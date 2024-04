Recenze deskových her To (ne)chceš! a Farmářský handl. Karetní jednohubky perfektní na party

To (ne)chceš! Popová kultura

Co baví Hraní je zábavné

Funguje i v menším počtu hráčů

Spousta karet s předměty Co vadí Zpočátku rozpačité 7 /10 Hodnocení

Karetní párty hra ● Cena: 245 Kč až 289 Kč ● Počet hráčů: 3-8 ● Doporučený věk: 8+ ● Hrací doba: 15 minut ● Vydavatel: Ravensburger

To (ne)chceš! je párty hra, která v německy mluvících zemích získala titul Spiel des Jahres 2023. Nyní se tento titul ze stáje Ravensburgeru dočkal také českého překladu, ba co víc, v obchodech si můžete zakoupit hned dvě verze. My vám dnes přinášíme recenzi zelené krabičky, jež obsahuje obrázky z popkultury (verze se od sebe liší pouze obrázky na kartách).

Princip hry je velmi jednoduchý. Zamícháte hromádku karet, každý z hráčů si z ní vezme jednu kartu a položí ji před sebe na stůl lícem nahoru. Začínající hráč si poté dobere ještě jednu kartu, tu původní však otočí a podle pokynů na její zadní straně ji pošle jinému hráči a musí přitom říct, co dotyčnému dává. Ten může s díky přijmout, anebo říct, že se nejedná o avizovanou věc, v tom případě se karta otočí. Ten, kdo neměl pravdu získává jeden trestný bod a jede se dál.

Po přečtení pravidel budete mít z To (ne)chceš! dost rozpačité dojmy. Po prvních dvou kolech nejspíše také. Ale nebojte se, jakmile na stole zůstanou už jen neotočené karty, začne to být zajímavé. Jakmile tyto karty párkrát změní majitele, začne to být obzvláště zajímavé. Ve hře sice koluje malý počet karet, který je roven počtu hráčů plus jedna. Na první pohled by se mohlo zdát, že zapamatovat si dvě věci je jednoduché, opak je ale pravdou. Jakmile se všechny karty otočí lícem dolů a párkrát se protočí mezi hráči, budete z paměti horko těžko dolovat, co zrovna máte před sebou.

Pokud zrovna neoplýváte bezchybnou fotografickou pamětí, je klíčem k úspěchu nedát na sobě znát, že vůbec netušíte, jaké karty máte před sebou, nebo jestli vám váš protihráč opravdu podává kartu s obrázkem diskokoule. Jakmile totiž ostatní zjistí, že si nejste jistí, je to šance pro ostatní hráče. Body k dobru budou mít i ti, kteří umí blafovat. A vězte, že ve skutečnosti není ani jedno z toho jednoduché. I když se budete snažit zapamatovat si všechny karty, dříve či později se vám to sesype. Stejně tak není vůbec jednoduché s kamennou tváří tvrdit, že protihráči dáváte bublifuk, když si už vlastně ani nepamatujete, jestli je bublifuk ve hře.

To (ne)chceš je opravdu velmi příjemným počinem na poli párty her. Znovu apeluju: nenechte se odradit pravidly nebo prvními koly, hra se potom rozjede a je to skutečně zábava. Dobrou zprávou je i to, že funguje v menším počtu lidí, ve třech lidech - což je nejmenší možný počet - si ji zahrajete úplně bez problémů. S vyšším počtem hráčů pak narůstá obtížnost a chaos na hracím stole.