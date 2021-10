Recenze deskovky Res Arcana: kterýžto mág v zemi zdejší je ze všech nejmocnější?

Co baví Dost prostoru pro vymýšlení strategie

Hra ve dvou hráčích

Variabilita partií

Zpracování Co vadí Náhoda dokáže hru pokazit 8 /10 Hodnocení

Res Arcana je poměrně nenápadnou hrou, která se své české jazykové verze pod hlavičkou vydavatelství Blackfire dočkala v dubnu letošního roku. Text na krabici hlásá, že vás čeká svět plný magie, v němž budete spolu s ostatními mágy bojovat o nadvládu nad prastarými monumenty. Hned zkraje však musíme říct, že příběh nebo atmosféra hry šly tak trochu kolem nás. Ve Res Arcaně totiž nehrají zásadní roli a nadto nás zcela pohltily parádně fungující mechanismy hry.

Res Arcana je určena pro 2 až 4 hráče. My doporučujeme spíše menší počet mágů u stolu, protože s vyšším počtem je hra chaotičtější (na délce partie se to zase až tolik neprojeví, protože není úplně nutné sledovat protihráče; v jejích tazích si klidně může promýšlet své další kroky). Nejvíce jsme se bavili ve dvou, to totiž hra pěkně odsýpá a klidně si tak střihnete dvě partie hned ha sebou.

Na výběr máte z 10 různých postav, za něž můžete hrát. Nechybí zde alchymista, jasnovidka, nebo mág, setkáte se ale také s transmutátorkou nebo s duelistou. Každá postavu má jednu nebo dvě speciální schopnosti, nutno dodat, že některé jsou silnější než jiné, ve vyváženosti postav tedy vidíme jisté nedostatky. Na začátku každé partie dostanete dvě náhodně vylosované karty postav, poté dostanete buď opět náhodně nebo draftem mezi hráči 10 dalších karet. A to je vlastně všechno, více karet ve hře neuvidíte. Res Acrana sice na první pohled může vypadat jako karetka, ve skutečnosti je to ale engine builder. V praxi to znamená, že z těchto 10 karet se během hraní pokusíte vytvořit fungující engine, který vám bude produkovat suroviny a body.

Na těchto kartách jsou buď různé artefakty, zvířata nebo další kouzelné bytosti. Vyložení každé, nebo téměř každé karty, vás stojí určitý počet surovin. Jestliže se vám ale daná karta nehodí, můžete ji zahodit na odhazovací balíček a vygenerovat si tak buď suroviny, nebo zlato. K odhozeným kartám se během hry pravděpodobně ještě jednou dostanete, v případě, že protočíte svůj balík a dojde k jeho opětovnému zamíchání. Nelze na to ale stoprocentně spoléhat, takže si každé odhození budete muset rozmyslet (na druh straně se ale zlato i suroviny hodí, takže na odhazování určitě dojde). Vyložené karty vám zpravidla rovnou automaticky generují suroviny a neprovádí žádné další akce. Menší počet z nich jsou pak obranné nebo útočné karty, my jsme však během našich partií příliš nebojovali a vykládali je tak spíš preventivně.

Ve svém tahu můžete vyložit kartu, provést efekt nějaké karty, odhodit kartu z ruky, koupit monument anebo koupit místo moci. Poté je na řadě další hráč a takhle se jede pořád dokola, dokud všichni hráči nepasují, poté začíná nové kolo. Hra je pravidlově opravdu jednoduchá a dostanete se do ní prakticky hned. Mnohem těžší však je myslet několik tahů dopředu a pečlivě si plánovat svoje kroky. Lokace totiž stojí poměrně dost surovin, ze začátku si tedy budete muset stanovit nějakou strategii, kterou budete aplikovat. Pozitivní je to, že svou taktiku můžete do jisté míry přizpůsobit aktuální situaci. Jinými slovy, pokud zjistíte, že vám protihráči vykoupili lokaci, bez které je váš plán bezzubý, můžete ještě zkusit například získat body nakupováním monumentů. Občas se vám ale také může stát, že opomenete nějakou drobnost, která vás nakonec může stát vítězství.

Čím méně hráčů, tím lépe - Res Arcana se nám jevíce líbila ve dvou

Prvních pár partií budete mít nejspíše pocit, že je všechno pomalé a těžkopádné – je fakt, že rozjezd je pomalejší a chvíli trvá, než si rozjedete nějaký engine, v necelé polovině hry se ale tempo překlopí. Zatímco v prvních kolech budete rádi, když vůbec získáte nějaký bod, v těch posledních nemusí být problém zvládnout i 3 body za kolo. Jakmile někdo bude mít ve fázi přepočtu bodů 13 bodů, hra končí. Vtip je však v tom, že dosažení 13 bodů teprve závěr hry spustí a dotyčného tak může ještě někdo v konečném zúčtování předběhnout.

Velký palec nahoru dáváme za zpracování hry, které je na vysoké úrovni. Potěší pěkný a funkční insert a také mistička na dřevěné kostky surovin. Líbí se nám i lesklé provedení karet a jejich ilustrace, které perfektně podporují atmosféru. Po této stránce nemáme hře co vytknout.

A vlastně těch výtek nemáme moc ani v celkovém zúčtování. Jako jedinou výraznější chybu shledáváme fakt, že se tu a tam může stát, že náhodně rozdaná kombinace základních karet v kombinaci s vaší postavou může být ultimátně silná a o vítězi je v podstatě rozhodnuto ještě předtím, než se partie pořádně rozjede.

Název: Res Acrana

Vydavatel: Blackfire

Počet hráčů: 2-4

Herní doba: 30-60 minut

Doporučený věk: 12 let

Doporučená cena: 899 Kč

Verdikt Res Arcana nás překvapila svou jednoduchostí, chytlavostí a skvělým zpracováním.

Nekromant, alchymista, duelista, jasnovidka... všichni mágové z království soupeří o moc. Jen jeden z nich však může získat pomyslný titul krále mágů. S trochou štěstí a propracovanou strategií se jím můžete stát právě vy!