počtu hráčů. Hra pěkně odsýpá a ani v tazích ostatních se nemusíte obávat nějakých prodlev, protože budete plánovat své tahy a nákup karet.

V plném počtu si navíc do sytosti užijete blokování a tím pádem i vymýšlení nových cest, po nichž se vydáte. Klidně se vám může stát, že se v některém tahu vůbec nepohnete, nebo jen tak popojdete. Mění se také dynamika nákupu karet, zatímco ve dvou hráčích občas raději kartu nekoupíte, abyste protivníkovi uvolnili místo, tady platí, že kdo zaváhá, na toho už se příště nemusí dostat.

Palec nahoru dávám za grafické zpracování. Autorem ilustrací je Vincent Dutrait, jehož práci můžete znát například z Oltréé nebo Heatu. Některé z mých spoluhráčů pohled na plán od hraní dost odradil, osobně s ním však problém nemám. Nejlepší jsou ovšem ilustrace na kartách, jež do Eldoráda parádně zapadají a dotváří atmosféru. Snad jen škoda velkých bílých okrajů na kartách, které byly v módě tak před 10 lety.

Délka partie se odvíjí podle obtížnosti mapy, i ty nejtěžší v plném počtu hráčů ale zvládnete do hodiny. Hraní přitom rychle odsýpá a dokáže zcela pohltit. Samotný závěr bude vždy velmi dramatický. Šance na prvenství se mohou neustále přelévat a není nouze ani o nečekané okamžiky, kdy poslední hráč skočí na letadlo, přeletí půlku mapy a rázem je opět ve hře.

Hledání Eldoráda je hra, která se neztratí v žádné herní sbírce. Díky jednoduchosti pravidel ji zvládnou i příležitostní hráči, čistý a fungující design pak osloví i ty náročnější. Nezbývá než doufat, že se v českém jazyce dočkáme také rozšíření.