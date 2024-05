Recenze deskové hry The Elder Scrolls V: Skyrim – Dobrodružná hra. Legendární videohra funguje i ve stolní podobě

Tato novinka patří mezi největší tituly, které budou v roce 2024 uvedeny na český trh. Hra by neměla uniknout pozornosti fanouškům série TES, má však potenciál zaujmout také všechny fanoušky RPG a příběhových her obecně.

Desková hra ● Cena: 3 149 Kč až 3 639 Kč ● Počet hráčů: 1-4 ● Doporučený věk: 14+ ● Hrací doba: 90-120 minut ● Vydavatel: Blackfire

V originále vyšel deskovkový Skyrim už v roce 2022, na český překlad si hráči museli nějaký ten pátek počkat – lokalizovaná verze od společnosti Blackfire se do prodeje dostala 10. 5. 2024. Protože licencované hry vždy budí pozornost a Skyrim je velká a známá značka, řešila řada hráčů v době předobjednávek hamletovskou otázku koupit, či nekoupit?

Skyrim: Dobrodružná hra obsahuje dvě kampaně po třech kapitolách. První kapitola začíná 25 let před událostmi z videoherní předlohy. Se znalostí předlohy se tady při jejím hraní počítá. Do hry jste vrženi bez jakéhokoli vysvětlování – jste členy organizace jménem Čepele a budete řešit zradu uvnitř vlastních řad. Co to vlastně ty Čepele jsou? Kdo jsou to Thalmorští? Jestliže jste Skyrim nehráli, doporučujeme minimálně projit internet a zjistit si základní informace o světě a jeho reáliích, jinak budete naprosto ztraceni.

Druhá kampaň se pak odehrává 25 let po končení té první, krátce před začátkem války. Hrát budete za své staré postavy, ovšem více než dvě desítky let klidného žití si vybraly svou daň. Většinu svého vybavení jste prodali nebo rozdali a zdaleka tak nebudete kydlit nepřátele s takovou lehkostí jako na konci první kampaně. Druhá kampaň je obtížnější a také herní svět je o něco živější.

Rozdělení na dvě víceméně samostatné kampaně kvituji. Častým neduhem kampaňových her totiž bývá jejich délka. Ideálně je chcete zahrát najednou, nebo alespoň v krátkém časovém horizontu, abyste nezapomněli, co se děje. Na druhou stranu ale kampaňovky mají tendence se táhnout a ke konci už nikoho nebaví, jen se je snažíte co nejrychleji dohrát. Skyrim můžete po první kampani na chvíli s klidem odložit, protože druhá kampaň představuje samostatný příběhový celek. Tři kapitoly na kampaň pak podle mě také představují přiměřený počet – ani ne málo, aby vás mrzelo, že hra končí (navíc víte, že můžete hned začít pokračování) a ani ne moc, abyste byli ze hry otrávení.

Hrát můžete za 6 postav, každá z nich má svou vlastní figurku a liší se svým zaměřením. Například Khajiit je dobrý v plížení a kapsářství, Altmer je kouzelník a Nord zase bijec. Toto základní nastavení však nemusí nutně znamenat, že vaše postava bude například výhradně zloděj. Během hraní totiž za získané zkušenosti postupně levelujete a odemykáte si nové vlastnosti. Pochopitelně je lepší se zpočátku držet naznačeného schématu, takže Khajiita jako první naučíte dovednostem Kapsářství a Plížení. Potom si ale klidně můžete říct, že byste rádi kouzlili, a tak si časem odemknete nějaké kouzelnické dovednosti.

Kouzla a schopnosti se zde dělí do tří tříd – zelené (plížení, kapsářství, vylamování zámků…), červené (boj, krytí…) a modré (magie). Obvykle vám dovednosti dodávají kostku při daných testech s daným klíčovým slovem, případně vám dobírají karty nebo přidávají štíty v boji. Jakmile dosáhnete maximálního počtu dovedností, ty stávající si budete otáčet na druhou, silnější stranu.

Na začátku každé kapitoly dostanete kartičku s hlavním úkolem, který vám říká, kam musíte dorazit a co musíte udělat. Obvykle se jedná o testy na hod kostek. Není vždy nutné test zvládnout, příběh se posune i přes nezdar. Nicméně v tom případě dostane nějaký postih. Můžete přijít o peníze, zkušenosti a další. Častokrát budete po otočení a vyhodnocení karty stát před rozhodnutím, jakým směrem se vydáte. Budete věřit uprchlíkovi, který vraždí slepice, že tato neškodná drůbež je ve skutečnosti démonické stvoření daedra? Pomůžete orkům při útoku na město, nebo je zradíte a přidáte se na stranu imperiálů? Hlavní úkol řešíte vždy jen jeden, a kromě něj si ve městech a vesnicích můžete dobrat až dva vedlejší úkoly, které fungují na úplně stejném principu.

Deskovkový Skyrim pak funguje úplně stejně jako ten videoherní – častokrát budete hlavní úkol upozaďovat a pobíhat po mapě sem a tak, abyste plnili úkoly vedlejší. Jednak se tak můžete slušně vylevelovat a druhak jsou vedlejší úkoly mnohdy zajímavé a vy prostě potřebujete nutně zjistit, jak to s těmi slepicemi vlastně je. Místy narazíte i na velmi vtipné okamžiky, ale ty vám tady nebudu spoilovat. K překladu textů (ani pravidel) nemám výhrady, naopak si myslím, že se velmi povedl, karty se dobře čtou a chyb či překlepů je v tak monumentální hře naprosto minimální množství.

Kromě plnění úkolů se samozřejmě můžete také vydat do podzemí, kde na vás čekají různé příšery. Ty jsou seřazeny podle úrovně. Nejnižší úroveň je 0, s tou nebudete mít moc problémů ani na samotném začátku hry. Postupem času však začne přituhovat, protože se z podzemí odstraňují karty nižší nebo rovny vaší úrovně. Postupem času tak zjistíte, že není vůbec špatný nápad jít do podzemí společně s vaším spoluhráčem, protože ve dvou je větší šance, že potvory na vyšších úrovních dostane vy, a ne ony vás.

Boj pak probíhá v několika kolech prostřednictvím hodu kostek a je dobré být na něj vybaven nejen vylevelováním postavy, ale také vhodným vybavením. Na druhou stranu v podzemí můžete získat spoustu peněz, zkušeností i pokladů a některé úkoly vás přímo vyzývají k tomu pod zem zamířit a porazit určitý počet nepřátel.

Zajímavým mechanismem je přidávání hrozby. Na začátku každého kola otáčíte kartu události, jež může přidat nějakou globální událost, případně krátkodobě změnit situaci ve hře (například získáte extra kostku do bojů v podzemí, podmáčené cesty vám zhorší pohyb a tak dále). Obvykle také musíte přidat dva žetony hrozby, jež zde fungují jako časovače. Úkolové karty mají v pravém horním rohu uveden maximální počet hrozeb, jež na ně můžete umísti. Pokud tohoto čísla dosáhnete, úkol se zahodí.

Žetony můžete dávat také na globální úkoly nebo na pevnosti. Žetony v pevnostech znázorňují nějakou neplechu, která zrovna na místě probíhá. Můžete je umístit maximálně tři, přičemž třetí žeton pevnost kompletně zavře, a ještě rozšíří žeton dál. Jedná se tedy o jakýsi časovač, který zabraňuje tomu, abyste si ve hře dělali, co chcete. Nejvýhodnější je dávat tyto žetony na své úkoly. Pokud je totiž úspěšně splníte, všechny žetony z karty se zahodí.

Skyrim můžete hrát v 1-4 hráčích, podle nás je však nejlepší počet 2. Hru si dobře užijete i v sólu. Ve 3 či 4 hráčích se pak hraní nepříjemně natáhne. Co se samotné hrací doby týče, dost záleží na tom, jak moc se do hraní ponoříte. Pokud půjdete čistě po hlavním úkolu, máte odehráno tak za hodinu, maximálně hodinu a půl. Pokud se však rozhodnete plnit všemožné vedlejší úkoly, hrací dobra se protáhne klině na dvě, dvě a půl hodiny.

Nutno však dodat, že se jedná o moc příjemně strávený čas – celkově vzato se Skyrim moc příjemně hraje. Pobíháte po světě, řešíte úkoly, vylepšujete si svou postavu, bojujete s monstry… nejedná se o nic náročného, nečekejte ani epický příběh plný zvratů, přesto vás ale hra dokáže naprosto pohltit. Na tomto místě mi nezbývá než povzdechnout, že takhle měl vypadat Zaklínač: Starý svět…

Největším záporem hry je její pořizovací cena, jež překračuje hranici 3 000 korun. Přestože se ceny deskových her v posledních letech posunuly hodně nahoru, není to zrovna malá částka, uvážíme-li navíc v potaz, že se jedná o kampaňovou hru, kterou po dohrání odložíte do police. Na druhou stranu nabízí Skyrim hodiny zábavy, moc pěkně funguje, má parádní atmosféru a v krabici najdete kromě plastových figurek a velkého herního plánu také několik set karet a žetonů.

Fanoušci Skyrimu nebo světa The Elder Scrolls obecně mají určitě důvod přemýšlet o pořízení této hry. Autorům se totiž skvěle podařilo převést zážitek z videohry do deskovky. V případě, že jste Skyrim nikdy nehráli a neznáte ho, budete ochuzeni o značnou část příběhu a reálií, po herní stránce ale získáte stejně skvělý zážitek.