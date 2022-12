Recenze DLC Cuphead: The Delicious Last Course. Sladká tečka po výborném obědě

Po více jak pěti letech od původního vydání výborné hardcore plošinovky Cuphead vyšla 6.12. její krabicová verze. Jelikož jsme se v době vydání nedostali k DLC Delicious Last Course, je to perfektní příležitost, se kterou jsme se k němu mohli vrátit.

Co baví Umělecké pojetí

Velmi náročné a nezapomenutelné souboje s bossy

Nová herní postava Ms. Chalice

Nepovinná, avšak zábavná šachová mezihra

Hudba Co vadí Lze dokončit pouze na obtížnosti regular

Pro někoho možná příliš obtížné a infantilní 9 /10 Hodnocení

Hardcore plošinovka pro PC, PS4, XO a NS ● Cena: 200 Kč ● Singleplayer a kooperace ● Věkové omezení: 7+ ● Bez oficiální češtiny

Ačkoliv podle názvu by se mohlo zdát, že se jedná o skromný přídavek, jednohubku ke skvělému hlavnímu chodu, ve skutečnosti nám kuchaři ze studia MHDR servírují plnotučný dezert obsahující šest náročných soubojů s bosy, zbrusu novou herní postavu Ms. Chalice, nové zbraně, příběh, kopec zábavy, a hlavně úchvatnou vizuální podívanou. DLC je dechberoucí pokračování příběhu šálkových parťáků Cupheada a Mugmana.

Kouzelný Wondertart mistra pekaře se sám neupeče

Příběh DLC se točí kolem nové herní postavy Ms. Chalice, která se naším dvěma hrdinům zjeví v podobě ducha hledajícího možnost, jak se opět stát živým a dýchajícím pohárem, ehm, jakkoliv to zní zvláštně, je to tak. Autoři hlavní zápletku postavili kolem navrácení fyzické podoby poháru, pardon, slečně/paní Pohárkové.

Bez dalšího protahování se můžete vydat na nový ostrov, kde se tento herní přídavek odehrává. Není to úplně samostatná část. Abyste se dopracovali k DLC, musíte nejdřív v hlavní hře pokonat nepřátele v mausoleu a objevit ducha Ms. Chalice. Po cestě k mausoleu je potřeba porazit pár slabších bossů ze základní hry.

Vaše první kroky tak vedou k nejlepšímu pekaři na ostrově, panu Saltbakerovi a ten vám prozradí, že pro navrácení fyzična pro Ms. Chalice potřebujete získat tajné ingredience k upečení Wondertartu. Jak asi tušíte, tyto tajné přísady ukradli hlavní bossove, takže cíl máte jasně vytyčen. Příběh je to sice jednoduchý, ale to není ten hlavní důvod, proč dát hře šanci.

Souboje ve 2D grafice Walta Disneyho ze 40. let

Připravte se na jedny z nejlepších bossfightu ve 2D, jaké herní průmysl doposud vyprodukoval. Prakticky okamžitě narazíte na prvního bosse jménem Spider Mobster. Jak již název napovídá, čelíte mafiánovi v podobě pavouka, který na vás v jedné chvíli útočí ze třech podlaží své nory, vyvolává vybuchující pavoučí kokony, z každé strany útočí jeho malí pomocníci, ze stran po vás střílí rádoby četníci, a to vše za chytlavého swingového doprovodu. Každý souboj s bossem se skládá z několika fází, které kompletně mění způsob boje.

Hra je opravdu náročná a na obtížnost Regular jsem byl místy už na hraně příčetnosti a říkal jsem si, že přeci nejsem zelenáč, dohrál jsem některé tituly Souls a tady by mě dostala na kolena drzá kráva uhánějící v dostavníku? Souboj s bossem Sheriff Esther Winchester si budu pamatovat velmi dlouho a patří k vrcholům The Delicious Last Course. Pokud by pro někoho byla regulérní obtížnost příliš, existuje možnost snížení obtížnosti, ale z nějakého pro mě skrytého důvodu na úrovni Simply nepadne z bosse požadovaná ingredience pro upečení Wondertartu. Zde bych chtěl autorům udělit drobnou výtku, neboť na nižší obtížnosti nejde DLC dokončit, ta funguje nejspíš jenom jako tréning před opravdovou bitvou. Takže je potřeba si obalit nervy, zakousnout se a trénovat.

Ms. Chalice s sebou přináší novinky. Nic však není zadarmo

V obtížných soubojích přijdou vhod nové schopnosti Ms. Chalice a zbraně, které si můžete nakoupit v místním obchodě spolu s extra životy apod. V základní hře sloužily pro sběr zlatých mincí ne příliš populární úrovně ve stylu starých plošinovek. Tady si autoři připravili mnohem chytřejší a zábavnější formu získávaní herní měny – šachy, ale ne ledajaké. Ihned po startu můžete navštívit létající hrad, kde vás král uvede do šachové partie a postupně se střetnete s jednotlivými figurami v unikátních soubojích.

Na rozdíl od soubojů s řadovými bossy, zde si musíte vystačit pouze se schopností blokování útoku, vlastní šikovností a rychlým postřehem. Jedině tak lze jednotlivé partie vyhrát. Jedná se o vítanou náhradu za nepříliš zábavné úrovně ze základní hry, kde jste pouze probíhali množstvím nepřátel z bodu A do budu B a sbírali mince potřebné pro nákup nového vybavení.

Originalita a maniakální smysl pro detail

Z celé hry čiší originalita. Každý souboj je promyšlený do nejmenších detailů. Kupříkladu začínáte souboj s ledovým kouzelníkem, v další fázi pak čelíte ďábelské ledničce a končíte ubíjením pološílené sněhové vločky. Toto všechno v průběhu jednoho souboje, který je rozdělený do fází, kde v každé této části má boss od tří do sedmi různých útoků.

„Z celé hry čiší originalita. Každý souboj je promyšlený do nejmenších detailů.“

V jednu chvíli se toho na obrazovce děje tolik, že to nejde ani stíhat sledovat. Důraz na vykreslení detailů jednotlivých útoku je opravdu maniakální a mnohdy si skrytých a velmi vtipných detailu všimnete až zpětně při sledování nahrávky ze souboje. Všechnu tu divokou jízdu na obrazovce ještě doplňuje vynikající soundtrack jazzové a swingové hudby, který výstižně dokresluje celou Disneyovskou stylizaci hry.

Krabicová verze Cuphead I když Cuphead vyšel už před 5 lety, tak si jeho krabicovku můžete pořídit až od 6. prosince 2022. Je to proto, že v ní chtěli vývojáři zahrnout i jejich rozšíření Delisious Last Course, ke kterému jsme se k této příležitosti vrátili i my. Kromě toho, že v jednom balení najdete kompletní hru, vás čeká i několik bonusů. Patří mezi ně 6 sběratelských karet, členská karta do Cuphead Clubu a exkluzivní artwork odlišný pro každou platformu.

I když z textu to může vypadat, že souboje s bossy jsou jeden velký barevný chaos, opak je pravdou. První pokusy o pokoření nepřítele působí nevyrovnaně a freneticky, avšak tato hra počítá s určitou křivkou sebezdokonalování. Souboje s bossy jsou náročné, ale fér. Většina útoku je dobře avizována dopředu, takže nakonec se naučíte číst a rozeznávat jednotlivé nepřátelské pohyby. Nebude to sice hned, ale až si doslova nastudujete a na vlastní kůži protrpíte všechny nástrahy nepřátel, vítězství pak bude sladkou odměnou za dobře vykonanou práci.